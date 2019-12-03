Тромбофлебит: симптомы, причины, лечение

Болезнь можно обуздать, если вовремя обратиться к врачу

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Если вы стали замечать, что на ногах появились бугорки, кожа в некоторых местах покрылась синими узелками. Кроме того, вы стали уставать после длительной ходьбы: ноги отекают, чувствуете жжение, ползание мурашек, иногда судороги мышц, тянущие боли даже во время покоя. Возможно, это тромбофлебит, и вам следует обратиться к врачу?

Тромбофлебит или варикоз

Тромбофлебит – это серьезное осложнение варикозной болезни, вос­паление стенок периферических со­судов, при котором вена закупорива­ется сгустком крови. Тромбофлебит чаще поражает глубокие вены, в от­личие от варикозного расширения, при котором страдают подкожные ве­ны. Иногда люди недооценивают симптомы этой болезни и считают бо­лее серьезным варикозное расшире­ние вен чисто из-за внешних проявле­ний – вздувшихся вен, синяков, кро­воподтеков.

На самом деле варикоз лечится гораздо легче, особенно если его не запускать. В противном случае он пе­реходит в хронические формы и ха­рактеризуется не только отеками, но и болями.

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Причины тромбофлебита

В венах есть клапаны, которые регулируют отток крови от нижних конечностей. Они открываются и за­крываются в нужные моменты. Ис­правность их работы зависит в пер­вую очередь от веса. При из­быточной массе тела или чрезмерных физических нагрузках нарушается работа клапана, кровь застаивается, и как следствие – вены расширяются. Этому способствует также стоячая или сидячая работа, малоподвижный образ жизни. У женщин это заболева­ние часто возникает после (или во время) беременности. В это время происходит сдавливание тазовых вен и нарушается отток крови от нижних конечностей. Состояние может усу­губляться во время повторных бере­менностей.

Лечение тромбофлебита

Неправильное питание при тромбофлебите играет роль только в смысле накопления лишнего веса и соблюдения ограничений во время ле­чения, беременности и пр. Наследст­венность может стать причиной болезни. Хотя она тоже в какой-то мере связана с "семейной" склон­ностью к полноте. Кстати, тучных лю­дей с тромбофлебитом врачи даже не берутся оперировать. Сначала им рекомендовано похудение.

Операции, кстати, можно избежать, сво­евременно обратившись к специали­сту. Причем вопреки бытующему мнению, не надо ждать пока все вены станут варикозными. Со­временная флебология имеет в своем арсенале средства, позволяющие ос­тановить болезнь в ранней стадии. Для этого есть специальные мази, гели, эластичные чулки и повязки, ме­дикаментозная терапия. Именно ран­нее начало лечения позволит добиться наилучших результатов, избежать по­явления уродующих ногу рубцов.

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Диагностика тромбофлебита

Около 30% больных могут жить с этим заболеванием без осложнений, придерживаясь некоторых ограниче­ний и щадящего режима. Но в 70% болезнь, как правило, осложняется, и без операции тут не обойтись.

Лечение долж­но быть радикальным, чтобы через не­сколько лет не появились новые вари­козные узлы, причем в еще большем количестве, чем до лечения. Для это­го нужна современная диагностика – допплеровское сканирование вен, позволяющее выявить первые при­знаки варикозной болезни. Затем врач предложит комбинированное ле­чение, включающее в себя нетравма­тическое хирургическое вмешательство и последующую пункционную склеротерапию. Такая тактика обеспечивает наилучшую переносимость лечения, быструю реабилитацию, т. е. способ­ность вернуться к обычной жизни и полностью восстановить работоспо­собность.

Операция при тромбофлебите

Насколько сложна и опасна операция на сосудах и бывают ли осложнения? Такой вопрос интересует всех пациентов, которым показана операция. Если операцию делает сосудис­тый хирург, т. е. сертифицированный специалист узкого профиля, то реци­дивов практически не бывает. В Украине за год делается более 1000 таких операций. И специалисты все больше убеждаются, что эффективность хи­рургического лечения намного выше, чем консервативного. На второй день прооперированный больной уже вста­ет и ходит, а через неделю выписыва­ется домой. Что касается опасности отрыва тромба, то без операции она значительно выше.

Распространенный сейчас лапа­роскопический метод предполагает маленькие разрезы, что позволяет до­стичь хорошего косметического эф­фекта. Рубцов они, как правило, не оставляют.

Профилактика тромбофлебита

Для тех, у кого начальная стадия заболевания, существуют специальные виды физических упражнений, кото­рые может порекомендовать специа­лист по лечебной гимнастике. Но и без врача каждый из нас дол­жен знать: чтобы снять усталость с ног в конце рабочего дня, нужно лечь на спину на ровную поверхность, сде­лать круговые движения стопами, ма­хи ногами вверх-вниз, в стороны, "ве­лосипед". Простое лежание с ногами на подушке не поможет, потому как отток крови от нижних конечностей происходит только во время сокра­щения мышц.

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Осложнения тромбофлебита

Вследствие повышенного давле­ния в венах конечностей происходит нарушение кровообращения. Дли­тельное нарушение кровообращения в ногах может привести к различным осложнениям варикозного расшире­ния вен. Недостаточность снабжения кислородом (оно происходит через кровь, а с нарушением ее оттока зна­чительно снижается) приводит к ишемизации тканей, отеку, склеротичес­ким изменениям жировой клетчатки, пигментации с последующим образо­ванием трофической язвы. Ее лечат местно: мазями, средствами, улуч­шающими кроветворение. И лишь при неэффективности местного лече­ния возникает необходимость оперативного вмешательства.

Бытует мне­ние, что при трофических язвах нель­зя оперировать – их нужно вначале вылечить. Но современная медицина имеет достаточно сильнодействую­щих лекарственных средств, чтобы делать операции и при открытых яз­вах. Для этого перед операцией дела­ется посев на наличие бактерий и их чувствительность к препаратам.

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