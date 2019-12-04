Тонзилотрен: инструкция, показания, способ применения

Препарат назначают для лечения острой ангины и хронического тонзиллита

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Тонзилотрен – гомеопатический препарат, применяемый при остром и хроническом тонзиллите. Препарат оказывает противовоспалительное действие, стимулирует процессы регенерации, способствует уменьшению гипертрофированных миндалин. Стимулирует иммунитет.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит Atropinum sulfuricum D5 (атропин) 12,5 мг, Hepar sulfuris D3 (серная печень) 10 мг, Kalium bichromicum D4 (Калиум бихромикум) 50 мг, Silicea (Силицеа) D2 5 мг, Mercurius bijodatus D8 (дииодид ртути)25 мг.

D5 означает пятое десятичное разведение. То есть на пятьдесят частей воды приходится всего одна часть основного вещества;

D3 означает третье десятичное разведение;

D4 означает четвертое десятичное разведение;

D2 – второе десятичное разведение;

D8 – восьмое десятичное.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; сахароза; магния стеарат.

Тонзилотрен – это таблетки для рассасывания, выпускаются в блистере по 20 штук, 3 блистера в упаковке.

Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета, иногда с отдельными темными точками, двухплоскостных таблетки со скошенной кромкой, без запаха или с легким запахом серы.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. АТ код L03AX15.

Показания

Острое воспаление миндалин, катаральная и лакунарная ангина, хроническая и хронически-рецидивная тонзилярная ангина, увеличение (гиперплазия) миндалин, а также симптоматическое лечение после оперативного удаления миндалин у детей и взрослых.

Противопоказания

Не применять при гиперчувствительности к хрому и другим компонентам препарата. При заболеваниях щитовидной железы (гипертиреоз) препарат принимать только по назначению врача.

Фармакологические свойства

Комбинация из пяти гомеопатических монокомпонентов стимулирует собственные защитные механизмы организма при вирусных и бактериальных инфекциях глотки на различных стадиях воспаления.

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Применение

В острый период заболевания:

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет:

в острый период заболевания: по 1 таблетке каждый час в течение 1–2 дней до наступления клинического улучшения (не более 12 раз в сутки);

при последующем лечении или хронических состояниях: по 1–2 таблетки 3 раза в сутки до полного выздоровления. Если после завершения 7 дней лечения препаратом не наблюдается окончательного выздоровления или появились новые симптомы заболевания, пациенту следует обязательно обратиться к врачу.

Детям с 6 до 12 лет:

в острый период заболевания: первые 1–2 дня по 1 таблетке каждые 2 ч до улучшения состояния (но не более 6 раз в сутки);

при последующем лечении или хронических состояниях: по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. Если после завершения 8 дней лечения препаратом не наблюдается окончательного выздоровления или появились новые симптомы заболевания, пациенту следует обязательно обратиться к врачу.

Детям с 2 до 6 лет:

в острый период заболевания или при последующем лечении: по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, медленно рассасывая в ротовой полости. Детям до 3 лет для удобства применения рекомендуется таблетку измельчить или растворить в небольшом количестве воды.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае пациенту следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит сахарозу, поэтому это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Поскольку препарат содержит сахарозу, его не следует применять у пациентов с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахарозы-изомальтозы.

Если острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения, если появляются дополнительные жалобы, например, температура тела выше 39 °C, следует проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Возможно применение Тонзилотрена при беременности и в период грудного вскармливания, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

Дети. Препарат назначать детям в возрасте от 2 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не оказывает влияния.

Побочные эффекты

После использования возможно усиление слюноотделения, при этом дозу следует снизить или прекратить прием препарата; при возникновении аллергических кожных реакций, таких как покраснения кожи, высыпания следует отказаться от применения препарата.

В единичных случаях возможно возникновение боли в эпигастрии и рвоты.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить использование препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействия

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Тонзилотрен и алкоголь.Чтобы избежать ухудшения заболеваний алкоголь на время терапии лекарством требуется исключить.

Передозировка. Вредного воздействия при приеме в высоких дозах не выявлено.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ/

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

Цена. От 158 до 210 грн.

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