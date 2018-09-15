ТОП-5 вопросов о покупке лекарств: как не купить неработающие таблетки
Врач не может быть провизором, а подделок — 20%
В грядущую субботу наша страна будет отмечать День фармацевта. Самое время узнать о портрете идеального провизора, а заодно и ответы на самые распространенные вопросы, которые возникают у посетителей аптек. Например, как отличить поддельное лекарство? Ведь фальсификата в Украине ни много ни мало — минимум 20% от продаваемых аптечных товаров. Ответы знает Ирина Ступакова, член Всеукраинской общественной организации "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", директор компании ООО "Система аптек "Линда-фарм", г. Днепр.
1. Как не купить поддельный препарат?
Если подделка виртуозная, то внешне не вызывает ни малейших подозрений, но и такую разоблачить можно. К слову, чаще всего подделывают лекарства "из рекламы".
Без права на торговлю. Покупайте в крупной аптеке, работающей "вон на том перекрестке" давно, или в филиале сети аптек. Их владельцы потратили слишком много времени и денег для создания репутации, чтобы ее портить.
В зале покупок порядочной аптеки на видном месте должны быть: лицензия на право торговли медпрепаратами с номером (ее актуальность можно проверить на сайте структурного подразделения МОЗ — www.diklz.gov.ua); информация об адресах и номерах телефона субъекта, которому принадлежит аптека и/или ее филиалы, подразделения, госоргана по защите прав потребителей, а также — территориального органа госконтроля лексредств.
Если в онлайне. Стоит помнить, что с 2011 года продажа медпрепаратов через интернет в нашей стране противозаконна — имеются в виду именно онлайн-аптеки, а не сайты офлайн-аптек. И вы должны понимать: если предприниматель нарушает закон, торгуя лекарствами только через интернет, то он может продавать и фальсификат.
Нет сертификата и "мовы". Попросите показать сертификат качества препарата (выдается МЗ), в котором указан производитель. У подделки такого нет. И не приобретайте продукцию без аннотации на украинском языке — перед вами если не фальсификат, то контрабанда, об условиях хранения и доставки которой можно только гадать.
2. Какие признаки есть у непригодного средства?
Чтобы не купить некачественные лекарства, соблюдайте три правила.
В чеке нет конкретики. Не постесняйтесь и попросите других посетителей аптеки разрешить взглянуть на их чеки. Откажитесь от покупки, если на чеке нет конкретного названия препарата, а только указана группа, к которой он относится. Скажем, написано просто "анальгетик" при покупке конкретного препарата. Указание лишь группы позволяет нечестному продавцу при случае откреститься от проданного препарата — как докажете, что просроченное лекарство вы купили именно здесь? В чеке-то всего лишь размытое "анальгетик".
Не совпадают серии. Перед тем, как купить, попросите провизора взглянуть на упаковку лекарства. Сравните номер серии на внешней упаковке этого препарата и на внутренней (на блистере, флаконе, тюбике) — он должен совпадать. Дело в том, что просроченное лекарство могут вложить в упаковку от непросроченного — тара остается в аптеках в предостаточном количестве, поскольку многие лекарства продаются дробно. Вы и сами наверняка покупали один блистер, а не сразу всю упаковку, в которой их три. Этот совет, к слову, поможет также понять, не фальсификат ли перед вами.
Куплен у медработника. Конечно, это не стопроцентный признак. Но риск большой. Препарат может быть и дешевле, и не подделкой, и непросроченным, но непригодным — ведь вы не знаете, нарушались ли условия его хранения.
3. Что делать, если лжесредство уже куплено?
Но что делать, если вы, увы, все же купили фальсификат или просроченный медпрепарат?
Напомните об уголовщине. С 2011 года в Украине введена уголовная ответственность за производство и продажу фальсификата. Потому при наличии чека, скорее всего, вам тут же вернут деньги или обменяют фальшивый или непригодный препарат на оригинал или свежее лекарство.
Или несите на экспертизу. Если в аптеке все же разводят руками, смело обращайтесь в Гослекслужбу (в случае приобретения фальсификата в том числе): после проверки аптеке не поздоровится, и деньги она вернет уже обязательно.
Если куплена подделка, обратитесь в Украинский фармацевтический институт качества, где проведут экспертизу препарата. При наличии чека и заключения, согласно ст. 8 закона "О защите прав потребителей", аптека, обманувшая вас, тоже уже не отвертится.
Жалоба производителю. Можно обратиться с заявлением сразу к производителю лекарства, который начнет дело чести — собственное расследование.
4. Как определить "фуфломицины"?
Ряд витаминов, антигистаминных, гомеопатических препаратов, изготовленных на основе растений, БАДы и некоторые иммуномодуляторы, по мнению медиков, — "фуфломицины", то есть средства с недоказанной эффективностью. Как их не купить?
Можно загрузить на смартфон программу МЗ по ссылке www.likicontrol.com.ua. Если лекарства нет в списке зарегистрированных — перед вами "фуфломицин".
На этом ресурсе можно также подбирать аналоги и согласовывать их прямо на приеме у врача. Самодеятельность может как минимум быть неэффективной: усвоение одних средств происходит преимущественно через почки, других — через печень. Кроме того, вы не знаете, совместимы ли те или иные препараты.
В списке есть и генерики, которые в МЗ считают безопасными. Лучше покупать изготовленные в США или ЕС — требования к качеству и контроль за ними тут наиболее строгие. А при помощи фильтра можно исключить из поиска производителей и страны, которым вы не доверяете, или вещества, вызывающие у вас аллергию. База данных обновляется дважды в сутки.
5. Как сэкономить деньги?
Средства, купленные через интернет у реальной аптеки, дешевле на 10—15%. На ресурсах medbrowse.com.ua, tabletki.ua, lf.ua или apteki.kiev.ua можно отыскать аптеки, где лекарство есть по меньшей цене. Еще вариант — покупать средства для аптечки заранее, по акциям, а также выбирать лекарства с большей дозировкой (его можно дробить) или в большой упаковке (скажем, 90 таблеток, а не 30): экономия составит 20—30%.
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Хороший провизор: портрет
Аптеку стоит покинуть, если за прилавком… врач из поликлиники. У врачей нет фармобразования! И хотя в древности аптекарей за умение предвидеть эффективность назначений прозвали провизорами (на латыни pro — "пред", visor — "вижу"), их коллеги по цеху сейчас не имеют права комментировать назначения врача. Они могут, по просьбе покупателя, рассказать о составе запрашиваемого препарата, о его производителе, совместимости с другими препаратами и аналогах, но без фразы: "А этот лучше".