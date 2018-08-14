"Теряет полезные свойства": врач рассказала, как нельзя есть мед

Диетолог Светлана Фус дала украинцам важный совет

Мед. Фото: pixabay

Известный украинский диетолог Светлана Фус утверждает, что мед при нагревании теряет часть полезных свойств и может вызвать аллергию, поэтому употреблять этот продукт нужно с осторожностью.

"Чайная ложка (без горки) содержит восемь граммов меда – это приблизительно 26-30 ккал. Он полностью усваивается организмом, отдавая максимум полезных веществ. Поэтому мед – хороший заменитель сахара. Суточная норма две-три чайные ложки", – рассказывает эксперт.

Мед также широко используется в народной медицине, косметологии. Содержит множество биологически активных добавок, ферментов, фитонцидов и природного сахара.

"Мед – это один из немногих продуктов, который никогда не портится при правильном хранении", – резюмирует диетолог Светлана Фус.

Чем полезен мед

Улучшает обмен веществ. Стимулирует пищеварение.

Усиливает иммунитет, помогает при воспалениях, снимает стресс.

Нормализирует кислотность в желудке и микрофлору ЖКТ.

Противопростудное средство, ослабляет вирусы.

Напомним, ранее сообщалось, какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять с молоком. Кроме этого, мы писали, стоит ли заменять сахар медом.

О том, почему фреши из сахарного тростника набирают популярность в Украине, смотрите на видео ниже: