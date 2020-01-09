Тенотен: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатическое средство, которое применяют при повышенной нервозности и тревожности

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Тенотен – гомеопатический лекарственный препарат, обладающий антидепрессивным, противотревожным и антиастеническим действием. Тенотен регулирует функциональную активность белка S-100, вследствие чего отмечается нормализация метаболических процессов и механизмов активации и торможения центральной нервной системы.

Тенотен ингибирует перекисное окисление липидов.

Препарат способствует укреплению центральной нервной системы, улучшению памяти и способности концентрации внимания, а также повышению сопротивляемости организма в условиях стресса, гипоксии и интоксикации. Тенотен не оказывает седативного действия.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество:1 таблетка содержит антитела к мозкоспецифичного белка S-100 аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С200 – 3 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Выпускается по 20 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с полоской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одной плоской стороне нанесено черту, на другой плоской стороне нанесена надпись TENOTEN.

Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатическое лекарственное средство.

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Показания

Тенотен назначают при психосоматических болезнях, невротических и неврозоподобных состояниях; стрессовых расстройствах, характерными проявлениями которых является повышенная нервозность, тревожность, раздражительность и вегетативные реакции; умеренно выраженных органических нарушениях центральной нервной системы дисциркуляторного или травматического происхождения, к симптомам которых причисляют эмоциональную лабильность, ухудшение памяти, нарушение вегетативных реакций, повышенную раздражительность.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность или кормление грудью.

Фармакокинетика

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание сверхмалых доз антител в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата Тенотен.

Применение

Таблетки принимают внутрь, не смешивая с пищей. Доза рассчитана на один прием – 1 или 2 таблетки, которые надо держать во рту до полного их растворения. Не жевать! Не глотать!

Тенотен следует принимать дважды в сутки, а если есть такая необходимость – 3-4 (но не более 4-х раз). Продолжительность приема таблеток – от 1 до 3-х месяцев. В отдельных случаях, если этого требует состояние больного, курс терапии Тенотеном можно продолжить (до 4-х, 5-ти или 6-ти месяцев) или повторить его через один либо же два месяца.

Если с начала приема препарата прошло 3 или 4 недели, а легче больному не становится, нужно обратиться к врачу.

Тенотен обладает длительным лечебным действием, которое проявляется в первые дни приема таблеток и завершается примерно через месяц после прекращения терапии.

Особенности применения

В состав препарата входит лактоза, поэтому его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

В связи с наличием в действии препарата активирующего компонента, последний прием следует осуществлять не позднее, чем за 2 часа до сна.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные об эффективности и безопасности применения препарата Тенотен в период беременности и кормления грудью отсутствуют, поэтому его не следует назначать в эти периоды.

Дети. Препарат в данной лекарственной форме не применять детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Тенотен не изменяет скорости реакции (не замедляет ее), поскольку является гомеопатическим средством, то есть не относится к группе успокоительных.

Побочные эффекты

Гомеопатическое средство не обладает почти никакими побочными эффектами, но его рекомендуется применять только в лечении взрослых (для детей выпускается Тенотен в детской дозе).

При приеме этого препарата может проявиться повышенная чувствительность к антителам к мозгоспецифическому протеину S-100, лактозы моногидрата, целлюлозы микрокристаллической или магния стеарата.

Несмотря на безопасность этого гомеопатического средства, перед началом терапии необходимо ознакомиться с инструкцией к нему и проконсультироваться со специалистом.

Взаимодействия. Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.

Тенотен и алкоголь. Желательно отказаться от приема алкоголя для того, чтобы эффект от использования Тенотена был максимальным.

Передозировка

При случайной передозировке возможны диспептические явления, обусловленные вспомогательными веществами, входящими в состав препарата.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Сантоника, ТОВ для "Материа Медика-Украина, ТОВ", Литва/Украина.

Цена. От 107 до 153 грн.

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