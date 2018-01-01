Сжигает жир и отбивает аппетит: назван самый полезный фрукт для похудения

Ученые из США рекомендуют есть этот плод ежедневно

Ешьте грейпфруты. Фото: pixabay

Ученые из США провели масштабное исследование полезных свойств грейпфрута. Оказалось, что этот плод способен бороться с различными заболеваниями, а также значительно способствует ускоренному метаболизму и похудению. В 100 граммах этого фрукта 42 ккал, но при этом в них содержится 31 мг витамина С, что составляет 50% от суточной потребности организма. Также в 100 граммах этого фрукта 1 г белка, 13 мкг фолиевой кислоты, 135 мг калия, 22 мг кальция, 9 мг магния, 2 г клетчатки. Еще грейпфрут богат на витамины В1 и В6.

В журнале Healthy Style недавно была опубликована интересная статья, в которой ученые из Исследовательского центра лечебного питания в клинике Скриппса, в Сан-Диего, доказывают, что люди, ежедневно употребляющие сок грейпфрута или ели сам фрукт, обязательно теряли в весе. Для эксперимента пригласили 90 добровольцев и поделили их на три группы. Первая ела половинку грейпфрута трижды в день, перед каждым приемом пищи. Вторая – пила только сок. Третья группа полезный фрукт не употребляла ни в каком виде. В течении первых 12 недель, участники первой и второй группы теряли в среднем по 1,5 кг. Участники третьей остались в прежнем весе. Кроме того, участники первых двух групп показали более низкий уровень инсулина в крови. Оказалось, что постоянное употребление грейпфрута способно воздействовать на организм почти также, как противодиабетическое средство метформин. Но и это и не все. Благодаря тому, что при употреблении грейпфрута организм становится более чувствительным к инсулину, он автоматически начинает контролировать уровень сахара в крови, что способствует контролю над аппетитом.

Коллеги американских ученых из Еврейского университета в Иерусалиме провели еще одно исследование и установили, что регулярное употребление грейпфрута помогает выводить из организма холестерин.

"Употребление всего одного красного грейпфрута ежедневно в течение 30 дней снижает ЛПНП (липопротеины низкой плотности) на 20,3% и триглицериды — на 17,2%. Употребление тех же доз желтого грейпфрута снижает ЛПНП на 10,7%, а триглицеридов — на 5,6 %", – утверждают ученые. Еще этот фрукт чрезвычайно полезен для сердечно-сосудистой системы, так как он снижает уровень триглицеридов. А благодаря значительному количеству витамина С и других антиоксидантов, грейпфрут понижает риск образования камней в почках и печени и эффективен для профилактики вируса гепатита С. Единственное, о чем предупреждают исследователи, это о том, что грейпфрут способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Зарегистрированы случаи серьезных последствий. Поэтому, прежде чем включить грейпфрут в свой ежедневный рацион, проконсультируйтесь с вашим врачом.

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