Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Траумель С: инструкция, показания, способ применения

Мазь применяют при различных травмах, ожогах, артрите

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:41
Фото: Depositphotos

Траумель C – комплексный гомеопатический препарат. Все формы препарата оказывают противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммунокорригирующее, репаративное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в состав препарата.

Читайте также:
Левомеколь: инструкция, показания, способ применения

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: Арника горная (Arnica) D3 1,5 г; Ноготки лекарственные (Calendula) Гамамелис виргинский (Hamamelis) по 0,45 г; Эхинацея (Echinacea) Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea), Ромашка лекарственная (Chamomilla) по 0,15 г каждого; Окопник лекарственный (Symphytum) D4, Маргаритка многолетняя (Bellis perennis) по 0,1 г каждого; Зверобой продырявленный (Hypericum) D6; Тысячелистник обыкновенный (Millefolium) по 0,09 г; Аконит аптечный (Aconitum) D1 Белладона красавка (Belladona) D1 по 0,05 г; Ртуть растворимая Ганемана (Mercurius solubilis Hahnemanni) D6 0,04; Гепар сульфур (Hepar sulfuris) D6 0,025 г.

Вспомогательные вещества: мазь Salbe DAB 10 гидрофильная, консервированная этанолом 12,5%.

Мазь и гель выпускаются 50 г в тубе.

Основные физико-химические свойства: мягкая мазь от белого до красно-белого цвета с непрогорклым запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Как не травмироваться при запуске салюта. Смотрите наш сюжет.

Показания

Острые травма, вывихи, ушибы, растяжения связок, переломы костей, кровоизлияния и выпоты в сустав, отеки после травм и операций, миозит, ревматизм мягких тканей, тендовагиниты, бурситы, эпикондилиты, артриты суставов, пневмония, парадонтиты, парадонтоз, нагноение десен, мастит, карбункулы, фурункулы, трофические язвы, экземы, нейродермиты, опрелости, ожоги, обморожения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам или вспомогательным веществам препарата (к арнике, ромашке, тысячелистнику или к другим растениям семейства астровых)

Фармакокинетика. Нет данных.

Применение

Взрослым и детям с рождения мазь Траумель С накладывать тонким слоем на место травмы или воспаления 2-3 раза в сутки. При острых травмах – до 5-6 раз в сутки. Мазь втирают легкими движениями или накладывают повязку. Можно использовать с фонофорезом. Курс лечения – 2-4 недели.

Читайте также:
Оксолиновая мазь: инструкция, показания, применение

Особенности применения

Мазь и гель Траумель не наносить на большие участки кожи.

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочтите инструкцию. Если боль и воспаление сохраняются дольше трех дней после начала применения мази Траумель С, обратитесь к врачу – не исключено, что вам потребуется другой тип лечения. В случае острой боли либо очень болезненного синяка или травмы следует обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи, поскольку у вас может быть растяжение связок, перелом или другая травма, требующая дополнительного лечения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применять Траумель С нужно только после тщательной оценки соотношения польза/риск и по назначению врача.

Дети. Препарат рекомендован для применения детям от рождения по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Читайте также:
Стрептоцид: инструкция, показания, способ применения

Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью могут возникнуть побочные реакции на его применение: кожные высыпания, крапивница, покраснение, опухлость и зуд, контактный дерматит.

Взаимодействия

Взаимодействие применения мази и геля Траумель С с другими медикаментами неизвестно. Можно применять с другими лекарственными средствами и методами лечения по назначению врача.

Траумель С и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Сообщений о передозировке нет. Возможно усиление выраженности побочных эффектов.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Сохранять в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ /Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия.

Цена. От 206 до 272 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лекарства травма мазь артрит траумель с
Реклама

Новости партнеров

Розкішна дівчина українського футболіста шикарно танцює. Відео
Розкішна дівчина українського футболіста шикарно танцює. Відео
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:08Техно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

Сегодня, 08:32Афиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Вчера, 16:40Техно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

Вчера, 15:32Events

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 12:54Events

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

Вчера, 12:34Events

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Вчера, 10:00Events

Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

Вчера, 06:00Food

Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

31 декабря 2019Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

31 декабря 2019Events

Поздравления с Новым годом: короткие пожелания в прозе и стихах

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

31 декабря 2019Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

31 декабря 2019Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

31 декабря 2019Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

31 декабря 2019Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков для мужчин и женщин по годам

Новости партнеров

Мягкие и сладкие пышки, быстро жарятся на сковороде
Мягкие и сладкие пышки, быстро жарятся на сковороде
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Супрун разрушила мифы о массаже простаты
Супрун разрушила мифы о массаже простаты
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить