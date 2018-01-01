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Супрун сделала шокирующее заявление о популярных в Украине лекарствах

И.о. министра здравоохранения опубликовала в Facebook новый пост

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:43
В Украине много неэффективных лекарств. Фото: pixabay
В Украине много неэффективных лекарств. Фото: pixabay

Минздрав разработал новый законопроект о рекламе лекарственных средств. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook, что украинские пациенты покупают лекарства, большинство из которых не работают должным образом. По ее мнению, всему виной реклама лекарств.

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"Реклама – плохой советчик. Особенно, когда это реклама лекарств, а ее видит не специалист сферы здравоохранения, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления", написала чиновник.

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По ее словам, более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют медикаменты без доказанной клинической эффективности. С 10 самых популярных препаратов, которые чаще всего покупали украинцы, только три являются препаратами, которые относятся к категории основных лекарственных средств. Все остальные – симптоматические и сопутствующие препараты, или же такие, которые не имеют достаточной базы эффективности.

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"Хуже всего, что люди, которые их покупали, могли отказаться от действительно необходимого лечения, ведь по статистике каждый второй пациент отказывается от него или откладывает его из-за нехватки средств", – добавила Супрун.

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Источник: "Сегодня"

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