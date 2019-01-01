ТОП-5 упражнений для красивой осанки

Эффективные упражнения для хорошей и ровной осанки спины

Чтобы спина не болела, мышцы нужно укреплять Фото: depositphotos.com

Узнайте, какие упражнения для осанки помогут сохранить красивую фигуру и исправить сутулость спины. Ровная и статная осанка очень важна для здоровья человека.

Красивая спина – это не просто привлекательно, но еще является индикатором здорового позвоночника, который считается каркасом всего нашего организма.

Правильной считается осанка, когда, глядя на человека сбоку, можно зрительно провести прямую линию от мочки уха через плечо, бедро и колено к середине лодыжки.

Чтобы поддерживать позвоночник в здоровом состоянии, очень важно регулярно выполнять комплекс несложных упражнений для выпрямления осанки, укрепления мышц спины и плеч. При желании можно использовать гантели.

Вы можете использовать гантели Фото: pixabay.com

Упражнение для ровной осанки № 1

Исходное положение – стоя ровно, руки опустите по швам. Поднимите обе руки ладонями вверх и хорошенько потянитесь. Затем опустите руки, максимально потянув вниз лопатки. Повторите 20 раз.

Упражнение для красивой осанки № 2

Исходное положение – стоя ровно, руки опустите по швам. Прямые руки поднимите в стороны и разведите на уровне плеч. Удерживайте в таком положении, 10-20 секунд, до дискомфорта, затем медленно опустите вниз. Повторите 10 раз.

Упражнение для улучшения осанки № 3

Исходное положение – стоя ровно, согните руки в локтях и прижмите к себе, положив ладони на плечи. Задержитесь на 5 секунд, затем медленно опустите вниз. Повторите 5 раз.

Упражнение для исправления осанки № 4

Исходное положение – стоя ровно, наклоните голову вниз, стараясь подбородком коснуться груди, расслабьте шею. Затем откиньте голову максимально назад и снова расслабьтесь. То же самое поочередно вправо и влево. В каждом положении задерживайтесь на 5 секунд.

Упражнение для выравнивания осанки № 5

Исходное положение – станьте на четвереньки с ровной спиной. Затем прогнитесь в спине, словно кошка, и задержитесь на 5 секунд. Вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз.

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