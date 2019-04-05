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Три причины добавить куркуму в свой рацион

Эта желтая пряность постепенно становится новым суперфудом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Куркума улучшает память и настроение
Куркума улучшает память и настроение
Фото: freepik.com

Когда мы думаем о куркуме, то сразу представляем картинки вкусных индийских блюд. Эту пряность из семейства имбирных не только добавляют в пищу, но и с древних времен используют в качестве противовоспалительного средства.

Добавление ярко-оранжевого порошка в рацион поможет повысить мозговую деятельность, улучшить работу печени, облегчить мышечные боли и, возможно, замедлить рост раковых клеток.

Куркума стимулирует работу мозга и борется с депрессией

Согласно исследованиям, куркумин, содержащийся в индийской пряности, способен улучшить память и настроение, а также облегчить симптомы депрессии. Вы можете добавлять куркуму в свой утренний чай или латте, а также использовать ее в качестве приправы для разных блюд. 

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Куркума снимает воспаление

Активный ингредиент куркумы – куркумин – наиболее известен благодаря своей способности уменьшать воспаление. Поэтому куркуму рассматривают как средство для облегчения головной и мышечной боли. Кроме этого, куркумин помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление в суставах и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Куркума улучшает состояние кожи

Куркума повышает эластичность кожи и стимулирует рост новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Она делает кожу светлее и борется с пигментацией. Вот почему многие производители натуральной косметики используют куркуму в качестве активного ингредиента для своих средств.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна приправа карри.

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Источник: Сегодня
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