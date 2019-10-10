Тренируемся дома: упражнения барре для упругих ягодиц

Тренировки барре позволяют приобрести фигуру мечты

Тренировки барре - прекрасный способ обрести фигуру мечты Фото: Instagram/korzh_lera

Barre – новый тренд фитнеса, который уже много лет популярен в Америке, а у нас только начинает развиваться. Его придумала немецкая балерина Лотте Берк, которая получила травму и была вынуждена отказаться от дела своей жизни. Но чтобы поддерживать форму и передать свои профессиональные навыки, она разработала комплекс укражнений, который впоследствии получил название "барре".

Что такое барре-фитнес

Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений. Именно такое сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Использование разных амплитуд движения и длительная статика прокачивают мышцы.

Сколько каллорий можно сжечь за одну тренировку барре

За cardio режим отвечают полноамплитудные движения и высокий темп тренировки, поэтому за 40 минут можно сжечь около 350 калорий.

Какой эффект от барре

Эффект тренировок накопительный, поэтому важна их регулярность. Даже одного раза в неделю достаточно, чтобы почувствовать, как начнет меняться тело. Если заниматься чаще, например 3-4 раза в неделю, тело станет подтянутым, "уйдёт животик", сформируется красивая талия, ноги станут рельефными, а мышцы удлинёнными, как у танцоров. В этом и есть прелесть метода barre – фигура получается женственная, но не перекаченная.

Вместе с тренером и основательницей онлайн школы здорового тела AVQ Лерой Корж мы записали несколько видеотренировок барре. Сегодня предлагаем повторить упражнения барре для упругих ягодиц. Обязательно себе сохраняйте!

А чтобы получить максимальный результат от тренировок, нутрициолог Алена Поддубная дала полезные рекомендации по питанию.

Советы по питанию к тренировкам барре от нутрициолога Алены Поддубной

Нутрициолог Алена Поддубная Фото: Instagram/alena_poddubnaya

Если цель тренировок – снижение веса, выдерживайте окно между упражнениями и приемом пищи от 30 до 40 минут. В таком случае организм будет тратить калории на восстановлении после тренировки, используя жировые запасы в клетках. Не забывайте про воду. Особенно – в дни тренировок. При недостатке воды в рационе транспорт кислорода к клеткам будет замедлен, а процесс жиросжигания не будет полноценным. Уменьшайте порции, если едите много. И возьмите за правило не брать добавку. Даже одну ложку каши или хлебец. Даже при правильном и чистом от вредных продуктов рационе мы можем поправляться из-за банального перебора по калориям. Постарайтесь максимально убрать со второй половины дня сладкие и углеводные продукты – фрукты, каши, хлеб, хлебцы и все, что содержит сахар. Такое правило поможет снизить калорийность ежедневного рациона и поможет быстро запустить процесс похудения. Считайте приемы пищи. Абсолютно все – кофе с молоком, один орешек, одна слива и т.д. Да, на начальном этапе изменений в питании нужно чуть-чуть дисциплины. Важно не быть в режиме постоянного подьедания. Организму достаточно от 3 до 4 приемов пищи. Уберите все лишние перекусы. Будьте продуктовым минималистом – не мешайте все, что только можно, в одном приеме пищи – один вид каши, один-два вида белка (птица+яйцо или сыр+яйцо), несколько овощей разных цветов и один-два варианта полезных жиров. Например, масло как заправка к салату и семечки для насыщенности вкуса. Помогайте организму выводить токсины – раз в неделю делайте легкий по питанию день с акцентом на овощи и фрукты. Или – пропускайте ужин, если нет противопоказаний. Ешьте медленно и только когда ощущаете физический голод. Медленно – это 10-15 минут на прием пищи. У вас это время есть всегда. Гормон насыщения – лептин – выделяется в течении 20-30 минут от начала приема пищи.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти главных принципах здорового режима питания.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.