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Терпеть нельзя лечить: что важно знать о боли в груди во время менструального цикла

Необходимо уметь налаживать контакт со своим телом и жизненными ритмами

Часто ли мы задумываемся о том, что происходит в нашем теле каждый месяц во время менструации и почему? Замечаем ли мы как меняемся? Почему ощущаем боль и какая она?

Когда нам задают эти вопросы, чаще всего мы отвечаем, что на протяжении всего менструального периода мы ощущаем дискомфорт, у нас плохое настроение, повышается раздражительность и неважно себя чувствуем. И мы все хотели бы уменьшить этот ежемесячный дискомфорт.

Боль в груди перед месячными и во время: нормально ли это и почему так происходит

Женский организм – удивительный механизм, где все процессы четко связаны между собой. Углубиться в данную тему важно для каждой из нас, дабы лучше понимать и принимать себя.

По словам многих женщин, они ощущают боль в груди на протяжении всего менструального цикла. Боль беспокоит девушек и женщин во время овуляции либо за несколько дней до месячных, а когда критические дни наступают – боль может пройти. Но бывают случаи, когда неприятные ощущения не покидают и во время менструации. Хорошо ли это? Также девушкам часто приходится слышать утверждения в свою сторону в данный период: "Ничего, терпи, тебе ж еще рожать! Ну, у всех болит! Такая твоя женская доля!" Но боль остается, и женщина продолжает терпеть, ведь должна. Но это не так. Помни: единственное, что ты должна – это быть здоровой. И женщина не обязана терпеть.

Но давайте задумаемся – какими могут быть причины появления болевых ощущений в груди во время месячных.

Возможными причинами болей могут стать:

гормональный сбой;

переутомление, стресс, усталость;

нарушение сна;

частая физическая активность;

путешествия и смена климата;

изменения в питании;

травмы;

переохлаждение;

вредные привычки;

гинекологические заболевания.

Также на протяжении всего менструального цикла женский организм готовится к вынашиванию ребенка. В груди увеличивается количество железистых тканей и приток крови. Из-за этого ощущается набухание, возрастает болезненность.

Вышеперечисленные симптомы часто не воспринимаются женщинами как те, от которых можно избавиться и, тем более, которые можно лечить. Как показывают многие исследования – большинство женщин даже не знают, что боль в груди перед месячными необходимо лечить, потому что это гормональный дисбаланс, который может усугубиться.

Боль в груди при месячных: как бороться с неприятными ощущениями

Нельзя игнорировать какую-либо боль, в том числе – боль в груди перед критическими днями. В жизни современной женщины обычно присутствует много факторов, которые негативно сказываются на состоянии ее здоровья: стрессы, перепады настроения, большая нагрузка, плохая экология. Необходимо уметь налаживать контакт со своим телом и жизненными ритмами, чтобы проживать дни менструального цикла в гармонии, не испытывая при этом стресс и дискомфорт.

Немецкий препарат Мастодинон® был разработан как лекарственное средство на основе комбинации трав для уменьшения боли в груди во время менструального цикла, нормализации гормонального баланса в период критических дней в комплексной терапии. Препарат разработан согласно концепции фитониринга, суть которого – сочетать лечебные свойства лекарственных растений и новейших технологий 21-го века. Мастодинон® – альтернатива гормональной терапии как средство от циклических болей в груди при месячных. Важно, что лекарственный препарат Мастодинон® не является гормональным препаратом и создан на основе биологически активных компонентов лекарственных растений. Также, помимо боли в груди, препарат снижает интенсивность других симптомов (плаксивость, раздражительность, депрессивные нарушения), нормализует гормональный фон.

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Боль в груди перед месячными: независимость от дней цикла реальна

Обычно девушки избегают разговоров о месячных, воспринимают этот период как что-то неприятное, то, что нужно игнорировать либо перетерпеть. И уже тем более не говорить о своей боли и физическом или эмоциональном дискомфорте.

Каждый организм, особенно женский, неповторим, поэтому изменения во время месячного цикла могут быть разными: дискомфорт, повышенная чувствительность, тянущие боли в молочных железах. Главное – не пропустить симптомы, которые могут развиться в болезнь.

Немецкий лекарственный негормональный препарат Мастодинон® имеет комплексное действие, а именно – восстанавливает гормональный баланс, уменьшает боль в груди перед месячными, улучшает эмоциональный фон, эффективен при мастопатии, мастодинии, предменструальном синдроме, в том числе. Препарат выпускается в таблетках и каплях, удобен в использовании и может применяться длительное время без перерыва во время менструаций. Лекарственный препарат Мастодинон® можно приобрести как в офлайн-аптеках, так и заказать онлайн.

Чтобы лучше чувствовать себя в период менструального цикла, уделяйте больше внимания себе, своим чувствам и эмоциям, проживайте их с удовольствием. Старайтесь не нагружать себя делами, а наоборот замедляйтесь. И, конечно, помните о медицинских лекарственных препаратах, которые уменьшат вашу боль. Вы не обязаны страдать, а сможете жить на полную. Ведь единственное, что вы обязаны – это быть здоровой. И точно не должны терпеть. Будьте здоровы!

Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом, а также ознакомиться с инструкцией по применению.

Регистрационное свидетельство: UA/6239/02/01 от 13.08.2018

Помните, что самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

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