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Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

Лучшим способом предотвращения таких высыпаний является снижение воздействия стресса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:39
Стресс может спровоцировать появление сыпи
Стресс может спровоцировать появление сыпи
Фото: Pexels

Для большинства людей стресс является неотъемлемой частью повседневной жизни. Хотя принято его считать психологической проблемой, он может иметь и физические проявления, например, на коже. Стресс может воздействовать на кожу различными способами.

Что заставляет нас есть во время стрессов – смотрите видео:

Стресс может спровоцировать вспышку крапивницы

Крапивница – это выпуклые красные пятна или рубцы. Они бывают разных размеров и могут располагаться на любой части тела. Области, пораженные крапивницей, зудят. В некоторых случаях, при касании, они вызывают ощущение покалывания или жжения.

Крапивница может возникать по целому ряду причин, таких как:

  1. Воздействие холода или жары
  2. Инфекционное заболевание
  3. Некоторые лекарства, в том числе антибиотики

Наиболее распространенной причиной крапивницы является аллерген, попадающий в организм. Например, у человека с сенной лихорадкой может развиться крапивница в результате воздействия пыльцы.

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Эмоциональный стресс тоже может стать причиной крапивницы. В ответ на стресс происходит ряд гормональных и химических изменений в организме. Эти изменения могут вызвать расширение кровеносных сосудов, что приводит к появлению красных, вспухших пятен на коже. Состояние кожи при крапивнице может ухудшиться из-за употребления алкоголя или кофеина или от воздействия высоких температур.

Кроме того, стресс может препятствовать правильному заживлению существующих проблем кожи. Например, он негативно влияет на псориаз и экзему.

Когда нужно обращаться за помощью

Вспышка сыпи может считаться острой, если она прошла менее чем за 6 недель. Если же крапивница не проходит дольше, она может быть хронической.

Как правило, сыпь проходит через несколько дней, в таком случае нет необходимости назначать лечение. В других случаях стоит обратиться к врачу.

Иногда крапивница может покрывать все тело или сопровождаться шелушением кожи, появлением волдырей, лихорадкой, болью. Каждый из этих симптомов может свидетельствовать о более серьезных проблемах или аллергии, поэтому не стоит медлить с походом к врачу.

Как правильно лечить крапивницу
Как правильно лечить крапивницу
Фото: Pexels

Лечение

Лечение стрессовой сыпи обычно можно осуществлять в домашних условиях, используя антигистаминные препараты, продающиеся без рецепта. Они должны помочь избавиться от зуда. Охлаждение кожи также может облегчить состояние. Для этого можно принять прохладную ванну или использовать холодный компресс.

В более тяжелых случаях врач может назначить короткий курс сильных антигистаминных препаратов, стероидов или антибактериальных препаратов.

Сыпь может быть связана с развитием других состояний, таких как ангиоэдема или анафилаксия. В этом случае, лечение будет назначаться с учетом характера осложнений.

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Профилактика

Лучшим способом предотвращения стрессовых высыпаний является снижение воздействия стресса. К сожалению, это возможно не всегда. Определенные стрессоры могут быть неизбежны. Например, рабочие ситуации или проблемы во взаимоотношениях. Тем не менее, существуют методы, которые помогают человеку справляться со стрессом.

Минимизировать воздействие стресса помогут:

  • регулярные физические нагрузки;
  • здоровое, сбалансированное питание;
  • медитация или релаксация.

При возникновении стресса, важно минимизировать дискомфорт, которым он сопровождается, и предотвратить ухудшение состояния.

Другие причины сыпи

  • Тепловая сыпь. Воздействие жаркого и влажного климата может вызвать развитие тепловой сыпи;
  • Экзема. Это хроническое состояние может возникнуть в любом возрасте. Оно характеризуется небольшими шишками на коже, которые распространяются, образуя плотные красные пятна, известные как бляшки;
  • Контактный дерматит. Это заболевание вызвано аллергеном, например некоторыми видами мыла или драгоценными камнями, которые вступают в контакт с кожей;
  • Розовый лишай. Состояние кожи с обширными высыпаниями, часто окруженными небольшими шишками или сыпью;
  • Розацеа. Такая сыпь часто появляется на лице и может сохраняться в течение недель или месяцев. Она может повторяться, несмотря на лечение.

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