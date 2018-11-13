ТОП-5 полезных завтраков от Мирославы Ульяниной

Мотивационный спикер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" поделилась идеями здоровых завтраков

Полезный завтрак от Мирославы Ульяниной Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Украинский блогер, телеведущая и фитнес-тренер Мирослава Ульянина часто делится в Instagram рецептами полезных завтраков. Недавно она составила список из пяти блюд, которые советует есть по утрам.

Полезный завтрак № 1:

Пашот с зеленым салатом Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Пашот, отваренные мягко, омлет (без молока и без жарки на масле).

Салат с максимальным количеством зелени (микс зелени, половина авокадо, томаты).

Полезный завтрак № 2:



Зеленый салат с киноа (микс зелени, четверть авокадо, томаты, четверть порции отварной киноа).

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Полезный завтрак № 3:

Салат из авокадо (сбрызнуть лимонный соком), томатов черри и микса зеленых листьев. Посыпать все смесью перцев перед подачей.

Полезный завтрак № 4:

Зеленый смузи-боул от Мирославы Ульяниной instagram.com/myroslava_ulianina

Смузи-боул. Чтобы его приготовить, взбейте блендером миндальное молоко, ягоды малины и вишни, персик, органическую перуанскую мака. Посыпьте кокосовыми хлопьями, цветочной пыльцой, семенами чиа, ягодами годжи и нежареными тыквенными семечками.

Полезный завтрак № 5



Чиа-пудинг. Залейте вечером семян чиа растительным молоком в пропорции 1: 3. Утром добавьте ягоды смородины и малины, суперфуд – черный и белый неочищенный кунжут, кокос.

Мирослава Ульянина Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Напомним, ранее мы писали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного завтрака от Аниты Луценко.