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ТОП-5 самых лучших солнцезащитных кремов

Смотрите рейтинг солнцезащитных кремов: как уберечь кожу от вредного воздействия солнца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
Защита от солнца для волос и тела
Защита от солнца для волос и тела
Фото: Pixabay

С приходом лета необходимость использования солнцезащитных кремов выходит на первый план. Чтобы загар из приятной процедуры не стал для вас проблемой, рекомендуется во время пребывания на солнце применять специальные защитные средства с высоким spf. Ведь ни зонтик, ни шляпа от солнца не спасут кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Смотрите видео, как получить безупречный загар:

Что такое SPF? Именно эту аббревиатуру мы берем за основу при выборе солнцезащитного крема.  Sun Protection Factor – солнцезащитный фактор. Это способность данного косметического средства поглощать или отражать вредное воздействие солнечных лучей, а значит – увеличивать время безопасного пребывания на открытом солнце. Степень этой безопасности определяют цифры от 5 до 100.

Какое же средство от загара купить, чтобы защититься от вредоносного ультрафиолета во время пребывания на солнце? Мы составили для вас рейтинг солнцезащитных кремов, которые пользуются популярностью у большинства людей.

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Как выбрать солнцезащитный крем

1. Солнцезащитный крем-флюид для лица Eucerin Sun Fluid Mattifying SPF 50+ 

Это крем от солнца spf 50. Мощная защита от UVA и UVB лучей. Крем не содержит в своем составе красителей, ароматизаторов и консервантов, поэтому его можно использовать для чувствительной кожи. Крем быстро впитывается, оказывает матирующее действие, дает ощущение свежести в летнее время. Флюид наносится за полчаса до выхода на солнце. ТМ: Германия.

2. Крем-гель для лица La Roche-Posay Anthelios XL Gel-Crema Tacto Seco SPF 50+

Крем гипоаллергенный  и имеет защиту SPF 50+. Он оказывает тонирующий эффект для кожи лица. В составе крема есть термальная вода, обладающая целебными свойствами. Крем хорошо подходит для комбинированного типа кожи. Легкая гелевая текстура быстро впитывается и не оставляет следов. ТМ: Франция.

3. Солнцезащитный крем Bioderma Photoderm AR Spf 50+ Tinted Sun Cream

Эффективный и быстродействующий крем. В его состав входят натуральные компоненты. Крем снимает воспаления и покраснения, препятствует преждевременному старению кожи, увлажняет, делает эластичной и упругой. ТМ: Франция.

4. Солнцезащитный крем Avene Solaires Mineral Cream SPF 50+

Солнцезащитный крем с минеральным экраном обеспечивает длительную и надежную защиту от полного спектра солнечных лучей для очень чувствительной кожи. В составе отсутствуют химические фильтры и отдушки, а потому крем не вызывает раздражения и аллергических реакций. ТМ: Франция.

5.Солнцезащитный крем для контура глаз Clarins SPF 30

Этот крем для глаз с защитой от солнца благодаря высокой концентрации минеральных веществ и богатому растительному комплексу в составе надежно и деликатно защищает кожу век от вредного воздействия ультрафиолета, ожогов и преждевременных морщин. ТМ: Франция.

Ранее мы рассказывали всю правду о водостойком солнцезащитном креме.

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