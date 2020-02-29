Тейпирование и радиочастотный пилинг: как избавиться от морщин и отеков
Как подтянуть кожу, не прибегая к хирургическим процедурам
Бархатная кожа без морщин и отеков – такой результат ожидают женщины после новомодных процедур тейпирования и радиочастотного лифтинга. А косметологи обещают омоложение без инъекций и операций. Но действительно ли эти манипуляции такие действенные? Рассказываем далее в материале.
Что такое тейпирование
До недавнего времени тейпы использовали в спортивной медицине для восстановления после травмы. Теперь таким образом женщины подтягивают кожу. Эластичная лента просто наклеивается на лицо после массажа.
Косметологи утверждают, что тейпирование помогает дольше сохранить мышцы лица в тонусе. Делать такую процедуру можно и в домашних условиях, но оставлять лейкую ленту на лице дольше, чем на сутки, не рекомендуется.
Чтобы закрепить результат тейпирования, повторять процедуру необходимо не менее 10-ти раз. Но дерматологи предупреждают: клей может вызвать аллергию. Если у вас есть высыпания на коже – тейпирование вообще нельзя делать.
Как работает радиочастотный лифтинг
Еще одна популярная процедура – радиочастотный лифтинг. Ее проводят с помощью специального аппарата. Радиоволны глубоко прогревают кожу, во время нагрева до 41-42 градусов белок ужимается и кожа становится более упругой. Эффект гарантирован уже после
От 5-10 процедур, к тому же, процедура совсем безболезненна. Однако такой лифтинг запрещен людям с проблемами со щитовидной железой, сахарным диабетом и больных.
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