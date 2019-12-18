Стрессы приводят к диабету и онкологии: пять способов расслабиться

По словам психотерапевта, работа в режиме нон-стоп – главная проблема украинцев

Не переутомляться и вовремя и отдыхать. Медики советуют людям не пренебрегать стрессом. Потому что он приводят к целому букету болезней: диабету, инсульту и даже онкологии.

Чтобы сбросить негатив и уменьшить влияние стресса на вашу жизнь важно научиться расслабляться. Это может быть процедура флоатинга – когда человек плавает час в концентрированном растворе английской соли, который удерживает вас на поверхности воды и за счет этого ваш позвоночник расслабляется. Во время процедуры снимаются мышечные зажимы, а также улучшается микроциркуляция крови.

Кроме того, восстановить силы и успокоить нервную систему можно с помощью специального шлема от украинского изобретателя Евгения Василенко. Он предлагает пять минут посидеть в специальном шлеме с видео кита в морской глубине. По словам изобретателя, это включает специальные ветви нервной системы, которые на это реагируют и таким образом организм переключает программу и переходит в режим восстановления. Изобретатель заверяет, что пять минут сеанса равно времени сна без сновидений.

О необходимости сна говорит и психотерапевт Алексей Шевцов. По его словам, работа в режиме нон-стоп – это главная проблема украинцев.

Полноценный сон спасает от стресса Фото: stocksnap.io

"Простое упражнение: напрячь все тело и расслабиться и вот так сделать пять раз и через неделю станет легче. Просто сидите и дышите: раз, два, три, четыре, пять", – советует Алексей Шевцов.

Спасает от стресса и полноценный сон. Психологи советуют больше гулять и периодически выключать мобильный телефон.

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