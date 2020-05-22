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ТОП-процедура 2020 года – вакуумная лазерная эпиляция

Ответы на главные вопросы о самой популярной косметологической процедуре

Карантин проходит, а желание женщины следить за собой – никогда. И это правильно. А какая самая популярная косметологическая процедура в преддверие лета? Конечно, лазерная эпиляция.

Где сделать лазерную эпиляцию качественно и с отличным результатом? Какое оборудование лучше всего может справиться с нежелательными волосами? Можно ли делать процедуру в разгар лета? Все ответы на эти и другие вопросы в нашем материале.

Самый популярный вид эпиляции

Сегодня сделать лазерную эпиляцию зазывают буквально на каждой улице. Кабинеты лазерной эпиляции, медицинские центры, клиники эстетической косметологии наперебой предлагают эту услугу, но как же сделать правильный выбор? Разные центры, разные аппараты – что нужно знать о лазерной эпиляции, чтобы не потратить на ветер время и деньги?

Тренд 2020 года – вакуумная лазерная эпиляция. Наконец-то появилось оборудование, которое может обеспечить безболезненное удаление волос. Вакуумный аппарат не требует обезболивания, при этом еще и делает легкий массаж кожи, омолаживая и подтягивая ее. Вы спросите, что это за чудо-аппарат? Знакомьтесь, диодный лазер Lumenis LightSheer Desire.

Преимущества аппарата Lumenis LightSheer Desire

Аппарат Lumenis LightSheer Desire – уникальный прибор, который позволяет менять насадки в зависимости от зоны тела. Если нужно обработать большую область, например, ноги, спину, живот, используется насадка с технологией High Speed. Что это значит? Самый большой размер рабочего пятна рукоятки, который позволяет в разы сократить длительность процедуры. При этом вакуумная технология полностью исключает болевые ощущения и вероятность побочных эффектов. Никаких ожогов, покраснений, вросших волос – это прогрессивная технология вакуумного усиления.

При обработке таких деликатных зон, как верхняя губа или область бикини, используется маленькая насадка, с запатентованной технологией ChillTipTM. Это щадящая лазерная эпиляция, с использованием встроенной системы охлаждения кожных покровов, которая особенно актуальна для интимных и гормонозависимых зон. Насадка обеспечивает максимальный комфорт во время процедуры и удаляет нежелательные волосы, а также вросшие волосы, без риска возникновения негативных последствий.

Аппарат Lumenis LightSheer Desire – лучший выбор для удаления нежелательных волос на любых участках тела и лица. Он подходит для женщин и мужчин с любым фототипом кожи, включая смуглую.

Где можно сделать лазерную эпиляцию на аппарате Lumenis LightSheer Desire

Удалить нежелательные волосы с помощью аппарата Lumenis LightSheer Desire можно в Международной сети центров лазерной эпиляции и косметологии "Люменис". Компания применяет только новейшие лазерные аппараты последнего поколения, выпущенные не позднее 2019 года. Оборудование сертифицировано и разрешено к использованию в Украине, одобрено американским управлением по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA), а также признано во всем мире лучшим на сегодняшний день аппаратом для удаления нежелательных волос.

В центрах "Люменис" строго соблюдаются правила стерильности и дезинфекции. Кабинеты подлежат кварцеванию после каждого клиента, насадки на рукоятку лазера используются однократно, все поверхности дезинфицируются, используются одноразовые простыни и белье. Здесь клиентам предлагают не только инновационные технологии и сервис европейского уровня, но и гарантируют самое высокое качество предоставляемых услуг на лучшем оборудовании.

Приходите в "Люменис", совершенствуйте себя и улучшайте качество жизни.

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