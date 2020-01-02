Траумель С: инструкция, показания, способ применения

Мазь применяют при различных травмах, ожогах, артрите

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Траумель C – комплексный гомеопатический препарат. Все формы препарата оказывают противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммунокорригирующее, репаративное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в состав препарата.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: Арника горная (Arnica) D3 1,5 г; Ноготки лекарственные (Calendula) Гамамелис виргинский (Hamamelis) по 0,45 г; Эхинацея (Echinacea) Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea), Ромашка лекарственная (Chamomilla) по 0,15 г каждого; Окопник лекарственный (Symphytum) D4, Маргаритка многолетняя (Bellis perennis) по 0,1 г каждого; Зверобой продырявленный (Hypericum) D6; Тысячелистник обыкновенный (Millefolium) по 0,09 г; Аконит аптечный (Aconitum) D1 Белладона красавка (Belladona) D1 по 0,05 г; Ртуть растворимая Ганемана (Mercurius solubilis Hahnemanni) D6 0,04; Гепар сульфур (Hepar sulfuris) D6 0,025 г.

Вспомогательные вещества: мазь Salbe DAB 10 гидрофильная, консервированная этанолом 12,5%.

Мазь и гель выпускаются 50 г в тубе.

Основные физико-химические свойства: мягкая мазь от белого до красно-белого цвета с непрогорклым запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания

Острые травма, вывихи, ушибы, растяжения связок, переломы костей, кровоизлияния и выпоты в сустав, отеки после травм и операций, миозит, ревматизм мягких тканей, тендовагиниты, бурситы, эпикондилиты, артриты суставов, пневмония, парадонтиты, парадонтоз, нагноение десен, мастит, карбункулы, фурункулы, трофические язвы, экземы, нейродермиты, опрелости, ожоги, обморожения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам или вспомогательным веществам препарата (к арнике, ромашке, тысячелистнику или к другим растениям семейства астровых)

Фармакокинетика. Нет данных.

Применение

Взрослым и детям с рождения мазь Траумель С накладывать тонким слоем на место травмы или воспаления 2-3 раза в сутки. При острых травмах – до 5-6 раз в сутки. Мазь втирают легкими движениями или накладывают повязку. Можно использовать с фонофорезом. Курс лечения – 2-4 недели.

Особенности применения

Мазь и гель Траумель не наносить на большие участки кожи.

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочтите инструкцию. Если боль и воспаление сохраняются дольше трех дней после начала применения мази Траумель С, обратитесь к врачу – не исключено, что вам потребуется другой тип лечения. В случае острой боли либо очень болезненного синяка или травмы следует обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи, поскольку у вас может быть растяжение связок, перелом или другая травма, требующая дополнительного лечения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применять Траумель С нужно только после тщательной оценки соотношения польза/риск и по назначению врача.

Дети. Препарат рекомендован для применения детям от рождения по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью могут возникнуть побочные реакции на его применение: кожные высыпания, крапивница, покраснение, опухлость и зуд, контактный дерматит.

Взаимодействия

Взаимодействие применения мази и геля Траумель С с другими медикаментами неизвестно. Можно применять с другими лекарственными средствами и методами лечения по назначению врача.

Траумель С и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Сообщений о передозировке нет. Возможно усиление выраженности побочных эффектов.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Сохранять в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ /Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия.

Цена. От 206 до 272 грн.

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