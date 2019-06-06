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ТОП-5 здоровых советов на лето

Какой образ жизни является наиболее здоровым для лета?

ТОП здоровых советов на лето Фото: Pixabay

Лето – это идеальное время года, чтобы поправить здоровье, не затрачивая много ресурсов. Сама природа располагает к тому, чтобы больше двигаться, есть много овощей и фруктов, а также запасаться витамином D.

Какой образ жизни является наиболее здоровым для летнего периода? Наши советы помогут извлечь максимум пользы из 92 летних дней.

ТОП-5 полезных советов для лета

Больше ходите босиком

Ходьба босиком летом укрепляет иммунитет Фото: Pixabay

Лето – прекрасная пора для утренних пробежек или вечерних прогулок. Двигайтесь всегда и везде. Старайтесь как можно чаще ходить босиком! Хождение босиком по траве, росе или песку отлично укрепляет иммунитет, борется со скачками артериального давления, помогает при плоскостопии и для его профилактики.

Питайтесь правильно!

Когда жарко, у нас замедляется теплообмен с внешней средой. И чтобы снизить внутреннюю температуру тела и избежать теплового удара, организм замедляет работу всех систем, в том числе пищеварительной. В это время ферментов выделяется мало, поэтому и аппетит ниже.

Употребляйте 400 граммов фруктов в день Фото: Pixabay

Составьте меню из максимально легких продуктов, которые не нагружают пищеварительную систему и в то же время дают много энергии. Это, прежде всего, зелень, сырые овощи и фрукты. Но на фрукты не налегайте: допустимая норма в день для сохранения фигуры составляет 400 граммов.

Сохраняйте спокойное настроение и не разбрасывайте энергию

Ровное настроение помогает человеку переносить зной, дает возможность ощутить прохладу. Организм не "перегревается", что способствует сохранению энергии. А чтобы центральная нервная система нормально функционировала, важно получать витамин В1 (тиамин) в достаточном количестве.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, из каких продуктов можно его получить. Витамин B1 очень важен для адекватной работы ЦНС.

"Нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений", – отмечает она.

Так, по ее словам, наибольшее содержание этого витамина – в отрубях, зеленом горошке, яйцах, свинине, фасоли, орехах, гречке и дрожжах. Ссылаясь на исследования Института пивоварения или дистилляции (The Institute of Brewing & Distilling), Ульяна Супрун советует тем, у кого в организме есть недостаток витамина B1, употреблять не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива.

Соблюдайте питьевой режим

Недостаток воды в организме вреден для здоровья в целом. Вода необходима для нормальной работы желудка, хорошего метаболизма, выведения токсинов.

Выпивайте в день около 3 литров воды Фото: Depositphotos

Выпивайте летом порядка трех литров воды, а в остальные сезоны – 2,5 л. Причем это только чистая вода: соки, чай, кофе в эти объемы не входят.

Чтобы выпивать в день достаточно воды, носите всегда с собой бутылку и отпивайте из нее маленькими глотками. Вскоре сами не заметите, как привыкнете употреблять достаточно жидкости. Также пейте летом зеленый или травяной чай. Можно настаивать вкуснейшую воду на лимоне и мяте. Вместо лимона подойдет грейпфрут или апельсин.

На сладкая газировка или лимонад – это табу. Консерванты, красители и чрезмерное количество сахара не только уничтожают иммунитет и провоцируют ряд заболеваний, но и способствуют ожирению.

Избегайте избыточной прохлады

В летнюю жару не следует увлекаться кондиционером, подолгу сидеть напротив или рядом с включенным электрическим вентилятором. Особенно это относится к людям со слабым здоровьем.

Также употребляйте напитки комнатной температуры, чтобы избежать ангины, которую очень легко подхватить в этот период.

Напомним, ранее мы писали, что Ульяна Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании.

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