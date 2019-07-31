Три правила здорового питания: советы нутрициолога

София Рожко рассказала, как правильно ужинать

Полезная еда Фото: pexels.com

Дипломированный нутрициолог София Рожко поделилась с Сегодня.Lifestyle секретами здорового питания. Эксперт рассказала о трех самых важных правилах.

По словам Софии, самой распространенной тенденцией в нездоровом питании украинцев является алкоголь. Нутрициолог рекомендует исключить употребление алкогольных напитков из рациона в принципе.

София Рожко – о правилах здорового питания Фото: Олег Батрак

"Не поверите. Основная тенденция (нездорового питания – ред.) – это алкоголь. Люди пьют понемногу, но каждый день, пускай даже всего один бокал вина вечером. Чтобы вы понимали насколько это глобальная проблема, расскажу одну из последних историй, которая произошла в нашей школе (школа правильного питания – ред.). К нам на курс записалась женщина, и даже все оплатила. И когда в конце первой лекции я объявляю, что мы убираем из рациона или минимизируем употребление алкоголя, она говорит: "Подождите, я пью с мужем вечером бутылку вина на двоих, я не могу от этого отказаться". Тогда я сказала, что у вас не будет результатов в похудении, на что она ответила, что не может идти на такие жертвы. "Я найду тех, кто разрешит мне это делать", – отметила она.

Следующий шаг на пути к здоровому питанию, по мнению Софии Рожко, – это количество съеденного за ужином.

"Второе – это вечерняя еда. Важно не время, а объем еды. Как правило, за ужином мы пытаемся едой затушить весь эмоциональный шум, который собрали за день – обиду, стресс. Так люди расслабляются", – отметила нутрициолог.

Ужин: важно не время, а объем еды

Третье правило здорового питания заключается в том, чтобы люди пребывали в контакте с едой.

"Люди перестали находиться в контакте с едой. Зачастую мы едим и смотрим на картинки в Instagram: одна знакомая уехала на Мальдивы, другая нашла парня. Мозг может воспринимать только одно – то, что ярче и что больше цепляет. Мы не успеваем определиться, сколько нам нужно съесть. Если бы люди были в контакте с едой, мы бы съедали в три раза меньше – просто погрызли овощи, сфокусировались на этом и соответственно наелись быстрее", – рассказала София.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью с Софией Рожко на Сегодня.Lifestyle – о экспресс-диетах, суперфудах и интервальном голодании.

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