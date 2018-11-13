Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

ТОП-5 полезных завтраков от Мирославы Ульяниной

Мотивационный спикер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" поделилась идеями здоровых завтраков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Полезный завтрак от Мирославы Ульяниной Фото: instagram.com/myroslava_ulianina
Полезный завтрак от Мирославы Ульяниной Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Украинский блогер, телеведущая и фитнес-тренер Мирослава Ульянина часто делится в Instagram рецептами полезных завтраков. Недавно она составила список из пяти блюд, которые советует есть по утрам.

Полезный завтрак № 1:

45426933_484246985418825_191158061908831350_n
Пашот с зеленым салатом
Фото: instagram.com/myroslava_ulianina
  • Пашот, отваренные мягко, омлет (без молока и без жарки на масле).
  • Салат с максимальным количеством зелени (микс зелени, половина авокадо, томаты).

Полезный завтрак № 2:

Зеленый салат с киноа (микс зелени, четверть авокадо, томаты, четверть порции отварной киноа).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завтрак на 100 калорий: как приготовить полезные оладьи из цельнозерновой муки

Полезный завтрак № 3:

Салат из авокадо (сбрызнуть лимонный соком), томатов черри и микса зеленых листьев. Посыпать все смесью перцев перед подачей.

Полезный завтрак № 4:

dsc00296-1024x684_01
Зеленый смузи-боул от Мирославы Ульяниной
instagram.com/myroslava_ulianina

Смузи-боул. Чтобы его приготовить, взбейте блендером миндальное молоко, ягоды малины и вишни, персик, органическую перуанскую мака. Посыпьте кокосовыми хлопьями, цветочной пыльцой, семенами чиа, ягодами годжи и нежареными тыквенными семечками.

Полезный завтрак № 5

Чиа-пудинг. Залейте вечером семян чиа растительным молоком в пропорции 1: 3. Утром добавьте ягоды смородины и малины, суперфуд – черный и белый неочищенный кунжут, кокос.

44312879_1933479313356627_3053443018563551777_n
Мирослава Ульянина
Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Напомним, ранее мы писали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного завтрака от Аниты Луценко.

Еще несколько материалов по теме:
Летний перекус: салат из ягод и авокадо Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус Простой сырный омлет: рецепт от Джейми Оливера Диетический салат из фруктов: три рецепта для похудения
ягоды завтрак украинский салат как приготовить зважені та щасливі авокадо омлет киноа
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров