Тонзилотрен: инструкция, показания, способ применения
Препарат назначают для лечения острой ангины и хронического тонзиллита
Тонзилотрен – гомеопатический препарат, применяемый при остром и хроническом тонзиллите. Препарат оказывает противовоспалительное действие, стимулирует процессы регенерации, способствует уменьшению гипертрофированных миндалин. Стимулирует иммунитет.
Действующее вещество: 1 таблетка содержит Atropinum sulfuricum D5 (атропин) 12,5 мг, Hepar sulfuris D3 (серная печень) 10 мг, Kalium bichromicum D4 (Калиум бихромикум) 50 мг, Silicea (Силицеа) D2 5 мг, Mercurius bijodatus D8 (дииодид ртути)25 мг.
- D5 означает пятое десятичное разведение. То есть на пятьдесят частей воды приходится всего одна часть основного вещества;
- D3 означает третье десятичное разведение;
- D4 означает четвертое десятичное разведение;
- D2 – второе десятичное разведение;
- D8 – восьмое десятичное.
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Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; сахароза; магния стеарат.
Тонзилотрен – это таблетки для рассасывания, выпускаются в блистере по 20 штук, 3 блистера в упаковке.
Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета, иногда с отдельными темными точками, двухплоскостных таблетки со скошенной кромкой, без запаха или с легким запахом серы.
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. АТ код L03AX15.
Острое воспаление миндалин, катаральная и лакунарная ангина, хроническая и хронически-рецидивная тонзилярная ангина, увеличение (гиперплазия) миндалин, а также симптоматическое лечение после оперативного удаления миндалин у детей и взрослых.
Не применять при гиперчувствительности к хрому и другим компонентам препарата. При заболеваниях щитовидной железы (гипертиреоз) препарат принимать только по назначению врача.
Комбинация из пяти гомеопатических монокомпонентов стимулирует собственные защитные механизмы организма при вирусных и бактериальных инфекциях глотки на различных стадиях воспаления.
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В острый период заболевания:
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет:
- в острый период заболевания: по 1 таблетке каждый час в течение 1–2 дней до наступления клинического улучшения (не более 12 раз в сутки);
- при последующем лечении или хронических состояниях: по 1–2 таблетки 3 раза в сутки до полного выздоровления. Если после завершения 7 дней лечения препаратом не наблюдается окончательного выздоровления или появились новые симптомы заболевания, пациенту следует обязательно обратиться к врачу.
Детям с 6 до 12 лет:
- в острый период заболевания: первые 1–2 дня по 1 таблетке каждые 2 ч до улучшения состояния (но не более 6 раз в сутки);
- при последующем лечении или хронических состояниях: по 1 таблетке 3 раза в сутки до полного выздоровления. Если после завершения 8 дней лечения препаратом не наблюдается окончательного выздоровления или появились новые симптомы заболевания, пациенту следует обязательно обратиться к врачу.
Детям с 2 до 6 лет:
- в острый период заболевания или при последующем лечении: по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, медленно рассасывая в ротовой полости. Детям до 3 лет для удобства применения рекомендуется таблетку измельчить или растворить в небольшом количестве воды.
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При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае пациенту следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Препарат содержит сахарозу, поэтому это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Поскольку препарат содержит сахарозу, его не следует применять у пациентов с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахарозы-изомальтозы.
Если острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения, если появляются дополнительные жалобы, например, температура тела выше 39 °C, следует проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Возможно применение Тонзилотрена при беременности и в период грудного вскармливания, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода (ребенка).
Дети. Препарат назначать детям в возрасте от 2 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не оказывает влияния.
После использования возможно усиление слюноотделения, при этом дозу следует снизить или прекратить прием препарата; при возникновении аллергических кожных реакций, таких как покраснения кожи, высыпания следует отказаться от применения препарата.
В единичных случаях возможно возникновение боли в эпигастрии и рвоты.
При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить использование препарата и обратиться к врачу.
В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Тонзилотрен и алкоголь.Чтобы избежать ухудшения заболеваний алкоголь на время терапии лекарством требуется исключить.
Передозировка. Вредного воздействия при приеме в высоких дозах не выявлено.
Срок годности. 5 лет.
Условия хранения. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ/
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия
Цена. От 158 до 210 грн.
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