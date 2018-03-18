ТОП самых неочевидных симптомов аденомы простаты

Учащенное мочеиспускание и боль в промежности — такие симптомы аденомы простаты выучил уже даже ребенок, спасибо телерекламе. На деле же эти признаки — далеко не единственные, а снижение потенции на фоне аденомы до поры может не возникать, хотя масштабы болезни будут набирать обороты. Что еще может указывать на развитие аденомы?

О неявных и необычных симптомах болезни нам рассказал Игорь Чернокульский, уролог-андролог, сексопатолог, репродуктолог, член Европейской ассоциации урологов, член Украинской ассоциации андрологии и сексуальной медицины.

Обратите внимание, что нижеследующая информация — на заметку: не накручивайте себя и не назначайте себе самостоятельно "рекламные" препараты. Но и не игнорируйте указанную ниже симптоматику, а сходите на прием к урологу или андрологу. Ведь аденома рано или поздно развивается у абсолютно любого мужчины — как результат возрастного снижения уровня мужского гормона тестостерона. Есть, правда, исключения, когда до самой старости у мужчины сохраняется и либидо, и эректильная функция, так как уровень тестостерона у него был повышенным априори. Возрастное снижение уровня гормона в таком случае происходит не настолько стремительно.

Зачем же врач, если аденома — явление естественное и неизбежное? Дело в том, что аденома простаты, хотя и является доброкачественной опухолью, если слишком разрастается, нарушает функции органов-соседей. Кроме того, опухоль может быть не аденомой, а первой стадией рака предстательной железы. Отсюда, к слову, и миф о перерождении аденомы в онкозаболевание. Это невозможно по определению, ведь аденома — это опухоль предстательной железы из-за существенного дефицита тестостерона, а рак — это мутация клеток.

При своевременном лечении такого рака шансы на выздоровление стремятся к 100%. Потому каждый мужчина после 40 лет, чтобы не прозевать аденому, обязан проходить УЗИ простаты, а чтобы вовремя выявить онкоперерождение клеток простаты — сдавать анализ крови на онкомаркер ПСА.

Если аденома обнаружится, врач назначит терапию и посоветует проводить УЗИ простаты два раза в год. Если опухоль изменится по структуре или размеру, врач проведет биопсию тканей простаты для исключения или подтверждения нулевой стадии онкопроцесса.

Скачки давления и частые ОРВИ

Если вы не гипертоник, но у вас стало подскакивать артериальное давление, а в какие-то дни или часы снижаться ниже вашего обычного (рабочего), то, скорее всего, у вас начали барахлить почки и, возможно, из-за нарушений в работе мочеполовых путей, сдавливаемых аденомой. Как следствие, в такой ситуации со временем нарушается и работа надпочечников, которые синтезируют часть тестостерона. Еще один результат дисфункции в работе надпочечников — склонность к ОРВИ, ведь эти органы — звено иммунной системы.

Внезапные приступы радикулита

Если вы однажды "ни с того, ни с сего" ощутили настойчивые прострелы в пояснице, без которых теперь не обходится ни один день, то их причиной может быть опухоль предстательной железы — просто боль отдает в ближайшие к ней области. Особенно стоит насторожиться, если вы не таскали тяжести и не перемерзали.

Частые запоры и снижение аппетита

Изрядно увеличенная простата сдавливает органы малого таза, а те давят на кишечник. В результате могут возникнуть стойкие запоры — от двух раз в неделю и чаще. Интоксикация же по причине нерегулярного очищения организма ведет к усталости и слабости. И дисфункция кишечника, и интоксикация могут выдать еще один симптом возможной аденомы — снижение аппетита.

Периодические боли в области почек

В организме любого мужчины живут бактерии, сдерживаемые иммунитетом. Например, стрептококк.

Кроме того, если мужчина когда-либо имел беспорядочные половые контакты и ни разу не обследовался на носительство инфекций, передающихся половым путем, он не может быть уверен, что их нет. При этом очень часто эти инфекции себя не проявляют. Если опухоль в простате сдавливает мочеполовые магистрали, то в них эти патологические микроорганизмы начинают активно размножаться и по восходящей поражают почки. Тогда боль может также ощущаться в районе почек.

Горечь во рту и боль в печени

Эти симптомы могут означать нарушение оттока желчи и проблемы в работе печени. А если нарушены функции этого органа, то ему "дешевле" активировать тестостерон не в полном объеме, а превращать часть мужских гормонов в эстрадиол — антагонист тестостерона. Уровень последнего будет падать, что может спровоцировать развитие аденомы.

Изменение веса или пивной животик

Колебания веса в любую сторону могут быть вызваны нарушением обмена веществ, результатом которого, в частности, становится стойкое снижение уровня тестостерона.

При этом ожирение может быть не только маркером аденомы, но и фактором, его провоцирующим: из жира организм синтезирует эстроген. Ожирение — это когда индекс массы тела от 30,0 и выше. Рассчитывается он так: массу тела (в кг) разделите на рост в квадрате (в метрах). Часто дефицит тестостерона проявляется "пивным животиком": тело теряет мужскую форму из-за повышения уровня женского гормона эстрогена.