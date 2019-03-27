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ТОП-6 продуктов для профилактики рака груди

Хотите снизить риск онкологических заболеваний? Ешьте продукты, способные останавливать рост раковых клеток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Лосось и шпинат защитят от рака
Лосось и шпинат защитят от рака
Фото: freepik.com

Что нужно есть, чтобы защитить себя от рака груди? Эксперты составили перечень продуктов, полезных для снижения риска развития онкологии. Основа этой системы питания – насыщенность здоровыми жирами и клетчаткой. 

Лосось

Лосось богат полезными жирами
Лосось богат полезными жирами
Фото: Pixabay

Омега-3 жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в жирных сортах рыбы (лососе, скумбрии), препятствуют злокачественному перерождению тканей. Кроме того, лосось обладает противовоспалительными свойствами и уменьшает количество разного рода отклонений на клеточном уровне.

Куркума

Куркума убирает воспаление в организме
Куркума убирает воспаление в организме
Фото: Pixabay

В этой восточной пряности содержится компонент под названием куркумин. Он способен убивать раковые клетки и останавливать их рост за счет того, что подавляет развитие новых кровеносных сосудов в опухолях. Что особенно важно – стимулируя самоуничтожение злокачественных клеток, куркумин не оказывает никакого воздействия на здоровые клетки и не повреждает их. 

Шпинат

Шпинат может защитить от рака
Шпинат может защитить от рака
Фото: freepik.com

Исследования Гарвардского университета доказали, что у женщин, в рацион которых входит шпинат, богатый флавоноидами, ниже риск развития рака яичников на 40 %.

Исследователи также обнаружили связь между снижением риска развития рака молочной железы и диетой с высоким содержанием бета-каротина и витамином А. Эти соединения в большом количестве содержатся в шпинате. 

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Гранат

Гранат обладает противораковыми свойствами
Гранат обладает противораковыми свойствами
Фото: Pixabay

Исследователи из Унивеситета Огайо (США) обнаружили, что наличие этого фрукта в ежедневном рационе женщин поможет предотвратить развитие рака молочной железы.

Определенные вещества в гранате, как показали исследования, способствуют блокировке синтеза эстрогена. Избыток этого гормона инициирует развитие раковых клеток.

Семечки

Семечки включают фитоэстрогены
Семечки включают фитоэстрогены
Фото: Pixabay

Льняное и кунжутное семя, тыквенные и подсолнуховые семечки содержат в своей твердой наружной оболочке лигнаны. Это так называемые фитоэстрогены (вещества, имитирующие по своему действию гормон эстроген), которые способствуют удалению избыточного эстрогена из организма. Излишек эстрогена, как известно, стимулирует возникновение гормонозависимых видов рака, в частности, рака молочной железы, яичников и матки.

Чеснок

Чеснок воздействует на свободные радикалы
Чеснок воздействует на свободные радикалы

В этом овоще есть такие вещества, как аллицин и аллилсульфиды, воздействующие на токсичные онкогенные вещества и способствующие их выведению. Кроме того, в нем содержатся соединения серы, которые действуют против окисления и свободных радикалов, которые и вызывают онкологию. 

Напомним, ранее мы писали, чем полезен грейпфрут. "Сегодня" также рассказывали, чем полезен чай матча.

Смотрите видео, как спастись от авитаминоза:

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Источник: Сегодня
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