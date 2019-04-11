ТОП-5 продуктов для плоского живота
Талия станет тоньше, если вы добавите в свой рацион эти продукты
Чтобы избавиться от лишнего жира на животе, делать упражнения на пресс недостаточно. Нужно еще и убрать из своего рациона фаст-фуд, сладкие напитки, перекусы на ходу, избыток жира и сладости, алкоголь. А вместо "мусорной" еды сделать ставку на здоровые продукты, которые помогут сделать ваш живот плоским.
Авокадо
Авокадо богаты калием. Этот элемент "притупляет" вредное воздействие натрия, задерживающего жидкость в организме. Зеленые фрукты также содержат растворимую клетчатку и полезные жиры, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Добавляйте авокадо в салаты или ешьте их вместе с тостами из цельнозернового хлеба.
Имбирь
Этот острый корень помогает расщеплять белки и ускоряет пищеварительный процесс. Он также известен как мощный антибактериальный и противовоспалительный продукт, иными словами, всесторонне полезен для вашего кишечника. Лучший способ употреблять имбирь – это заваривать с ним чай.
Арбуз
Самый популярный летний фрукт освежает благодаря высокому содержанию воды (почти 90 процентов). Перекусите арбузом, чтобы отрегулировать уровень соли в организме и вымыть лишнюю жидкость. Это поможет вам избавиться от отеков.
Помидоры
Помидоры богаты антиоксидантом ликопеном, который, как известно, обладает чрезвычайно эффективным противовоспалительным действием. Чтобы приготовить суперлегкий и вкусный гарнир к любому блюду, запеките томаты в духовке.
Овсянка
Овсяные хлопья обеспечивают пребиотический эффект, поэтому улучшают пищеварение и помогают избавиться от вздутия. Их можно есть не только в виде каш, но и добавлять в разнообразную выпечку.
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