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Сжигание листьев может вызвать рак: важные советы медиков

Украинцам трудно дышать не только из-за туманов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50

С наступлением осени украинцы начали активно избавляться от сухостоя. Чаще всего траву и листья просто сжигают. Мы узнали, может ли, что этот дым может вызвать рак.

Сухие листья, трава и другая растительность, которую украинцы привыкли палить осенью, является одним из главных загрязнителей воздуха, ведь дым, который выделяется, приводит к высокой концентрации угарного газа.

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"Сжигание листьев самом деле является абсолютно варварской практикой, не обосновано экологически никак. Листья должны перегнивать и возвращаться в природный круговорот а не сжигаться и в виде неприятной горячей золы идти нам в легкие", – пояснил эколог Евгений Дикий.

Копоть, которая выделяется, может привести к тяжелым последствиям. Ведь очень легко попадает в наш организм, предостерегает врач.

Сухие листья нельзя сжигать
Сухие листья нельзя сжигать
Фото: stocksnap.io

"Идут по бронхам и проникают в альвеолы, площадь альвеол очень большая и поэтому они легко проникают, а вот частицы и копоть остаются в бронхах, частично выводятся, а частично – не могут с этим справится", – предостерег хирург Юрий Межибовский.

В лучшем случае все закончится хроническим бронхитом, в худшем – онкологией. Если вас травят соседи и деваться от угара некуда, стоит хотя бы позаботиться о профилактике. Медики рекомендуют пить больше воды, промывать солевым раствором нос, а содовым полоскать горло.

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