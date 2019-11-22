Супрастин: инструкция, состав, способ применения, дозировка

Противоаллергическое средство, которое снимает зуд, покраснения, убирает насморк и слезотечение

Аллергия Фото: Depositphotos

Супрастин уменьшает выраженность общих симптомов аллергических заболеваний, кроме противоаллергического, оказывает седативное, снотворное и противозудное действие.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество. Хлоропирамина гидрохлорид

Вспомогательные ингредиенты: кислота стеариновая, желатин, натрия крахмал гликолят (тип а), тальк, крахмал картофельный, лактозы моногидрат.

В 1 таблетке супрастина содержится 25 мг Хлоропирамина гидрохлорид. Выпускается в таблетках 25 мг, 10 таблеток в блистере, в упаковке 2 блистера.

Основные физико-химические свойства: белого или серовато-белого цвета, круглой формы. Одна сторона гладкая, на другой имеется гравировка SUPRASTIN

Фармакологическая группа. Антигистаминное средство для системного применения. Код АТС R06A C03.

Показания

аллергические заболевания — сезонный аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, дермографизм, контактный дерматит, алиментарная аллергия;

аллергические реакции, вызванные лекарственными средствами;

аллергия, вызванная укусом насекомых;

зуд;

как вспомогательная терапия при системных анафилактических реакциях и ангионевротическом отеке.

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Противопоказания

аллергии на любые ингредиенты, входящие в состав препарата;

беременности и кормления грудью

острого приступа астмы

наличии глаукомы

аденомы предстательной железы

язвенная болезнь желудка

острый инфаркт миокарда

аритмия

одновременный прием ингибиторов МАО

задержка мочи, гипертрофия предстательной железы.

Фармакокинетика

После перорального приема хлоропирамин быстро абсорбируется в ЖКТ. Терапевтический эффект развивается в пределах 15–30 мин после применения, достигает максимума в пределах первого часа после приема и сохраняется 3–6 ч. Хлоропирамин метаболизируется в печени. Выводится главным образом с мочой в виде метаболитов. У детей препарат может выводиться быстрее, чем у взрослых. При нарушении функции почек выведение действующего вещества может уменьшаться.

При печеночной недостаточности необходима коррекция дозы препарата из-за снижения метаболизма хлоропирамина.

Применение

Таблетки рекомендуют принимать внутрь во время еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.

Суточная доза для взрослых обычно составляет 75–100 мг (3–4 раза в сутки). Для детей в возрасте 3–6 лет — ½ таблетки 2 раза в сутки; 6–14 лет — ½ таблетки 2–3 раза в сутки.

Дозу можно повышать в зависимости от реакции пациента и развития побочных эффектов. Суточная доза для детей не должна превышать 2 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза — 4 таблетки (100 мг). Терапия считается завершенной после исчезновения симптомов заболевания. При выявлении побочных реакций лечение препаратом необходимо отменить.

Особенности применения

Пациенты пожилого возраста, ослабленные больные. С особой осторожностью назначают Супрастин этим пациентам, поскольку они более чувствительны к определенным побочным эффектам антигистаминов (головокружение, сонливость, снижение АД).

Нарушение функции печени. Может потребоваться снижение дозы, поскольку при заболевании печени метаболизм действующего вещества снижается.

Нарушение функции почек. При нарушении функции почек необходимо снижение дозы препарата, поскольку действующее вещество выделяется преимущественно почками.

Из-за антихолинергического и седативного эффекта Супрастина необходимо соблюдать особую осторожность при его применении.

При применении Супрастина поздно вечером может усилиться выраженность симптомов гастроэзофагеального рефлюкса.

При применении Супрастина в комбинации с ототоксическими средствами симптомы ототоксичности могут маскироваться.

Алкоголь может усиливать седативный эффект антигистаминов на ЦНС.

Продолжительное применение антигистаминов редко вызывает нарушения со стороны системы кроветворения (лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия). Если на протяжении длительного применения препарата возникают нежелательные эффекты (лихорадка, ларингит, образование язв на слизистой оболочке ротовой полости, бледность, желтуха, гематомы, кровотечения), необходимо прекратить применение препарата и провести контроль гемограммы.

1 таблетка содержит 116 мг лактозы. У пациентов с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа и мальабсорбцией глюкозы-галактозы препарат применять не следует.

Дети. Таблетки применяются с 3 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано при беременности. На время лечения, по решению врача, следует прекратить грудное вскармливание.

Влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенного внимания. Во время применения препарата, особенно в первый период лечения, препарат может вызвать сонливость и ухудшение психомоторных функций Таким образом, учитывая возможные побочные реакции со стороны нервной системы, управлять транспортными средствами или другими механизмами запрещено в начале терапии в течение периода, установленного индивидуально.

Побочные эффекты

Побочные эффекты, как правило, возникают крайне редко, носят временный характер, проходят после отмены препарата.

Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия и другие изменения клеточного состава крови.

Со стороны ЦНС: сонливость, утомляемость, головокружение, нервное возбуждение, тремор, головная боль, эйфория, судороги, энцефалопатия.

Со стороны органа зрения: нечеткость зрительного восприятия, глаукома, повышение внутриглазного давления.

Со стороны ССС: снижение АД, тахикардия, аритмия. Не всегда была установлена прямая связь этих побочных эффектов с приемом препарата.

Со стороны ЖКТ: дискомфорт в животе, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, запор, потеря или повышение аппетита, боль в верхней части живота.

Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: мышечная слабость.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: затрудненное мочеиспускание, задержка мочи.

Прочее: фотосенсибилизация, аллергические реакции.

При возникновении любого из перечисленных выше эффектов следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие

Ингибиторы МАО увеличивают и пролонгируют антихолинергический эффект Супрастина. Необходимо соблюдать особую осторожность при назначении Супрастина одновременно с седативными средствами, транквилизаторами, седативными анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, атропином, мускариновыми парасимпатолитиками ввиду возможного взаимного потенцирования эффектов.

Супрастин и алкоголь. Алкоголь усиливает депрессивное действие Супрастина на ЦНС, поэтому во время лечения Супрастином необходимо отказаться от употребления алкоголя.

Передозировка

Симптомы: угнетение или возбуждение ЦНС, очень редко галлюцинации, расстройства координации, судороги, расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет, сухость во рту, лихорадка, в тяжелых случаях коматозное состояние. Лечение: симптоматическая терапия, промывание желудка (в период до 12 ч после приема внутрь) и назначение активированного угля. Контроль параметров АД и дыхания. Специфического антидота нет.

Срок годности: 5 лет.

Условия хранения: При температуре 15–25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "EGIS" Pharmaceuticals PLC, Венгрия

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. 1165, г. Будапешт, ул. Бекеньфелди, 118-120, Венгрия/ 1165, Budapest, Bokenyfoldi ut. 118-120, Hungary.

Цена. Супрастина №20 от 66 до 84 грн.

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