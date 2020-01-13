Тобрадекс: инструкция, показания, способ применения

Средство, которое применяют при заболеваниях глаз

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Тобрадекс – комбинированный препарат, состоит из двух активных компонентов. Тобрамицин – антибиотик с широким спектром действия и бактерицидной активностью, подавляет процессы жизнедеятельности бактериальных клеток. Дексаметазон – глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Противовоспалительный эффект заключается в подавлении синтеза медиаторов воспаления. Под воздействием препарата увеличивается уровень фермента, который предотвращает образование биологически активных веществ, принимающих участие в воспалительном процессе.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 мл содержит тобрамицин 3 мг, дексаметазон 1 мг.

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, динатрия эдетат, натрия хлорид, натрия сульфат безводный, тилоксапол, гидроксиэтилцеллюлоза, кислота серная и/или натрия гидроксид (до доведения рН), вода очищенная.

Выпускается по 5мл во флаконах с дозатором-капельницей из полимерных материалов. Картонная пачка содержит 1 флакон с каплями.

Основные физико-химические свойства: суспензия белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Противовоспалительные и противомикробные средства в комбинации. Кортикостероиды и противомикробные средства в комбинации. Код АТХ S01C A01.

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Показания

воспалительные поражения глаз (блефариты, кератиты, конъюнктивиты) различной этиологии;

лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глаз после хирургических вмешательств;

профилактика послеоперационных инфекций;

катаракта;

воспалительно-инфекционные заболевания при травмах глаз;

профилактика инфекции после изъятия инородного тела.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любому составляющему препарата;

грибковые заболевания глаз, паразитные заболевания;

микобактериальная инфекция глаз (туберкулез глаз);

вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы (кератит, вызванный вирусом герпеса, ветряная оспа);

глаукома, истончение роговицы.

Фармакокинетика

Фармакокинетические характеристики лекарственного средства Тобрадекс обусловлены его компонентами. При местном использовании дексаметазон и тобрамицин не оказывают системного действия. Вещества выводятся из организма при мочеиспускании. Оба субстрата обладают высокой способностью связываться с протеинами в кровеносном русле.

Применение

Препарат предназначен для инстилляции в конъюнктивальный мешок. Перед применением препарата Тобрадекс рекомендуется тщательно вымыть руки и встряхнуть флакон с препаратом до образования равновесной взвеси.

Необходимое количество капель вносят в конъюнктивальный мешок, слегка закинув голову назад и аккуратно оттянув нижнее веко. Сразу после инстилляции капель следует закрыть глаз и осторожно надавить пальцем на внутренний уголок глаза.

При применении капель следует избегать контакта наконечника капельницы с кожными покровами, ресницами и слизистой оболочкой глаза. После применения капель следует тщательно закрыть флакон крышкой. Продолжительность применения препарата Тобрадекс и дозу активных веществ определяет врач.

Как правило, назначают внесение 1-2 капель препарата Тобрадекс в пораженный глаз каждые 4-6 часов. В случае пропуска очередной дозы препарата следует применить капли как можно раньше, если до планового применения следующей дозы осталось меньше 1 часа – дозу, о которой забыли, пропускают. Не рекомендуется удваивать дозу.

Особенности применения

У пациентов, длительно применяющих кортикостероиды местно, достаточно высока вероятность повышения давления жидкости внутри глаза. Этот параметр следует контролировать. Особое внимание требуется при назначении капель лицам в возрасте до 18 лет и больным сахарным диабетом.

Также при долгосрочной терапии тобрамицином может наблюдаться рост флоры, к нему не чувствительной, в том числе и грибок.

Кортикостероиды могут удлинять период заживления ран.

У пациентов с патологическими процессами, истончающими покровные ткани глаза, применение кортикостероидных гомонов может стать причиной перфорации.

Бензалкония хлорид, содержащийся в каплях, может вызывать дискомфорт и обесцвечивание мягких контактных линз. Если человеку необходимо носить линзы, то капли или мазь наносят за 15 мин до надевания линз.

Не следует применять препарат одновременно с НПВП местного действия, поскольку дополнительный прием этих препаратов пролонгирует период заживления.

Не применять сочетанно с препаратами, которые оказывают потенциальное повреждающее действие на слуховой аппарат, вызывающие потенциальные побочные реакции со стороны выделительной системы и ЦНС.

При местном назначении еще какого-либо офтальмологического препарата временной промежуток между их применением должен быть 10–15 мин. Мази наносятся в самую последнюю очередь.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат Тобрадекс в период лактации и беременности. Перед назначением препарата женщинам детородного возраста следует исключить беременность.

Дети. Противопоказан детям до 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При лечении следует отказаться от управления транспортными средствами и опасными механизмами, так как препарат может вызвать помутнение и нечеткость зрения.

Побочные эффекты

Тобрадекс, как правило, неплохо переносится пациентами. Сообщалось о редких случаях развития таких нежелательных эффектов при применении глазной мази и глазных капель Тобрадекс:

Местные реакции: гиперемия, зуд, жжение и сухость глаз и век, чувство инородного тела в глазу, повышение внутриглазного давления, снижение остроты зрения, кератит, отек конъюнктивы, слезотечение.

В единичных случаях отмечалось также развитие катаракты, глаукомы, мидриаза и светобоязни.

Аллергические реакции: отек лица, кожный зуд, сыпь, эритема.

Другие: тошнота, рвота, горький привкус во рту, головокружение, головная боль, ринорея, ларингоспазм. Кроме того, у пациентов с истончением склеры возможно развитие перфорации (риск увеличивается при продолжительном применении).

Нельзя исключать развитие вторичной инфекции (вызванной микроорганизмами нечувствительными к действию тобрамицина) при применении препарата Тобрадекс.

Взаимодействия

При применении капель или мази Тобрадекс одновременно с другими местными офтальмологическими средствами следует соблюдать интервал не менее 15 минут между их применением.

Также следует снимать контактные линзы перед применением препарата Тобрадекс, одевать линзы рекомендуется не ранее, чем через 15 минут после внесения препарата в конъюнктивальный мешок.

Следует избегать сочетанного применения препарата Тобрадекс с местными и системными препаратами, которые обладают ототоксическим, нефротоксическим и нейротоксическим действием, так как возможно взаимное усиление этих эффектов.

Не следует применять препарат Тобрадекс сочетано с системными аминогликозидами.

Тобрадекс и алкоголь. При регулярном употреблении спиртных напитков может снизится терапевтический эффект лекарственного средства. Алкоголь способен разрушать печеночные клетки и может нарушить метаболизм медикамента. Необходимо воздержаться от употребления спиртных напитков во время терапии.

Передозировка

С учетом всех характеристик препарата при офтальмологическом применении передозировка даже при случайном проглатывании маловероятна. Теоретически могут наблюдаться очаговое воспаление роговицы, избыточное количество слез, гиперемия и зуд. При избыточном нанесении необходимо смыть излишки препарата теплой водой.

Срок годности. 2 года. После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Алкон-Куврер, Бельгия.

Цена. От 92 до 127 грн.

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