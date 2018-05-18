Супрун анонсировала серьезный запрет в медицине: так дальше нельзя

МОЗ подготовило важный законопроект, пишет и.о. министра здравоохранения Украины

Ульяна Супрун высказалась по поводу народной медицины. Фото: prm.ua

МОЗ Украины подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения на занятие народной медициной, рассказывает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"До сих пор украинское законодательство определяет народную медицину, как метод оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанный на опыте многих поколений людей. Что это за методы и как их можно обосновать с научной точки зрения – доказательной медицине неизвестно", – утверждает чиновник.

Если современная медицинская наука не признает практику целителей, знахарей и экстрасенсов, как метод лечения, этого не может признавать закон и государство. Ульяна Супрун

"Во-первых, ни наукой, ни законодательством не предусмотрено критерии подтверждения опыта многих поколений и устойчивости в этот традициях. Во-вторых, любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов", – пишет она.

Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых нельзя гарантировать.

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Подготовленный законопроект предусматривает отмену выдачи специального разрешения на занятие народной медициной (целительством). Также он запрещает рекламу народной медицины.

"Если его примут, это не означает, что люди, которые практикуют целительство, не смогут этим заниматься. Однако их деятельность не будет признаваться законом", – заявляет Ульяна Супрун.

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