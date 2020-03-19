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Травы для иммунитета: эффективные рецепты народной медицины

Полный список растений с простыми рецептами

Анна Педан
Сегодня, 08:36

Самый лучший способ не заразиться вирусными заболеваниями – укрепить иммунитет. Сделать это можно с помощью разных витаминов, продуктов или растений. Иммуномодуляторы растительного происхождения действуют мягче синтетических, поэтому отлично подходят для многих людей.

Растения, которые обладают сильными иммуномодулирующими свойствами: эхинацея пурпурная, женьшень, лимонник, элеутерококк, клевер, одуванчик, чертополох, алоэ, мать-и-мачеха, солодка, крапива, подорожник, анис, герань, ромашка и многие другие.

"Но у всех этих трав есть противопоказания. Помните, что это не безобидные растения, а самые настоящие лекарства. Многие из них противопоказаны при онкологических заболеваниях, гипертонии, заболеваниях крови", – рассказывает травник Анна Бондарь.

Как правильно укреплять иммунитет. Смотрите в нашем сюжете:

Укреплять иммунитет обязательно нужно нескольким категориям людей:

Ослабленные люди. Те, у кого есть хронические болезни, травмы. Люди после операций, изнурительных тренировок. Горожане, которые живут в постоянном стрессе, недосыпе имеют очень слабый иммунитет.

Малоподвижный образ жизни. Недостаток мышечной работы – большая опасность для организма. Замедляются все процессы в организме, в том числе и иммунной системы.

Те, кто имеет вредные привычки. Никотин и алкоголь совершенно не способствуют укреплению иммунитета. Из-за постоянного курения может нарушится работа сердечно-сосудистой системы, а злоупотребление алкоголем постепенно разрушает печень.

Травы, которые укрепляют иммунитет, всем хорошо знакомы. Их можно купить в любой аптеке.

Фото: Сегодня

  • Ромашка аптечная защищает от простудных заболеваний. Рецепт: 1 ст. ложку цветков заваривают в 1 стакане кипятка. Принимают по 50 мл 2-3 раза в день в течение недели.
  • Хвощ полевой нормализует водно-солевой обмен, выводит вредный холестерин. Рецепт: 1 ст. ложка травы на стакан кипятка. Настоять 30 минут и процедить. Пить по 0,5 стакана за 20 минут до еды 2-3 раза в день.
  • Овес посевной улучшает обмен веществ. Рецепт: 2 ст. ложки овса заливают 2 стаканами кипятка, прокипятить еще 15 минут на медленном огне, настоять 1 час, процедить. Пить по 0,5 стакана 3-4 раза в день до еды.
  • Чеснок посевной борется с гиповитаминозом, защищает от простудных заболеваний, улучшает состояние сосудов, нормализует обмен веществ. Во время эпидемий съедайте по зубчику чеснока ежедневно. Рецепт наружного средства: 2-3 зубчика мелко нарезанного чеснока залить стаканом кипятка, дать настояться 40 минут. Если у вас нет ранок или язвочек во рту, таким средством можно полоскать рот и горло.

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  • Дягиль лекарственный улучшает состав крови. Рецепт: 1 ст. ложку корня залить стаканом кипятка, настоять на водяной бане 20 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды.
  • Боярышник кроваво-красный успокаивает, понижает давление, укрепляет сердечную мышцу. Рецепт: 1 ст. ложку плодов с цветками залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды.
  • Хмель обыкновенный успокаивает, улучшает аппетит и пищеварение, нормализует обмен веществ. Рецепт: 1 ст. ложку шишек хмеля залить стаканом кипятка, настоять 15-20 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды.
  • Рябина обыкновенная помогает при астении, малокровии, гиповитаминозе, восстанавливает обмен веществ. Рецепт: 2 ст. ложки сушеных ягод залить 2 стаканами кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 0,5 стакана 3-4 раза в день до еды. Принимать лучше с медом, он усиливает целебные свойства рябины.
  • Рябина черноплодная улучшает работу щитовидки, помогает при недостаче витаминов. Рецепт: 1 ст. ложку ягод заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в термосе 4-5 часов. После того, как зальете термос кипятком, закрывайте его только через 20 минут.

Напомним, ранее мы писали о растениях, которые считаются природными антибиотиками.

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