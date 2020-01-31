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Субфебрильная температура: симптомом каких болезней она может быть

Что делать, если температура тела длительное время держится на отметке 37,5 °С

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44
Фото: Pixabay

Нормальная температура человека подвержена суточным колебаниям и должна укладываться в границы 35,5–37,2 °С. Наиболее низкая температура обычно наблюдается утром, а максимальные значения — вечером. Привычное 36,6 °С — это средняя величина. Иногда у человека может быть субфебрильная температура. Подробнее о ней расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Субфебрильная температура — это повышение температуры тела в интервале 37–38 °С. О длительном субфебрилитете говорят, если такая температура удерживается более 3 недель.

Причины субфебрильной температуры

Субфебрильная температура может быть так называемым "температурным хвостом". Если вы недавно переболели ОРВИ или гриппом, или любым другим заболеванием, сопровождавшимся повышенной температурой, то отметка на градуснике еще долгое время может быть выше 37 °С. Но, если такое продолжается больше недели – обратитесь к врачу.

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Наличие субфебрилитета может свидетельствовать о вялотекущем воспалительном процессе в различных органах и системах, чаще — в мочевыделительной и бронхологической системах, при паразитарных и инфекционных заболеваниях. Иногда субфебрильная температура может быть единственным симптомом гипертиреоза – заболеванием щитовидной железы, которое характеризуется увеличением выработки гормонов.

Чаще всего субфебрильная температура бывает при хроническом тонзиллите, пиелонефрите, аллергии, гастрите или язвенном колите. Но иногда это может свидетельствовать о более серьезных заболеваниях, таких как: злокачественные опухоли, туберкулез, пневмония, саркоидоз, тиф.

Поэтому, если у вам длительное время (более недели) температура держится на отметке 37,5 °С и выше – обратитесь к врачу. Для выявления причины в обязательном порядке нужно сделать анализ крови на сахар, общий анализ мочи, анализ гормонов щитовидки, флюорографию, УЗИ щитовидной железы.

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Когда субфебралитет – норма

Иногда субфебрильная температура может быть вариантом нормы. Происходит это из-за гормонов. Поэтому температура 37,5 °С часто встречается у женщин в период менопаузы или во время менструаций, у беременных. У спортсменов, активно готовящихся к соревнованиям, субфебрилитет тоже может быть нормой. Наблюдается повышенная температура и у деток, которые часто и долго плачут.

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