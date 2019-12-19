Сумамед: инструкция, показания, способ применения

Антибиотик c широким диапазоном противомикробного действия

Фото: Pixabay

Сумамед – это антибиотик, активен в отношении аэробных грамположительных бактерий: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, стрептококки групп C, F и G, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis; аэробных грамотрицательных бактерий: Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Legionella pneumophila, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Gardnerella vaginalis, Brucella melitensis, Helicobacter pylori; анаэробных бактерий: Clostridium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp.

Препарат также активен в отношении Legionella pneumophila, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, Listeria monocitogenes.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: азитромицин.

В 1 таблетке содержит 125 мг, 250 мг, 500 мг или 1000 мг азитромицина в виде азитромицина дигидрата.

Вспомогательные вещества: сахарина натрия дигидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон (тип А), повидон, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, аспартам (Е 951), таблетки по 125 мг-ароматизатор банановый, таблетки по 250 мг, 500 мг, 1000 мг – ароматизатор апельсиновый.

Основные физико-химические свойства:

таблетки по 125 мг: круглые плоские таблетки белого или почти белого цвета с фаской и тиснением "TEVA 125" на одной стороне;

таблетки по 250 мг: круглые плоские таблетки белого или почти белого цвета с фаской, с насечкой на одной стороне и тиснением "TEVA 250" на второй;

таблетки по 500 мг: круглые плоские таблетки белого или почти белого цвета с фаской, с насечкой на одной стороне и тиснением "TEVA 500" на второй;

таблетки по 1000 мг: круглые плоские таблетки белого или почти белого цвета с фаской, с двумя перпендикулярными рисками на одной стороне и тиснением "TEVA 1000"" на второй.

Микробы живут в бороде! Смотрите в нашем сюжете.

Сумамед выпускается:

Таблетки по 125 мг, 250 мг: по 6 таблеток в блистере, по 1 блистера в коробке.

Таблетки по 500 мг: по 3 таблетки в блистере, по 1 или 2 блистере в коробке.

Таблетки по 1000 мг по 1 таблетке в блистере, по 1 или 3 блистере в коробке.

Фармакотерапевтическая группа. Антибактериальные средства для системного применения. Макролиды, линкозамиды и стрептограмины. Азитромицин. Код АТС J01F A10.

Показания

Инфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к азитромицину:

ЛОР-органов (бактериальный фарингит / тонзиллит, синусит, средний отит);

инфекции дыхательных путей (бактериальный бронхит, внебольничная пневмония);

инфекции кожи и мягких тканей мигрирующая эритема (начальная стадия болезни Лайма), рожа, импетиго, вторичные пиодерматозы;

инфекции, передающиеся половым путем: неосложненные генитальные инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к азитромицину, эритромицину или любому макролидному либо кетолидному антибиотику или к любому другому компоненту препарата.

Ввиду теоретической возможности эрготизма азитромицин не следует назначать одновременно с производными спорыньи.

Фармакокинетика

Препарат метаболизируется в печени. Метаболиты не обладают противомикробной активностью. Азитромицин выводится в основном с желчью и в меньшей степени – с мочой. После введения азитромицина ежедневно в дозе 500 мг (продолжительность инфузии 1 ч) в течение 5 дней в среднем 14% от дозы выводится с мочой на протяжении 24-часового интервала дозирования. Период полувыведения составляет 65-72 ч. Высокий уровень наблюдаемого объема распределения и клиренса плазмы (10.2 мл/мин/кг) позволяют предположить, что длительный период полувыведения является следствием накопления антибиотика в тканях с последующим медленным его высвобождением.

Применение

Сумамед, таблетки 125 мг, следует применять в виде однократной суточной дозы за 1 ч до или через 2 ч после еды. Таблетки глотать не разжевывая. В случае пропуска приема 1 дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а последующие — с интервалом в 24 ч. Сумамед, таблетки 125 мг, применяют у детей в возрасте от 3 лет с соответствующей массой тела, которые могут проглотить таблетку. Для всех остальных детей рекомендуется применять Сумамед в форме пероральной суспензии. Для детей с массой тела >45 кг рекомендуется назначать дозу, как для взрослых.

При инфекциях ЛОР-органов и дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) общая доза азитромицина составляет 30 мг/кг массы тела (10 мг/кг 1 раз в сутки). Продолжительность лечения составляет 3 дня.

При мигрирующей эритеме общая доза азитромицина составляет 60 мг/кг массы тела: в 1-й день следует принять 20 мг/кг массы тела, затем — по 10 мг/кг 1 раз в сутки со 2-го по 5-й день. Продолжительность лечения составляет 5 дней.

Показано, что азитромицин эффективен при лечении стрептококкового фарингита у детей в однократной дозе 10 или 20 мг/кг в течение 3 дней. При сравнении этих двух доз в клинических исследованиях выявлена сходная клиническая эффективность, хотя бактериальная эрадикация была более значительной при суточной дозе 20 мг/кг. Однако обычно препаратом выбора в профилактике фарингита, вызванного Streptococcus pyogenes, и ревматического полиартрита, возникающего как вторичное заболевание, является пенициллин.

Сумамед, таблетки 500 мг, следует применять однократно в суточной дозе независимо от приема пищи. Таблетки глотать не разжевывая. В случае пропуска приема 1 дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а последующие — с интервалом в 24 ч.

Взрослые и дети с массой тела ≥45 кг

При инфекциях ЛОР-органов, дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) общая доза азитромицина составляет 1500 мг (500 мг 1 раз в сутки). Продолжительность лечения — 3 дня.

При акне вульгарис рекомендованная общая доза азитромицина составляет 6 г, которую следует принимать по следующей схеме: 1 таблетка 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней, после чего — 1 таблетку по 500 мг 1 раз в неделю в течение 9 нед. Дозу второй недели следует принимать через 7 дней после первого приема таблетки, а 8 последующих доз следует принимать с интервалами в 7 дней.

При мигрирующей эритеме общая доза азитромицина составляет 3 г, которую следует принимать по следующей схеме: 1 г (2 таблетки по 500 мг однократно) в первый день, после чего — по 500 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней.

При инфекциях, передающихся половым путем, рекомендуемая доза азитромицина составляет 1000 мг (2 таблетки по 500 мг однократно).

Пациенты пожилого возраста. У лиц пожилого возраста нет необходимости в коррекции дозы.

Поскольку пациенты пожилого возраста могут входить в группы риска нарушения электрической проводимости сердца, рекомендуется соблюдать осторожность при применении азитромицина в связи с риском развития сердечной аритмии и аритмии torsade de pointes.

Пациенты с нарушением функции почек. Для пациентов с незначительными нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации 10–80 мл/мин) можно использовать ту же дозу, что и для пациентов с нормальной функцией почек. Азитромицин необходимо с осторожностью назначать лицам с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин).

Пациенты с нарушением функции печени. Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, препарат не следует применять у пациентов с тяжелым нарушением функции печени. Исследований, связанных с лечением таких больных с применением азитромицина, не проводилось.

Особенности применения

Аллергические реакции. Как и в случае с эритромицином и другими макролидные антибиотики, сообщалось о редких серьезные аллергические реакции, включая ангионевротический отек и анафилаксии (в редких случаях – с летальным исходом). Некоторые из этих реакций, вызванных азитромицином, вызывали рецидивирующие симптомы и требовали длительного наблюдения и лечения.

Нарушение функции печени. Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, следует осторожно назначать азитромицин пациентам с серьезными заболеваниями печени. Сообщалось о случаях фульминантного гепатита, вызывает опасное для жизни нарушение функций печени, при приеме азитромицина. Возможно, некоторые пациенты в анамнезе имели заболевания печени или применяли другие гепатотоксические лекарственные средства.

Рожки. У пациентов, принимающих производные спорыньи, одновременное применение макролидных антибиотиков способствует быстрому развитию эрготизма. Отсутствуют данные о возможности взаимодействия между рожками и азитромицином. Однако через теоретическую возможность эрготизма азитромицин не следует назначать одновременно с производными спорыньи.

Суперинфекции. Как и в случае с другими антибиотиками, рекомендуется проводить наблюдения по признакам суперинфекции, вызванной нечувствительными организмами, включая грибы.

При приеме почти всех антибактериальных препаратов, включая азитромицин, сообщалось о Clostridium difficile – ассоциированного диарею (CDAD), серьезность которой варьировалась от слабо выраженной диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами изменяет нормальную флору в толстой кишке, что приводит к чрезмерному росту C. difficile .

Нарушение функции почек. У пациентов с серьезной дисфункцией почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл / мин) наблюдалось 33% увеличение системной экспозиции с азитромицином.

Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические исследования не проводились, поэтому беременным и кормящим женщинам лекарство назначается только по жизненным показаниям.

Дети. Сумамед, таблетки 125 мг, можно применять у детей в возрасте от 3 лет с соответствующей массой тела, которые могут проглотить таблетку. Для лечения детей с массой тела <12,5 кг рекомендуется применять Сумамед в виде пероральной суспензии.

Сумамед, таблетки 500 мг, следует применять у детей с массой тела ≥45 кг. Детям с массой тела <45 кг рекомендуется применять Сумамед, таблетки 125 мг.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Доказательства того, что азитромицин может снижать способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами, отсутствуют, но следует учитывать возможность развития побочных реакций, таких как головокружение, сонливость, нарушение зрения.

Побочные эффекты

Со стороны пищеварительной системы: чаще всего -тошнота, диарея, боль в животе, рвота, обратимое повышение уровня печеночных ферментов, креатинина, лактатдегидрогеназы и билирубина в сыворотке крови (возвращаются к норме через 2-3 недели после окончания терапии).

Прочие: сыпь, зуд, крапивница.

Взаимодействия

С осторожностью следует назначать Сумамед одновременно с алкалоидами спорыньи. Хотя данных о взаимодействии азитромицина и алкалоидов спорыньи нет, следует учитывать риск возможного увеличения концентрации алкалоидов в крови и развития эрготизма.

Антибиотики группы макролидов повышают концентрацию в крови теофиллина, терфенадина, варфарина, карбамазепина, фенитоина, дигоксина, циклоспорина, эрготамина, триазолама и мидазолама, усиливая тем самым их эффекты. В отличие от других макролидов азитромицин не угнетает активность изоферментов системы цитохрома Р450 , поэтому при назначении его с вышеперечисленными препаратами не наблюдается клинически значимых взаимодействий.

Сумамед и алкоголь. Азитромицин выводится печенью, поэтому при приеме совместно с алкоголем возможны осложнения со стороны этого органа вплоть до токсического гепатита. Следует учитывать, что антибиотик назначается при заболеваниях, когда спиртные напитки категорически противопоказаны.

Передозировка

Опыт клинического применения азитромицина свидетельствует, что побочные эффекты, которые развиваются при приеме препарата в дозах выше рекомендованных, подобны возникающим при применении обычных терапевтических доз, а именно: они могут включать диарею, тошноту, рвоту, обратимую потерю слуха. В случае передозировки при необходимости рекомендуется прием активированного угля и проведение общих симптоматических и поддерживающих лечебных мероприятий.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. Не требует специальных условий хранения.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Плива Хрватска д.о.о., для "Тева Фармацевтикал Инд.", Хорватия/Израиль

Цена:

Сумамед 125 мг №6 от 107 до 158 грн.

Сумамед 250 мг №6 от 196 до 223 грн.

Сумамед 500 мг. №3 от 235 до 270 грн.

Сумамед 1000 мг. №1 от 79 до 99 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.