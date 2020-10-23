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Трихолог назвал главную ошибку при наращивании волос

Сегодня, 12:04

Важно не только правильно нарастить волосы, а и ухаживать за ними в домашних условиях

Наращивание волос не выходит из моды. Впрочем, врачи советуют быть осторожными, потому что иногда после таких процедур можно потерять свои собственные волосы. Что следует знать о желанных капсулах с прядями и чего стоит избегать, рассказал "Сегодня" дерматолог-трихолог Кузьма Хобзей.

Сюжет Татьяны Лазарчук и Антона Куницы
Видео: Сегодня

Что важно знать про наращивание волос

По словам врача-трихолога, главная ошибка при наращивании волос – неправильно проведенная процедура, после которой волосы часто портятся. К примеру, мастер может изменить угол наклона волос, а этого делать не стоит.

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"Это стресс для волос и они отсоединяются от луковицы. Но луковица при этом не умирает. Если мы систематически эти действия повторяем, то оно может атрофироваться. То есть это уже будет перманентная потеря волос", – пояснил эксперт.

От постоянной нагрузки, волосяной фолликул становится тоньше и густота собственных волос уменьшается.

Как правильно наращивать волосы

Не бояться наращивания волос советует мастер Ольга Шкандевич. В этом деле главное – опытный парикмахер. Ее клиентки, говорит, делают эту процедуру по 10 лет.

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По ее словам, хороший мастер подберет правильное количество волос именно для вашего типа наращивания. Потому что если будет очень большой объем или очень большая длина, это может быть травматично для волос.

Кроме того, дома также важно правильно ухаживать за наращенными волосами. Ведь именно это и является половиной успеха и залогом роскошного вида ваших локонов.

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Источники: Сегодня , Unsplash/averieclaire
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