Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

ТОП-процедура 2020 года – вакуумная лазерная эпиляция

Сегодня, 12:55

Ответы на главные вопросы о самой популярной косметологической процедуре

Карантин проходит, а желание женщины следить за собой – никогда. И это правильно. А какая самая популярная косметологическая процедура в преддверие лета? Конечно, лазерная эпиляция.

Где сделать лазерную эпиляцию качественно и с отличным результатом? Какое оборудование лучше всего может справиться с нежелательными волосами? Можно ли делать процедуру в разгар лета? Все ответы на эти и другие вопросы в нашем материале.

Самый популярный вид эпиляции

Сегодня сделать лазерную эпиляцию зазывают буквально на каждой улице. Кабинеты лазерной эпиляции, медицинские центры, клиники эстетической косметологии наперебой предлагают эту услугу, но как же сделать правильный выбор? Разные центры, разные аппараты – что нужно знать о лазерной эпиляции, чтобы не потратить на ветер время и деньги?

Тренд 2020 года – вакуумная лазерная эпиляция. Наконец-то появилось оборудование, которое может обеспечить безболезненное удаление волос. Вакуумный аппарат не требует обезболивания, при этом еще и делает легкий массаж кожи, омолаживая и подтягивая ее. Вы спросите, что это за чудо-аппарат? Знакомьтесь, диодный лазер Lumenis LightSheer Desire.

Преимущества аппарата Lumenis LightSheer Desire

Аппарат Lumenis LightSheer Desire – уникальный прибор, который позволяет менять насадки в зависимости от зоны тела. Если нужно обработать большую область, например, ноги, спину, живот, используется насадка с технологией High Speed. Что это значит? Самый большой размер рабочего пятна рукоятки, который позволяет в разы сократить длительность процедуры. При этом вакуумная технология полностью исключает болевые ощущения и вероятность побочных эффектов. Никаких ожогов, покраснений, вросших волос – это прогрессивная технология вакуумного усиления.

При обработке таких деликатных зон, как верхняя губа или область бикини, используется маленькая насадка, с запатентованной технологией ChillTipTM. Это щадящая лазерная эпиляция, с использованием встроенной системы охлаждения кожных покровов, которая особенно актуальна для интимных и гормонозависимых зон. Насадка обеспечивает максимальный комфорт во время процедуры и удаляет нежелательные волосы, а также вросшие волосы, без риска возникновения негативных последствий.

Аппарат Lumenis LightSheer Desire – лучший выбор для удаления нежелательных волос на любых участках тела и лица. Он подходит для женщин и мужчин с любым фототипом кожи, включая смуглую.

Где можно сделать лазерную эпиляцию на аппарате Lumenis LightSheer Desire

Удалить нежелательные волосы с помощью аппарата Lumenis LightSheer Desire можно в Международной сети центров лазерной эпиляции и косметологии "Люменис". Компания применяет только новейшие лазерные аппараты последнего поколения, выпущенные не позднее 2019 года. Оборудование сертифицировано и разрешено к использованию в Украине, одобрено американским управлением по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA), а также признано во всем мире лучшим на сегодняшний день аппаратом для удаления нежелательных волос.

В центрах "Люменис" строго соблюдаются правила стерильности и дезинфекции. Кабинеты подлежат кварцеванию после каждого клиента, насадки на рукоятку лазера используются однократно, все поверхности дезинфицируются, используются одноразовые простыни и белье. Здесь клиентам предлагают не только инновационные технологии и сервис европейского уровня, но и гарантируют самое высокое качество предоставляемых услуг на лучшем оборудовании.

Приходите в "Люменис", совершенствуйте себя и улучшайте качество жизни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
эпиляция вакуумная лазерная эпиляция Люменис
Реклама

Новости партнеров

Балан показал нежное фото с Кароль: если это намек, то мы поняли
Балан показал нежное фото с Кароль: если это намек, то мы поняли
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:09Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 10:42Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 05:05Fun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Вчера, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

20 маяШоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

20 маяШоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 маяFood

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

20 маяWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

20 маяШоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

20 маяFun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

20 маяFun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Новости партнеров

З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
Молодша сестра Кардашьян втерла ніс фігуристій родичці (фото)
Молодша сестра Кардашьян втерла ніс фігуристій родичці (фото)
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Наташа Королева рассказала о состоянии онкобольной Заворотнюк
Наташа Королева рассказала о состоянии онкобольной Заворотнюк
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Жарим лепешки на замену хлебу: добавили в тесто сыр и лук
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Филипп Кикоров
Филипп Кикоров "в кругу семьи" на днях отметил 53-летие