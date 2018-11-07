Три осенних продукта, которые помогут укрепить иммунитет

Диетолог Светлана Фус рассказала, на какие овощи и фрукты стоит налегать осенью

Яблоки, груши и сливы содержат много витаминов Фото: pixabay.com

Для нормальной деятельности иммунной системы организму необходимы витамины и микроэлементы. Поэтому важно включит в свой осенний рацион овощи и фрукты, богатые витаминами-антиоксидантами А, С и Е, а также микроэлемент цинк. Витамины можно получить из свежих фруктов, а цинк – из тыквенных семечек.

Диетолог Светлана Фус назвала свой список продуктов, полезных для укрепления иммунитета:

Сливы – это не просто кладезь витаминов и полезных веществ, это еще и очень вкусный десерт. В сливах содержатся витамины – С, В, бета-каротин, пищевые волокна и органические кислоты.

Яблоки – источник, железа, йода, калия, кальция, витаминов РР и С. Похожими свойствами обладают и груши.

Тыква – один из самых богатых источников бета-каротина. Этот желто-растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который необходим для нормального роста костей и укрепления иммунной системы. Кушайте тыкву регулярно и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна.

Напомним, ранее Светлана Фус назвала формулу идеального обеда.

Смотрите видео, как эффективно укрепить иммунитет: