Тонгинал: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатическое средство, которое применяют в целях коррекции состояния пациентов с вегетососудистой дистонией

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Повышая тонус симпатической нервной системы, препарат восстанавливает баланс между парасимпатической и симпатической нервной системой, у больных с ваготонией. Кроме того, препарат улучшает кровоснабжение головного мозга, восстанавливая тонус сосудов. Тонгинал нормализует АД при гипотонии, уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата, улучшает состояние кардиомиоцитов и обменные процессы в миокарде. В результате этого повышается переносимость нагрузок, как физических, так и психоэмоциональных, уменьшается частота парасимпатических кризов.

Также улучшается качество жизни больных с гипотонией и вегетативными нарушениями.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 100 мл препарата содержит Camphora D2 2 мл, Tabacum D6 10 мл, Veratrum album D6 10 мл, Glonoinum D12 10 мл, Acidum hydrocyanicum D12 10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43%.

Выпускается по 20 мл или 50 мл, или 100 мл во флаконе с капельным дозатором, в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная жидкость со слабым запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания

В комплексном лечении вегетососудистой дистонии по гипотензивному типу, диэнцефального синдрома, синдрома Меньера. Комплексное лечение состояний, сопровождающихся вегетативными расстройствами.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Бронхиальная астма или другие заболевания дыхательной системы, связанные с повышенной чувствительностью дыхательных путей.

Детский возраст до 2 лет в связи с содержанием камфоры.

Фармакокинетика. Не исследовалась.

Применение

Необходимая дозировка препарата назначается в зависимости от возраста больного.

Взрослым и детям после 12 лет:

В начале лечения, для быстрого облегчения симптомов, возможен прием препарата в дозе 8-10 капель через каждые полчаса, затем по 10 капель 3 раза в сутки. Препарат можно разводить в воде или принимать в неразбавленном виде. Чтобы эффект от препарата был максимальным, рекомендуется перед проглатыванием подержать его немного во рту.

Дети от 2 года до 12 лет:

В начале лечения по 3-5 капель через каждые полчаса до уменьшения выраженности симптомов. Затем по 5-7 капель 3 раза в день, разведя препарат в небольшом количестве воды, примерно в одной столовой ложке.

Курс лечения препаратом от 2 до 3 месяцев, при необходимости, через некоторое время курс можно повторить.

Особенности применения

В начале лечения возможно незначительное увеличение выраженности симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция не является вредной и не требует отмены препарата. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено. Если симптомы сохраняются более 7 дней, несмотря на лечение или при плохом самочувствии, рекомендуется немедленно проконсультироваться с врачом.

Поскольку Тонгинал содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, которое не приводит к снижению эффективности препарата.

Препарат Тонгинал капли оральные не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5/10 капель) содержится 80/160 мг спирта.

Содержание спирта должно учитываться также при применении в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должно контролироваться врачом-гомеопатом, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Информация о каком-либо риске для плода и ребенка от применения препарата в период беременности и кормления грудью до сих пор не зарегистрирована. Препарат применяют в период беременности и кормления грудью только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Дети. Применение препарата Тонгинал капли оральные детям до 2 лет не рекомендуется из-за недостатка данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат в терапевтической дозе не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Следует принимать во внимание, что содержание спирта в препарате составляет 43% (м/м).

Побочные эффекты

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к любому компоненту препарата возможны аллергические реакции. Препарат может вызвать ларингоспазм у младенцев и детей в возрасте до 2 лет.

Взаимодействия

Клинически значимое взаимодействие препарата Тонгинал с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.

При применении Тонгинала в комплексной терапии с другими препаратами необходимо соблюдать паузу между приемом лекарственных средств не менее 20 мин.

Тонгинал и алкоголь. Не желателен одновременный прием.

Передозировка. Случаев передозировки не было зарегистрировано.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Хранить в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30°С в недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Рихард Биттнер АГ, Австрия

Цена. Тонгинал 20 мл от 124 до 158 грн.

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