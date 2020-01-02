Траумель С: инструкция, показания, способ применения
Мазь применяют при различных травмах, ожогах, артрите
Траумель C – комплексный гомеопатический препарат. Все формы препарата оказывают противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммунокорригирующее, репаративное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в состав препарата.
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Действующее вещество: Арника горная (Arnica) D3 1,5 г; Ноготки лекарственные (Calendula) Гамамелис виргинский (Hamamelis) по 0,45 г; Эхинацея (Echinacea) Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea), Ромашка лекарственная (Chamomilla) по 0,15 г каждого; Окопник лекарственный (Symphytum) D4, Маргаритка многолетняя (Bellis perennis) по 0,1 г каждого; Зверобой продырявленный (Hypericum) D6; Тысячелистник обыкновенный (Millefolium) по 0,09 г; Аконит аптечный (Aconitum) D1 Белладона красавка (Belladona) D1 по 0,05 г; Ртуть растворимая Ганемана (Mercurius solubilis Hahnemanni) D6 0,04; Гепар сульфур (Hepar sulfuris) D6 0,025 г.
Вспомогательные вещества: мазь Salbe DAB 10 гидрофильная, консервированная этанолом 12,5%.
Мазь и гель выпускаются 50 г в тубе.
Основные физико-химические свойства: мягкая мазь от белого до красно-белого цвета с непрогорклым запахом.
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.
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Острые травма, вывихи, ушибы, растяжения связок, переломы костей, кровоизлияния и выпоты в сустав, отеки после травм и операций, миозит, ревматизм мягких тканей, тендовагиниты, бурситы, эпикондилиты, артриты суставов, пневмония, парадонтиты, парадонтоз, нагноение десен, мастит, карбункулы, фурункулы, трофические язвы, экземы, нейродермиты, опрелости, ожоги, обморожения.
Повышенная чувствительность к компонентам или вспомогательным веществам препарата (к арнике, ромашке, тысячелистнику или к другим растениям семейства астровых)
Фармакокинетика. Нет данных.
Взрослым и детям с рождения мазь Траумель С накладывать тонким слоем на место травмы или воспаления 2-3 раза в сутки. При острых травмах – до 5-6 раз в сутки. Мазь втирают легкими движениями или накладывают повязку. Можно использовать с фонофорезом. Курс лечения – 2-4 недели.
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Мазь и гель Траумель не наносить на большие участки кожи.
Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочтите инструкцию. Если боль и воспаление сохраняются дольше трех дней после начала применения мази Траумель С, обратитесь к врачу – не исключено, что вам потребуется другой тип лечения. В случае острой боли либо очень болезненного синяка или травмы следует обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи, поскольку у вас может быть растяжение связок, перелом или другая травма, требующая дополнительного лечения.
Применение в период беременности или кормления грудью. Применять Траумель С нужно только после тщательной оценки соотношения польза/риск и по назначению врача.
Дети. Препарат рекомендован для применения детям от рождения по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.
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Препарат обычно хорошо переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью могут возникнуть побочные реакции на его применение: кожные высыпания, крапивница, покраснение, опухлость и зуд, контактный дерматит.
Взаимодействие применения мази и геля Траумель С с другими медикаментами неизвестно. Можно применять с другими лекарственными средствами и методами лечения по назначению врача.
Траумель С и алкоголь. Нет данных.
Передозировка. Сообщений о передозировке нет. Возможно усиление выраженности побочных эффектов.
Срок годности. 3 года.
Условия хранения. Сохранять в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ /Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия.
Цена. От 206 до 272 грн.
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