Тренируемся дома: упражнения барре на пресс

Тренировки барре позволяют приобрести фигуру мечты

Тренировки барре от Леры Корж Фото: Instagram/korzh_lera

Барре – новый тренд в фитнесе, который уже много лет популярен в Америке, а у нас только начинает развиваться. Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений. Именно такое сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Использование разных амплитуд движения и длительная статика очень хорошо прокачивают мышцы.

Можно ли похудеть, занимаясь барре-фитнес

За cardio-режим отвечают полноамплитудные движения и высокий темп тренировки, поэтому за 40 минут можно сжечь около 350 калорий. Если заниматься чаще, например 3-4 раза в неделю, тело станет подтянутым, "уйдёт животик", сформируется красивая талия, ноги станут рельефными, а мышцы удлиненными, как у танцоров

Вместе с тренером и основательницей онлайн-школы здорового тела AVQ Лерой Корж мы записали несколько видеотренировок барре. Сегодня предлагаем повторить упражнения барре на пресс. Обязательно себе сохраняйте!

Также смотрите видео с упражнениями барре для упругих ягодиц.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти главных принципах здорового режима питания.

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