Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассказала об официальных переменах в жизни

Тренер решила начать новую жизнь

Марина Боржемская - тренер девятого сезона "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году бороться за новую здоровую и счастливую жизнь будут одиночки. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

В 2018 году Марина Боржемская-Узелкова, которая недавно рассказала о своем сопернике Иракли Макацарии, развелась со своим мужем тренером четырех сезонов "Зважених та щасливих" Вячеславом Узелковым. И вот на днях произошла радостная для Марины новость, которой она решила поделиться.

"Я давно хотела вернуть себе свою фамилию, и вот в конце мая получила новый паспорт. Теперь я официально Боржемская. Есть паспорт, есть права, и я заказала загранпаспорт. Все документы, которые у меня были на двойной фамилии, я перевела на свою", – поделилась Марина.

Напомним, что новый сезон "Зважених та щасливих" стартует осенью на СТБ.

Напомним, ранее Марина Узелкова поделилась советами, как начать новую жизнь. Тренер также рассказала о своей личной жизни после развода с Вячеславом Узелковым.

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