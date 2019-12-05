Тренды пластических операций: на каких звезд хотят быть похожими люди

Постепенно исчезает тренд на силиконовые формы

Тысяча долларов на пластическую операцию, чтобы быть похожей на голливудскую звезду. Кроят себя под мировых звезд не только женщины, но и мужчины. Это очень популярная практика во всем мире.

Так, к примеру, Ирана Сахар Табар сделала 50 операций, чтобы превратиться в желанную мужчинами Анджелину Джоли. А американец Тебе Шелдон пять лет менял внешность, чтобы выглядеть как девичий кумир Джастин Бибер.

Украинские мужчины не такие экспериментаторы, рассказывает директор клиники красоты Анна Лесюк. А вот женщины охотно подгоняют себя под так называемые стандарты красоты.

"Это губы как у Анжелина Джоли. Грудь – немножко меняется тенденции. Сейчас такие формы гипертрофированы как были популярны в 80-х – 90-х на сегодняшний день уже не актуальны. В то же время сегодня достаточно активно эксплуатируется бьюти образ Киры Найтли", – рассказала Лесюк.

Постепенно исчезает тренд на силиконовые формы. Сейчас ягодицы и грудь наращивают без вживления имплантов. Благодаря популярной операции под названием скульптурирование тела.

"Скульптурирование тела жиром выходит на первое место. ​​То есть мы забираем жир с одного места и вводим жир в другое место. Это могут быть ягодицы, грудь или лицо", – поясняет Эдгар Каминский, пластический хирург.

Одной из первых такую ​​операцию сделала американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Именно с ее собственной жировой ткани хирурги вылепили известные на весь мир ягодицы.

Тренд на губы как у Анджелины Джоли держится очень долго Фото: harpersbazaar.com

"Жир центрифугируется и уже активные жировые клетки вкалываются в то места пациенту, которые он желает увеличить. То есть формируется идеальный силуэт. Вплоть до того, что прорисовывается мышечный рельеф", – поясняет Анна Лесюк.

Впрочем, в ближайшие десять лет тренды могут резко измениться. Красота, точеная скальпелем, уступит моде на формы, естественным образом подтянуты упражнениями в спортзале.

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