ТОП-5 полезных завтраков от Мирославы Ульяниной
Мотивационный спикер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" поделилась идеями здоровых завтраков
Украинский блогер, телеведущая и фитнес-тренер Мирослава Ульянина часто делится в Instagram рецептами полезных завтраков. Недавно она составила список из пяти блюд, которые советует есть по утрам.
Полезный завтрак № 1:
- Пашот, отваренные мягко, омлет (без молока и без жарки на масле).
- Салат с максимальным количеством зелени (микс зелени, половина авокадо, томаты).
Полезный завтрак № 2:
Зеленый салат с киноа (микс зелени, четверть авокадо, томаты, четверть порции отварной киноа).
Полезный завтрак № 3:
Салат из авокадо (сбрызнуть лимонный соком), томатов черри и микса зеленых листьев. Посыпать все смесью перцев перед подачей.
Полезный завтрак № 4:
Смузи-боул. Чтобы его приготовить, взбейте блендером миндальное молоко, ягоды малины и вишни, персик, органическую перуанскую мака. Посыпьте кокосовыми хлопьями, цветочной пыльцой, семенами чиа, ягодами годжи и нежареными тыквенными семечками.
Полезный завтрак № 5
Чиа-пудинг. Залейте вечером семян чиа растительным молоком в пропорции 1: 3. Утром добавьте ягоды смородины и малины, суперфуд – черный и белый неочищенный кунжут, кокос.
Напомним, ранее мы писали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного завтрака от Аниты Луценко.