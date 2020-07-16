Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Терпеть нельзя лечить: что важно знать о боли в груди во время менструального цикла

Сегодня, 15:40

Необходимо уметь налаживать контакт со своим телом и жизненными ритмами

Часто ли мы задумываемся о том, что происходит в нашем теле каждый месяц во время менструации и почему? Замечаем ли мы как меняемся? Почему ощущаем боль и какая она?

Когда нам задают эти вопросы, чаще всего мы отвечаем, что на протяжении всего менструального периода мы ощущаем дискомфорт, у нас плохое настроение, повышается раздражительность и неважно себя чувствуем. И мы все хотели бы уменьшить этот ежемесячный дискомфорт.

Боль в груди перед месячными и во время: нормально ли это и почему так происходит

Женский организм – удивительный механизм, где все процессы четко связаны между собой. Углубиться в данную тему важно для каждой из нас, дабы лучше понимать и принимать себя.

По словам многих женщин, они ощущают боль в груди на протяжении всего менструального цикла. Боль беспокоит девушек и женщин во время овуляции либо за несколько дней до месячных, а когда критические дни наступают – боль может пройти. Но бывают случаи, когда неприятные ощущения не покидают и во время менструации. Хорошо ли это? Также девушкам часто приходится слышать утверждения в свою сторону в данный период: "Ничего, терпи, тебе ж еще рожать! Ну, у всех болит! Такая твоя женская доля!" Но боль остается, и женщина продолжает терпеть, ведь должна. Но это не так. Помни: единственное, что ты должна – это быть здоровой. И женщина не обязана терпеть.

Но давайте задумаемся – какими могут быть причины появления болевых ощущений в груди во время месячных.

Возможными причинами болей могут стать:

  • гормональный сбой;
  • переутомление, стресс, усталость;
  • нарушение сна;
  • частая физическая активность;
  • путешествия и смена климата;
  • изменения в питании;
  • травмы;
  • переохлаждение;
  • вредные привычки;
  • гинекологические заболевания.

Также на протяжении всего менструального цикла женский организм готовится к вынашиванию ребенка. В груди увеличивается количество железистых тканей и приток крови. Из-за этого ощущается набухание, возрастает болезненность.

Вышеперечисленные симптомы часто не воспринимаются женщинами как те, от которых можно избавиться и, тем более, которые можно лечить. Как показывают многие исследования – большинство женщин даже не знают, что боль в груди перед месячными необходимо лечить, потому что это гормональный дисбаланс, который может усугубиться.

Боль в груди при месячных: как бороться с неприятными ощущениями

Нельзя игнорировать какую-либо боль, в том числе – боль в груди перед критическими днями. В жизни современной женщины обычно присутствует много факторов, которые негативно сказываются на состоянии ее здоровья: стрессы, перепады настроения, большая нагрузка, плохая экология. Необходимо уметь налаживать контакт со своим телом и жизненными ритмами, чтобы проживать дни менструального цикла в гармонии, не испытывая при этом стресс и дискомфорт.

Немецкий препарат Мастодинон® был разработан как лекарственное средство на основе комбинации трав для уменьшения боли в груди во время менструального цикла, нормализации гормонального баланса в период критических дней в комплексной терапии. Препарат разработан согласно концепции фитониринга, суть которого – сочетать лечебные свойства лекарственных растений и новейших технологий 21-го века. Мастодинон® – альтернатива гормональной терапии как средство от циклических болей в груди при месячных. Важно, что лекарственный препарат Мастодинон® не является гормональным препаратом и создан на основе биологически активных компонентов лекарственных растений. Также, помимо боли в груди, препарат снижает интенсивность других симптомов (плаксивость, раздражительность, депрессивные нарушения), нормализует гормональный фон.

Мастодинон® присутствует на полках аптек в 26 странах мира.

Боль в груди перед месячными: независимость от дней цикла реальна

Обычно девушки избегают разговоров о месячных, воспринимают этот период как что-то неприятное, то, что нужно игнорировать либо перетерпеть. И уже тем более не говорить о своей боли и физическом или эмоциональном дискомфорте.

Каждый организм, особенно женский, неповторим, поэтому изменения во время месячного цикла могут быть разными: дискомфорт, повышенная чувствительность, тянущие боли в молочных железах. Главное – не пропустить симптомы, которые могут развиться в болезнь.

Немецкий лекарственный негормональный препарат Мастодинон® имеет комплексное действие, а именно – восстанавливает гормональный баланс, уменьшает боль в груди перед месячными, улучшает эмоциональный фон, эффективен при мастопатии, мастодинии, предменструальном синдроме, в том числе. Препарат выпускается в таблетках и каплях, удобен в использовании и может применяться длительное время без перерыва во время менструаций. Лекарственный препарат Мастодинон® можно приобрести как в офлайн-аптеках, так и заказать онлайн.

Чтобы лучше чувствовать себя в период менструального цикла, уделяйте больше внимания себе, своим чувствам и эмоциям, проживайте их с удовольствием. Старайтесь не нагружать себя делами, а наоборот замедляйтесь. И, конечно, помните о медицинских лекарственных препаратах, которые уменьшат вашу боль. Вы не обязаны страдать, а сможете жить на полную. Ведь единственное, что вы обязаны – это быть здоровой. И точно не должны терпеть. Будьте здоровы!

Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом, а также ознакомиться с инструкцией по применению.

Регистрационное свидетельство: UA/6239/02/01 от 13.08.2018

Помните, что самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
грудь боль Мастодинон менструальный цикл
Реклама

Новости партнеров

Чарівна модель з Луцька, яка підкорила грузинського легіонера УПЛ
Чарівна модель з Луцька, яка підкорила грузинського легіонера УПЛ
Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото
Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Food

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Сегодня, 10:30Афиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: сегодня ей исполняется 83

Сегодня, 08:15Техно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Сегодня, 08:00Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Сегодня, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Сегодня, 05:05Fun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 23:35Events

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

Вчера, 15:50Food

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Вчера, 11:11Fun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

Вчера, 07:30Психология

Самый мудрый знак зодиака

14 июляEvents

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

14 июляFood

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

14 июляEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

14 июляШоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

14 июляПсихология

Знаки зодиака с очень сложным характером

14 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Помідори половинками на зиму: рецепт без стерилізації
Помідори половинками на зиму: рецепт без стерилізації
Інна Білоконь показала нове фото з чоловіком
Інна Білоконь показала нове фото з чоловіком
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять