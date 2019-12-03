Тромбофлебит: симптомы, причины, лечение
Болезнь можно обуздать, если вовремя обратиться к врачу
Если вы стали замечать, что на ногах появились бугорки, кожа в некоторых местах покрылась синими узелками. Кроме того, вы стали уставать после длительной ходьбы: ноги отекают, чувствуете жжение, ползание мурашек, иногда судороги мышц, тянущие боли даже во время покоя. Возможно, это тромбофлебит, и вам следует обратиться к врачу?
Тромбофлебит – это серьезное осложнение варикозной болезни, воспаление стенок периферических сосудов, при котором вена закупоривается сгустком крови. Тромбофлебит чаще поражает глубокие вены, в отличие от варикозного расширения, при котором страдают подкожные вены. Иногда люди недооценивают симптомы этой болезни и считают более серьезным варикозное расширение вен чисто из-за внешних проявлений – вздувшихся вен, синяков, кровоподтеков.
На самом деле варикоз лечится гораздо легче, особенно если его не запускать. В противном случае он переходит в хронические формы и характеризуется не только отеками, но и болями.
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В венах есть клапаны, которые регулируют отток крови от нижних конечностей. Они открываются и закрываются в нужные моменты. Исправность их работы зависит в первую очередь от веса. При избыточной массе тела или чрезмерных физических нагрузках нарушается работа клапана, кровь застаивается, и как следствие – вены расширяются. Этому способствует также стоячая или сидячая работа, малоподвижный образ жизни. У женщин это заболевание часто возникает после (или во время) беременности. В это время происходит сдавливание тазовых вен и нарушается отток крови от нижних конечностей. Состояние может усугубляться во время повторных беременностей.
Неправильное питание при тромбофлебите играет роль только в смысле накопления лишнего веса и соблюдения ограничений во время лечения, беременности и пр. Наследственность может стать причиной болезни. Хотя она тоже в какой-то мере связана с "семейной" склонностью к полноте. Кстати, тучных людей с тромбофлебитом врачи даже не берутся оперировать. Сначала им рекомендовано похудение.
Операции, кстати, можно избежать, своевременно обратившись к специалисту. Причем вопреки бытующему мнению, не надо ждать пока все вены станут варикозными. Современная флебология имеет в своем арсенале средства, позволяющие остановить болезнь в ранней стадии. Для этого есть специальные мази, гели, эластичные чулки и повязки, медикаментозная терапия. Именно раннее начало лечения позволит добиться наилучших результатов, избежать появления уродующих ногу рубцов.
Около 30% больных могут жить с этим заболеванием без осложнений, придерживаясь некоторых ограничений и щадящего режима. Но в 70% болезнь, как правило, осложняется, и без операции тут не обойтись.
Лечение должно быть радикальным, чтобы через несколько лет не появились новые варикозные узлы, причем в еще большем количестве, чем до лечения. Для этого нужна современная диагностика – допплеровское сканирование вен, позволяющее выявить первые признаки варикозной болезни. Затем врач предложит комбинированное лечение, включающее в себя нетравматическое хирургическое вмешательство и последующую пункционную склеротерапию. Такая тактика обеспечивает наилучшую переносимость лечения, быструю реабилитацию, т. е. способность вернуться к обычной жизни и полностью восстановить работоспособность.
Насколько сложна и опасна операция на сосудах и бывают ли осложнения? Такой вопрос интересует всех пациентов, которым показана операция. Если операцию делает сосудистый хирург, т. е. сертифицированный специалист узкого профиля, то рецидивов практически не бывает. В Украине за год делается более 1000 таких операций. И специалисты все больше убеждаются, что эффективность хирургического лечения намного выше, чем консервативного. На второй день прооперированный больной уже встает и ходит, а через неделю выписывается домой. Что касается опасности отрыва тромба, то без операции она значительно выше.
Распространенный сейчас лапароскопический метод предполагает маленькие разрезы, что позволяет достичь хорошего косметического эффекта. Рубцов они, как правило, не оставляют.
Для тех, у кого начальная стадия заболевания, существуют специальные виды физических упражнений, которые может порекомендовать специалист по лечебной гимнастике. Но и без врача каждый из нас должен знать: чтобы снять усталость с ног в конце рабочего дня, нужно лечь на спину на ровную поверхность, сделать круговые движения стопами, махи ногами вверх-вниз, в стороны, "велосипед". Простое лежание с ногами на подушке не поможет, потому как отток крови от нижних конечностей происходит только во время сокращения мышц.
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Вследствие повышенного давления в венах конечностей происходит нарушение кровообращения. Длительное нарушение кровообращения в ногах может привести к различным осложнениям варикозного расширения вен. Недостаточность снабжения кислородом (оно происходит через кровь, а с нарушением ее оттока значительно снижается) приводит к ишемизации тканей, отеку, склеротическим изменениям жировой клетчатки, пигментации с последующим образованием трофической язвы. Ее лечат местно: мазями, средствами, улучшающими кроветворение. И лишь при неэффективности местного лечения возникает необходимость оперативного вмешательства.
Бытует мнение, что при трофических язвах нельзя оперировать – их нужно вначале вылечить. Но современная медицина имеет достаточно сильнодействующих лекарственных средств, чтобы делать операции и при открытых язвах. Для этого перед операцией делается посев на наличие бактерий и их чувствительность к препаратам.
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