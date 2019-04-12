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Три в одном: новая тренировка от Аниты Луценко

Тренер показала, как накачать ягодицы, ноги и пресс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:30
Анита Луценко поделилась новой тренировкой
Анита Луценко поделилась новой тренировкой
Фото: instagram.com/anitasporty

Известная украинская телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала, как сделать живот плоским, теперь поделилась тренировкой для разных групп мышц.

Упражнение поможет накачать ягодицы и пресс, а также улучшит вашу растяжку. На каждую ногу следует выполнить по 3 подхода из 15 повторений. Вам не понадобится никаких дополнительных приспособлений – только коврик. 

INSTAGRAM (@anitasporty)

"Все любят качать пресс, чтобы живот стал плоским, но жир на животе зависит от еды и от осанки не меньше, чем от скручиваний!", – подчеркнула Анита.

При этом не стоит забывать, что самые популярные упражнения для мышц живота, к которым мы давно привыкли, могут нас покалечить. А вот лучшее упражнения для пресса, которое подходит всем – это стойка в планке. Только не напрягайте поясницу – должны работать мышцы живота. 

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также продемонстрировала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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Источник: Сегодня
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