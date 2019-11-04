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ТОП-10 продуктов для молодости кожи

Правильные продукты делают вас не только здоровее, но и моложе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Брокколи и томаты очень полезны для кожи
Брокколи и томаты очень полезны для кожи
Фото: Pexels

Сохранить молодость своей кожи мечтает каждый, но не все знают, как добиться этого результата. Современные технологии способны на многое, но мы и сами можем помочь нашему организму, употребляя правильные продукты. Вашему вниманию 10 полезных продуктов, которые помогут сохранить молодость вашей кожи.

Звезды рассказали, как сохранить молодость – смотрите видео:

Начнем с томатов, которые содержат витамины А и С, а также ликопин – антиоксидант, которые помогают коже лица обновляться. Специалисты отмечают, что если есть помидоры каждый день, то так можно существенно замедлить процессы старения.

Если хотите избавиться, а лучше – предотвратить дряблость кожи, пейте зеленый чай. В нем содержится танин, который помогает стягивать кожу.

Для упругости кожи введите в ваш рацион и оливковое масло, темный шоколад, чернику и листовые салаты.

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Не пропустите и сезон брокколи, которые еще в самом разгаре. Этот вид капусты отлично устраняет воспалительные процессы.

А сели вам необходимо ускорить процесс регенерации кожи, тогда смело кладите в овощную корзину авокадо. А если в вашем рационе появиться еще и лосось, то это поможет замедлить процесс появления морщин.

Не стоит игнорировать и орехи. Они богаты на кальций, калий, витамины А, Е, В6, В12. Орехи – отличные антиоксиданты, которые помогают улучшить состояние кожи.

Ранее мы выясняли, как омолодить лицо без ботокса: проверенные способы.

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