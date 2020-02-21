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Токсикоз беременных: пять способов справиться с тошнотой

Ранний токсикоз не является заболеванием и не опасен для будущей мамочки и малыша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56

Токсикоз, который проявляется в виде тошноты и рвоты, во время первого триместра беременности может проявляться в любое время суток, а не только по утрам. Помимо данных симптомов будущую мамочку также могут беспокоить головокружение и усталость. С ранним токсикозом сталкиваются около 80 % беременных, и обычно все проходит после первых месяцев нового состояния женщины. Утренний токсикоз не вредит ни матери, ни ее будущему крохе. Уменьшить неприятные симптомы помогут советы от гинеколога Марины Степновой.

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Иногда будущие мамочки могут столкнуться с гиперемезисом — неукротимой рвотой беременных. Состояние хотя и редкое, но опасное — нужно обязательно проконсультироваться с врачом, а не заниматься самолечением. Впрочем, многократная рвота и потеря веса на ранних сроках — это тоже внеплановый повод посетить гинеколога.

Имбирь. Это одно из самых популярных натуральных средств от тошноты и рвоты, особенно во время беременности. Небольшое количество корня имбиря можно добавить в теплую воду и пить маленькими глотками. Кстати, такой напиток обладает еще и успокаивающим действием.

При токсикозе может помочь имбирный чай
При токсикозе может помочь имбирный чай
Фото: freepik.com

Витамин В6 (пиридоксин). Этот витамин часто рекомендуется при токсикозе. Он действительно работает. Хотя для снятия тошноты пиридоксин не так эффективен, как имбирь, но зато он уменьшает приступы рвоты. Дозировка подбирается врачом индивидуально.

Питание. Поменьше жареного, острого, соленого, а также жирных блюд и сладостей — они заставляют обрастать лишними килограммами, а также увеличивают нагрузку на сердце и вены. Питание будущей мамочки должно быть здоровым и разнообразным. Ешьте часто, но небольшими порциями и не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

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Браслеты от укачивания. Акупрессурные браслеты (обычно предлагаются в аптеках от укачивания в транспорте) также могут помочь при токсикозе. Они стимулируют особую точку на руке, что является эффективным способом облегчения тошноты и рвоты во время беременности. Если нет подобного браслета, можно просто массировать эту точку (внутренняя сторона запястья, в 2-х сантиметрах от начала кисти) в течение 5–10 минут.

Поливитамины. Женщины, которые принимают специальные поливитаминные комплексы для беременных, реже страдают от тошноты и рвоты. К тому же витамины и минералы, которые содержатся в овощах, фруктах и зелени, лишь отчасти покрывают потребности организма. Но учтите: железо в некоторых препаратах может вызывать тошноту.

Напомним, ранее мы писали о симптомах и признаках мононуклеоза.

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