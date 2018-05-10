Супрун раскрыла правду о популярном женском диагнозе

В своем Facebook чиновник разместила комментарий акушера-гинеколога Наталии Лелюх

Супрун развенчала очередной миф. Фото: depositphotos

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун развенчала миф о диагнозе "тонус и гипертонус матки", которые часто ставят гинекологи своим пациенткам на ранних сроках беременности.

В своем Facebook она разместила комментарий акушера-гинеколога Наталии Лелюх, которая пояснила суть этого мифа.

По словам Лелюх, матка является уникальным органом, состоящим из мышцы, и поэтому она может сокращаться. И ее сокращение во время УЗИ может объясняться волнением, самим фактом беременности и даже датчиком УЗИ.

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Она отметила, что термин "угроза прерывания беременности" не соответствует действительности, поскольку такая угроза есть на протяжении всей беременности. На ранних и поздних сроках "достоверным критерием оценки повышенного риска прерывания беременности выступают – длина шейки матки и состояние внутреннего зева (измеряется вагинальным датчиком). Это наличие специфических ферментов в выделениях женщины и это комплексные показатели допплерометрии маточных артерий". И поэтому после оглашения диагноза "тонус матки" не нужно ложиться в больницу и лечить то, чего нет.

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В мировом медицинском сообществе вопрос тонуса матки обсуждается только в одном контексте.

"Речь идет о чрезмерных сокращения матки при родах – чаще 6 схваток на 10 минут, когда сокращение не сопровождается адекватным расслаблением и приводит к тетаническим (от слова тЕтанус) судорогам мышц. А тогда уже в операционную, пожалуйста, потому что матка не может расслабиться, ее судорогой свело и нормальное течение родов уже невозможно", – добавляет эксперт.

Напомним, Супрун объяснила важность вакцинации.

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