Супрун сделала шокирующее заявление о популярных в Украине лекарствах
И.о. министра здравоохранения опубликовала в Facebook новый пост
Минздрав разработал новый законопроект о рекламе лекарственных средств. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook, что украинские пациенты покупают лекарства, большинство из которых не работают должным образом. По ее мнению, всему виной реклама лекарств.
"Реклама – плохой советчик. Особенно, когда это реклама лекарств, а ее видит не специалист сферы здравоохранения, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления", написала чиновник.
По ее словам, более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют медикаменты без доказанной клинической эффективности. С 10 самых популярных препаратов, которые чаще всего покупали украинцы, только три являются препаратами, которые относятся к категории основных лекарственных средств. Все остальные – симптоматические и сопутствующие препараты, или же такие, которые не имеют достаточной базы эффективности.
"Хуже всего, что люди, которые их покупали, могли отказаться от действительно необходимого лечения, ведь по статистике каждый второй пациент отказывается от него или откладывает его из-за нехватки средств", – добавила Супрун.
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