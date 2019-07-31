Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три правила здорового питания: советы нутрициолога

София Рожко рассказала, как правильно ужинать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Полезная еда
Полезная еда
Фото: pexels.com

Дипломированный нутрициолог София Рожко поделилась с Сегодня.Lifestyle секретами здорового питания. Эксперт рассказала о трех самых важных правилах. 

По словам Софии, самой распространенной тенденцией в нездоровом питании украинцев является алкоголь. Нутрициолог рекомендует исключить употребление алкогольных напитков из рациона в принципе.

София Рожко – о правилах здорового питания
София Рожко – о правилах здорового питания
Фото: Олег Батрак

"Не поверите. Основная тенденция (нездорового питания – ред.) – это алкоголь. Люди пьют понемногу, но каждый день, пускай даже всего один бокал вина вечером. Чтобы вы понимали насколько это глобальная проблема, расскажу одну из последних историй, которая произошла в нашей школе (школа правильного питания – ред.). К нам на курс записалась женщина, и даже все оплатила. И когда в конце первой лекции я объявляю, что мы убираем из рациона или минимизируем употребление алкоголя, она говорит: "Подождите, я пью с мужем вечером бутылку вина на двоих, я не могу от этого отказаться". Тогда я сказала, что у вас не будет результатов в похудении, на что она ответила, что не может идти на такие жертвы. "Я найду тех, кто разрешит мне это делать", – отметила она.

Читайте также:
Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Следующий шаг на пути к здоровому питанию, по мнению Софии Рожко, – это количество съеденного за ужином.

"Второе – это вечерняя еда. Важно не время, а объем еды. Как правило, за ужином мы пытаемся едой затушить весь эмоциональный шум, который собрали за день – обиду, стресс. Так люди расслабляются", – отметила нутрициолог.

Ужин: важно не время, а объем еды

Третье правило здорового питания заключается в том, чтобы люди пребывали в контакте с едой.

"Люди перестали находиться в контакте с едой. Зачастую мы едим и смотрим на картинки в Instagram: одна знакомая уехала на Мальдивы, другая нашла парня. Мозг может воспринимать только одно – то, что ярче и что больше цепляет. Мы не успеваем определиться, сколько нам нужно съесть. Если бы люди были в контакте с едой, мы бы съедали в три раза меньше – просто погрызли овощи, сфокусировались на этом и соответственно наелись быстрее", – рассказала София.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью с Софией Рожко на Сегодня.Lifestyle – о экспресс-диетах, суперфудах и интервальном голодании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как правильно питаться, чтобы прожить дольше: советы врачей Пищевой эксперимент: как сказался на здоровье сбалансированный рацион Еда силы: как питаются чемпионы и знаменитости
правильное питание здоровое питание София Рожко
Реклама

Новости партнеров

Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика
Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

Популярные статьи

Сегодня, 10:21Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:05Техно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

Вчера, 16:13Fun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Вчера, 15:02Events

День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон воссоединилась с экс-супругом: в чем причина

Вчера, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

29 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

29 июляПсихология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

29 июляFun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 июляFun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

29 июляПсихология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

Новости партнеров

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Самый большой в мире каньон: видео
Самый большой в мире каньон: видео
Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram
Топ-10 народных средств от комаров: Без химии
Топ-10 народных средств от комаров: Без химии
Полезнее обычных: котлетки
Полезнее обычных: котлетки "Овощной сюрприз"
Нежные куриные котлеты с сыром: без муки и яиц
Нежные куриные котлеты с сыром: без муки и яиц
Конвертики из песочного теста с яблоками - на Яблочный Спас
Конвертики из песочного теста с яблоками - на Яблочный Спас