Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тренды пластических операций: на каких звезд хотят быть похожими люди

Постепенно исчезает тренд на силиконовые формы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19

Тысяча долларов на пластическую операцию, чтобы быть похожей на голливудскую звезду. Кроят себя под мировых звезд не только женщины, но и мужчины. Это очень популярная практика во всем мире.

Так, к примеру, Ирана Сахар Табар сделала 50 операций, чтобы превратиться в желанную мужчинами Анджелину Джоли. А американец Тебе Шелдон пять лет менял внешность, чтобы выглядеть как девичий кумир Джастин Бибер.

Украинские мужчины не такие экспериментаторы, рассказывает директор клиники красоты Анна Лесюк. А вот женщины охотно подгоняют себя под так называемые стандарты красоты.

"Это губы как у Анжелина Джоли. Грудь – немножко меняется тенденции. Сейчас такие формы гипертрофированы как были популярны в 80-х – 90-х на сегодняшний день уже не актуальны. В то же время сегодня достаточно активно эксплуатируется бьюти образ Киры Найтли", – рассказала Лесюк.

Читайте также:
Пластическая хирургия: почему люди меняют свою внешность до неузнаваемости

Постепенно исчезает тренд на силиконовые формы. Сейчас ягодицы и грудь наращивают без вживления имплантов. Благодаря популярной операции под названием скульптурирование тела.

"Скульптурирование тела жиром выходит на первое место. ​​То есть мы забираем жир с одного места и вводим жир в другое место. Это могут быть ягодицы, грудь или лицо", – поясняет Эдгар Каминский, пластический хирург.

Одной из первых такую ​​операцию сделала американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Именно с ее собственной жировой ткани хирурги вылепили известные на весь мир ягодицы.

Тренд на губы как у Анджелины Джоли держится очень долго
Тренд на губы как у Анджелины Джоли держится очень долго
Фото: harpersbazaar.com

"Жир центрифугируется и уже активные жировые клетки вкалываются в то места пациенту, которые он желает увеличить. То есть формируется идеальный силуэт. Вплоть до того, что прорисовывается мышечный рельеф", – поясняет Анна Лесюк.

Впрочем, в ближайшие десять лет тренды могут резко измениться. Красота, точеная скальпелем, уступит моде на формы, естественным образом подтянуты упражнениями в спортзале.

Тем временем мы выяснили, какая нужна первая помощь при инсульте: что важно сделать до приезда "скорой".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Молоко за вредность: диетолог пояснила, защищает ли напиток от вредных условий труда Пять способов не чувствовать себя уставшим в течение дня Страшные сны полезны для здоровья - ученые Как ухаживать за кожей зимой: советы дерматолога
здоровье пластика операция
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Тихий ужас»: Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
«Тихий ужас»: Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:06Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

Вчера, 15:38Эксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

Вчера, 15:13Fun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Вчера, 12:14Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:59Fun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

Вчера, 09:05Техно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

2 декабряEvents

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

2 декабряFun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

Новости партнеров

Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Канделаки рассказала, как похудела
Канделаки рассказала, как похудела
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото