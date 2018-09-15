ТОП-5 вопросов о покупке лекарств: как не купить неработающие таблетки

Врач не может быть провизором, а подделок — 20%

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В грядущую субботу наша страна будет отмечать День фармацевта. Самое время узнать о портрете идеального провизора, а заодно и ответы на самые распространенные вопросы, которые возникают у посетителей аптек. Например, как отличить поддельное лекарство? Ведь фальсификата в Украине ни много ни мало — минимум 20% от продаваемых аптечных товаров. Ответы знает Ирина Ступакова, член Всеукраинской общественной организации "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", директор компании ООО "Система аптек "Линда-фарм", г. Днепр.

1. Как не купить поддельный препарат?

Если подделка виртуозная, то внешне не вызывает ни малейших подозрений, но и такую разоблачить можно. К слову, чаще всего подделывают лекарства "из рекламы".

Без права на торговлю. Покупайте в крупной аптеке, работающей "вон на том перекрестке" давно, или в филиале сети аптек. Их владельцы потратили слишком много времени и денег для создания репутации, чтобы ее портить.

В зале покупок порядочной аптеки на видном месте должны быть: лицензия на право торговли медпрепаратами с номером (ее актуальность можно проверить на сайте структурного подразделения МОЗ — www.diklz.gov.ua); информация об адресах и номерах телефона субъекта, которому принадлежит аптека и/или ее филиалы, подразделения, госоргана по защите прав потребителей, а также — территориального органа госконтроля лексредств.

Если в онлайне. Стоит помнить, что с 2011 года продажа медпрепаратов через интернет в нашей стране противозаконна — имеются в виду именно онлайн-аптеки, а не сайты офлайн-аптек. И вы должны понимать: если предприниматель нарушает закон, торгуя лекарствами только через интернет, то он может продавать и фальсификат.

Нет сертификата и "мовы". Попросите показать сертификат качества препарата (выдается МЗ), в котором указан производитель. У подделки такого нет. И не приобретайте продукцию без аннотации на украинском языке — перед вами если не фальсификат, то контрабанда, об условиях хранения и доставки которой можно только гадать.

2. Какие признаки есть у непригодного средства?

Чтобы не купить некачественные лекарства, соблюдайте три правила.

В чеке нет конкретики. Не постесняйтесь и попросите других посетителей аптеки разрешить взглянуть на их чеки. Откажитесь от покупки, если на чеке нет конкретного названия препарата, а только указана группа, к которой он относится. Скажем, написано просто "анальгетик" при покупке конкретного препарата. Указание лишь группы позволяет нечестному продавцу при случае откреститься от проданного препарата — как докажете, что просроченное лекарство вы купили именно здесь? В чеке-то всего лишь размытое "анальгетик".

Не совпадают серии. Перед тем, как купить, попросите провизора взглянуть на упаковку лекарства. Сравните номер серии на внешней упаковке этого препарата и на внутренней (на блистере, флаконе, тюбике) — он должен совпадать. Дело в том, что просроченное лекарство могут вложить в упаковку от непросроченного — тара остается в аптеках в предостаточном количестве, поскольку многие лекарства продаются дробно. Вы и сами наверняка покупали один блистер, а не сразу всю упаковку, в которой их три. Этот совет, к слову, поможет также понять, не фальсификат ли перед вами.

Куплен у медработника. Конечно, это не стопроцентный признак. Но риск большой. Препарат может быть и дешевле, и не подделкой, и непросроченным, но непригодным — ведь вы не знаете, нарушались ли условия его хранения.

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3. Что делать, если лжесредство уже куплено?

Но что делать, если вы, увы, все же купили фальсификат или просроченный медпрепарат?

Напомните об уголовщине. С 2011 года в Украине введена уголовная ответственность за производство и продажу фальсификата. Потому при наличии чека, скорее всего, вам тут же вернут деньги или обменяют фальшивый или непригодный препарат на оригинал или свежее лекарство.

Или несите на экспертизу. Если в аптеке все же разводят руками, смело обращайтесь в Гослекслужбу (в случае приобретения фальсификата в том числе): после проверки аптеке не поздоровится, и деньги она вернет уже обязательно.

Если куплена подделка, обратитесь в Украинский фармацевтический институт качества, где проведут экспертизу препарата. При наличии чека и заключения, согласно ст. 8 закона "О защите прав потребителей", аптека, обманувшая вас, тоже уже не отвертится.

Жалоба производителю. Можно обратиться с заявлением сразу к производителю лекарства, который начнет дело чести — собственное расследование.

4. Как определить "фуфломицины"?

Ряд витаминов, антигистаминных, гомеопатических препаратов, изготовленных на основе растений, БАДы и некоторые иммуномодуляторы, по мнению медиков, — "фуфломицины", то есть средства с недоказанной эффективностью. Как их не купить?

Можно загрузить на смартфон программу МЗ по ссылке www.likicontrol.com.ua. Если лекарства нет в списке зарегистрированных — перед вами "фуфломицин".

На этом ресурсе можно также подбирать аналоги и согласовывать их прямо на приеме у врача. Самодеятельность может как минимум быть неэффективной: усвоение одних средств происходит преимущественно через почки, других — через печень. Кроме того, вы не знаете, совместимы ли те или иные препараты.

В списке есть и генерики, которые в МЗ считают безопасными. Лучше покупать изготовленные в США или ЕС — требования к качеству и контроль за ними тут наиболее строгие. А при помощи фильтра можно исключить из поиска производителей и страны, которым вы не доверяете, или вещества, вызывающие у вас аллергию. База данных обновляется дважды в сутки.

5. Как сэкономить деньги?

Средства, купленные через интернет у реальной аптеки, дешевле на 10—15%. На ресурсах medbrowse.com.ua, tabletki.ua, lf.ua или apteki.kiev.ua можно отыскать аптеки, где лекарство есть по меньшей цене. Еще вариант — покупать средства для аптечки заранее, по акциям, а также выбирать лекарства с большей дозировкой (его можно дробить) или в большой упаковке (скажем, 90 таблеток, а не 30): экономия составит 20—30%.

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Хороший провизор: портрет

Аптеку стоит покинуть, если за прилавком… врач из поликлиники. У врачей нет фармобразования! И хотя в древности аптекарей за умение предвидеть эффективность назначений прозвали провизорами (на латыни pro — "пред", visor — "вижу"), их коллеги по цеху сейчас не имеют права комментировать назначения врача. Они могут, по просьбе покупателя, рассказать о составе запрашиваемого препарата, о его производителе, совместимости с другими препаратами и аналогах, но без фразы: "А этот лучше".