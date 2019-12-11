Тавегил: инструкция, показания, способ применения

Препарат против разных видов аллергии

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Антигистаминный препарат длительного действия. Не вызывает седативного эффекта.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: клемастин.

1 таблетка содержит клемастина гидрофумарат 1,34 мг, что соответствует 1 мг клемастина.

Вспомогательные вещества: магния стеарат, повидон, тальк, крахмал кукурузный, лактоза.

Таблетки выпускаются по 10 в блистере, по 2 или 3 блистера в упаковке.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские со скошенными краями. На одной стороне нанесена риска и гравировка: "О/Т".

Фармакотерапевтическая группа. Антигистаминные средства для системного применения. Код АТХ R06A A04.

Показания

сенная лихорадка и другие аллергические ринопатии;

крапивница различного генеза;

зуд, зудящие дерматозы;

острая и хроническая экзема, контактный дерматит и лекарственные сыпи (в качестве дополнительного средства);

укусы насекомых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к клемастину или к вспомогательным веществам препарата, а также к антигистаминным средствам подобной химической структуры; пациентам с порфирией.

Фармакокинетика

После приема внутрь клемастин почти полностью всасывается из ЖКТ. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2-4 ч. Клемастин подвергается значительному метаболизму в печени. Метаболиты в основном (45-65%) выводятся с мочой; неизмененное активное вещество обнаруживается в моче лишь в следовых количествах.

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Применение

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. (1 мг) утром и вечером. В случаях, трудно поддающихся лечению, суточная доза может составить до 6 таб. (6 мг).

Детям в возрасте 6-12 лет назначают по 1/2-1 таб. перед завтраком и на ночь.

Таблетки следует принимать до еды, запивая водой.

Особенности применения

Таблетки тавегил содержат лактозу. Пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом фермента Lapp-лактазы или глюкозо-галактозы мальабсорбцией не следует применять этот препарат.

Тавегил следует применять с осторожностью при закрытоугольной глаукоме, пептической язве желудка при наличии стеноза, пилородуоденальной стенозе, гипертрофии предстательной железы с задержкой мочеиспускания и закупоркой шейки мочевого пузыря.

Применение в период беременности или кормления грудью. При беременности Тавегил применяют только в том случае, если ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

Дети. Таблетки не следует применять у детей в возрасте до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Принимающим Тавегил, рекомендуется воздерживаться от вождения транспортных средств, работы с механизмами, а также от других видов деятельности, требующих повышенного внимания.

Побочные эффекты

Со стороны ЦНС: возможно – сонливость, повышенная утомляемость, головная боль, головокружение, тремор, седативный эффект, слабость, ощущение усталости, заторможенность, нарушение координации движений; редко, особенно у детей, отмечается стимулирующее действие на ЦНС, проявляющееся беспокойством, повышенной раздражительностью, возбуждением, нервозностью, бессонницей, истерией, эйфорией, судорогами, парестезией.

возможно – сонливость, повышенная утомляемость, головная боль, головокружение, тремор, седативный эффект, слабость, ощущение усталости, заторможенность, нарушение координации движений; редко, особенно у детей, отмечается стимулирующее действие на ЦНС, проявляющееся беспокойством, повышенной раздражительностью, возбуждением, нервозностью, бессонницей, истерией, эйфорией, судорогами, парестезией. Со стороны пищеварительной системы: возможно – диспепсия, тошнота, боли в эпигастрии, запор, рвота; редко – сухость во рту; в отдельных случаях – снижение аппетита, диарея.

возможно – диспепсия, тошнота, боли в эпигастрии, запор, рвота; редко – сухость во рту; в отдельных случаях – снижение аппетита, диарея. Со стороны мочевыделительной системы: очень редко – учащенное мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание.

очень редко – учащенное мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание. Со стороны дыхательной системы: редко – сгущение бронхиального секрета и затруднение отделения мокроты, ощущение давления в грудной клетке и затруднение дыхания, заложенность носа.

редко – сгущение бронхиального секрета и затруднение отделения мокроты, ощущение давления в грудной клетке и затруднение дыхания, заложенность носа. Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко – понижение АД (чаще у пожилых пациентов), сердцебиение, экстрасистолия.

редко – понижение АД (чаще у пожилых пациентов), сердцебиение, экстрасистолия. Аллергические реакции: очень редко – крапивница, кожная сыпь; в отдельных случаях при в/в введении – анафилактический шок.

очень редко – крапивница, кожная сыпь; в отдельных случаях при в/в введении – анафилактический шок. Дерматологические реакции: очень редко – фотосенсибилизация.

очень редко – фотосенсибилизация. Со стороны органов чувств: нарушение четкости зрительного восприятия, диплопия, острый лабиринтит, шум в ушах.

нарушение четкости зрительного восприятия, диплопия, острый лабиринтит, шум в ушах. Со стороны органов кроветворения: гемолитическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

Взаимодействия

Тавегил потенцирует действие лекарственных средств, угнетающих ЦНС (снотворных, седативных, транквилизаторов), м-холиноблокаторов, а также этанола.

Тавегил и алкоголь. Препарат усиливает негативное воздействие алкоголя на организм.

Передозировка

Результатом передозировки антигистаминных средств могут быть как угнетение, так и возбуждение ЦНС. Возможно также антихолинергичнисимптоми (сухость во рту, фиксированное расширение зрачок, приливы крови, реакцииз стороне пищеварительного тракта).

Лечение заключается в выведении препарата из организма путем промывания желудка, применение активированного угля и в проведении симптоматичной терапии.

Срок годности. 5 лет

Условия хранения. При температуре от 15° до 30°С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Novartis Consumer Health (Швейцария).

Цена. От 106 до 125 грн. за Тавегил №20.

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