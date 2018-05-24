ТОП-10 самых опасных мифов о комарах

Комары кусают людей в желтом и переносят глистов

Забыть о комарах, сезон которых стартовал, на ближайшие месяцы не получится, даже при огромном желании. Так давайте присмотримся к этим кровопийцам поближе и узнаем, какие из популярных утверждений о них — не более, чем народный фольклор.

Почему известные, практически догматические утверждения о комарах ошибочны, нам рассказал Виталий Федоренко, энтомолог, главный научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины.

Комары переносят СПИД

Эта страшилка обывателями объясняется так. Комар укусил больного СПИДом, но, к примеру, был вспугнут им. Тут насекомое садится на другого человека, чтобы наконец насытиться, — и передает ему ВИЧ-инфекцию. При этом передача заразы происходит якобы так же, как и при пользовании одним шприцем.

Но заражение через комара невозможно технически: через его хоботок в момент укуса выходит не еда — кровь, а слюна: она не дает крови кусаемого сворачиваться, чтобы "хищник" мог легко ее отсосать. А ведь заражение СПИДом возможно только при контакте кровь в кровь. Кроме того, учеными доказано: желудочно-кишечный тракт комара деактивирует вирус ВИЧ.

Укусы комаров безвредны

Противоположное утверждение тоже неправдиво. Дело в том, что комары, обитающие в Украине, являются переносчиками гепатита и дирофиляриоза (заболевания, вызываемого глистами класса нематод).

В первом случае вероятность заражения крайне низка — менее 1%. Да, в отличие от ВИЧ-инфекции, возбудитель гепатита в организме насекомого остается в неизмененном виде. Но помним, для заражения нужен "кровавый" контакт, а он возможен, только если комар был раздавлен аккурат на открытой кровоточащей ранке. Вероятность такого совпадения хотя и существует, но на деле это — практически фантастика.

А вот в другом случае вероятность передачи возбудителя болезни человеку, если комар напился крови, зараженной дирофиляриями, стремится к 100%. И Украина, по данным ВОЗ, входит в десятку стран бывшего СССР, где дирофиляриоз распространен.

В нашей стране комары способны заражать личинками, которые развиваются под кожей. Но с учетом глобализации на территорию нашей страны попадают и дирофилярии, живущие в глазах. Они обитают в Италии, Испании, Франции, Индии. К счастью, в теле человека эти паразиты не становятся половозрелыми, а потому не размножаются. Но в месте их "дислокации" возникает нагноение (гнойник, как и самого паразита, придется удалять хирургическим путем), а также масштабной интоксикации организма человека.

Малярийного комара в Украине нет

Программа ликвидации малярийных комаров началась в 1923 году на Кавказе, который в СССР был их резерватором. Стали высушиваться болота и насаждаться целые эвкалиптовые леса. Правда, по некоторым мнениям, истребление комаров стало лишь побочным "эффектом" от другой Сталинской задумки: выстроить щит, призванный смягчать силу ударных волн, которые будут возникать при будущих испытаниях ядерного оружия. Но как бы там ни было, к 1958 году Сочи стал первым городом, где эта программа дала свои плоды.

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Украина же давно живет в условиях глобализации. "Благодаря" этому сейчас на территории нашей страны существует аж семь видов комаров, способных переносить малярию. Украинцев спасает лишь то и, наверное, лишь пока, что в нашей стране нет устойчивого очага малярии.

Есть еще одна плохая новость: комар (любого вида) очень находчив. Именно это позволяет ему существовать уже ни много ни мало 400 млн лет! Мутации продолжаются, и ученым приходится выдумывать все время новые инсектициды, но даже они не помогают истребить этих насекомых. Потому вопрос, не будут ли переносчиками заразы сородичи малярийного комара, не такой уж и надуманный.

Комары предпочитают детей

Вы могли замечать, что после пикника на теле детей следы от укусов комаров в виде красных пятнышек множественны, в то время как у их взрослых компаньонов — парочка, а то и ни единого покраснения. На самом деле это не потому, что кровопийцы предпочитают детей. Просто в силу несовершенства иммунитета детский организм чаще и интенсивнее выдает аллергические реакции на слюну комаров.

Комары реагируют на тепло

Нет. В человеке их привлекает запах тела. При этом чем больше вы вспотели, тем больше кровопийц на вас сядет, так как "человеческий дух" стал более концентрированным.

По этой причине активные обмахивания веткой только усилят атаки комаров, а после подвижных игр, когда комары, наконец, отстанут, как только вы присядете отдохнуть, спасу от них не будет еще больше. Запах тела усиливается и после употребления алкоголя.

Комары боятся "Звездочку"

Поскольку комар, как уже сказано, летит на запах тела, отбить у него охоту покусаться можно единственным способом — заглушить запах человека напрочь. Мазь на основе эфирных масел способна это сделать, лишь если вы обмажетесь ею с головы до пят, но и этого все равно хватит буквально на несколько минут. В отличие от эвкалиптовых лесов, о которых сказано выше, где деревья источали аромат в большом количестве (за счет массовости) и в режиме нон-стоп, а потому сбивали насекомых с толку.

Зуд уменьшает укус

Разве что за счет отвлекающего действия: при расчесывании укусов на коже появляются царапины и даже микроранки. Если смочить их уксусом, возникнет еле терпимое щипание. Когда оно наконец исчезает, человек радуется — боли нет! Так что уксус может лишь прижечь расчесанную до ранок кожу, и те заживут быстрее.

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Несколько унять зуд (кроме, безусловно, аптечных противоаллергических препаратов) поможет содовый раствор. Смешайте 1 ч. л. соды, полстакана теплой воды и 7—10 капель одного из эфирных масел или их микса: мяты, мелиссы, эвкалипта или лаванды. Можно приготовить также пасту из соды. Добавьте в 1 ч. л. столько воды, чтобы получилась кашица и тоже капните в нее указанное количество аромамасел. Противозудящий механизм следующий: щелочь снизит масштабы отека, а масла, создавая эффект холодка, успокоят разгоряченную кожу.

Комаров пугает запах сигарет

Нисколько. Любители подымить сейчас возразят: мол, как только выпускается клуб дыма, комары разлетаются. Разлетаются, но на пару секунд, за которые дым изрядно рассеется. И ретируются кровопийцы не потому, что им противен аромат табака. Дело в том, что комары впадают в анабиоз при температуре ниже 10 °С и если она выше 30 °С. В первое мгновение дым имеет температуру выше этой отметки (на выходе из сигареты она вообще порядка 700—1000 °С).

Комары не реагируют на цвет

Реагируют! И нравится им желтый и синий цвет. Почему, ученым неизвестно, но это экспериментально доказано еще в середине XX века немецким энтомологом Мерике. Он изобрел ловушку для насекомых в виде чаши, заполненной жидкостью (водой, раствором формалина и т. п.). Когда использовали чашу белого цвета или хотя бы белой была кайма, то комаров в ловушке были единицы. Наибольший улов был в чашах желтого и синего оттенков.

Суперрепеллент — ультразвук

Звук, который отпугивает комаров в природе, — шум крыльев стрекозы. Он находится в диапазоне 20—170 Герц, в то время как ультразвук — это выше 20 000 Герц. Так что очень сомнительно, что комары его боятся.

К слову, роутер и мобильный сигнал имеют частоту в 100—250 тысяч (!) раз, превышающую 20 тысяч Гц, и не самым лучшим образом влияют на центральную нервную систему человека. Так, на энцефалографе во время даже не звонка, а просто когда мобильный телефон подноситься к человеку, регистрируется патологическая активность головного мозга.