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Творожная диета: как похудеть без лишних усилий

Такой рацион не только поможет сбросить вес, но и укрепит здоровье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Творожная диета
Творожная диета
Фото: freepik.com

Творог – это вкусный и очень полезный продукт. В его состав входят: лактоза, аминокислоты, белок, минеральные вещества, жиры и витамины. Кроме этого, творог – чемпион среди кисломолочных продуктов по содержанию кальция. За счет жирности он улучшает отток желчи, нормализуя работу пищеварительной системы.

Придерживаясь творожной диеты, вы вводите в привычное меню основное блюдо из творога, которым обедаете, а  завтракаете и ужинаете как обычно. Естественно, если ваша цель – сбросить лишний вес, вы ограничиваете употребление мучных, жирных изделий и сладостей.

Помните, что лучше всего есть творог и йогурт после 14:00. Первая половина дня, согласно законам биоритмики, – это время активной работы почек – они выводят из организма жидкость с токсинами, а вместе с ней и минералы – в частности, кальций. Кроме того, сам кофеин имеет мочегонный эффект. Потому вторая половина дня – лучшее время, чтобы снова восполнить утерянное.

Творожная диета

Творожная диета
Творожная диета
Фото: Pixabay

1-день 

Творог с ветчиной и салатом

  • 130 г диетического творога, яблоко, 1 ч. ложка лимонного сока, 1 пучок салата (айсберг, руккола, лола-бьянко), 100 г нежирной ветчины, соль, молотый черный перец.

Яблоко натираем на крупной терке и добавляем лимонный сок, чтобы не потемнели.. Салат мелко нарезаем, перемешиваем с творогом и яблоками. Выкладываем на тарелку вместе с ветчиной.

2-й день 

Филе трески с творогом

  • 100 г диетического творога, 2 свежих огурца,  1 яйцо, 3 ст. ложки мелко нарезанной петрушки,  филе трески 100 г) 150 г картофеля, несколько веточек петрушки и долек лимона для украшения, соль, молотый черный перец.

Яйцо отвариваем вкрутую. Огурцы мелко нарезаем и смешиваем с творогом, мелко нарубленным яйцом и петрушкой , солим и перчим.

Картофель моем и запекаем вместе с кожурой, и небольшим количеством оливкового масла и соли.

Филе трески необходимо посолить, поперчить, обложить веточками петрушки и приготовить на пару. Готовую треску сбрызнуть лимонным соком и вместе с картофелем и творогом выложить на тарелки.

Творог с фруктами
Творог с фруктами
Фото: Pixabay

3-й день

Овощи с творогом

  • 200 г капусты кольраби, 100 г моркови, 100 г стручковой фасоли, 1 ч. ложка растительного масла, 1 яйцо, 100 г диетического творога, 40  г сыра Гауда, соль, молотый черный перец.

Кольраби и морковь нарежьте брусочками и отварите в подсоленной воде в течение 9 минут, затем добавьте стручковую фасоль и варите еще 3 минуты.

Затем откиньте на дуршлаг и положите в форму для запекания, смазаную растительным маслом.

Яичные желтки отделите от белков и смешайте с творогом и тертым сыром. Яичные белки необходимо  взбить и добавить в творожную массу. Посолить и поперчить.

Творожную массу выложите на овощи и запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 220°С, в течение 12-15 минут.

4-й день 

Творог с красным сладким перцем

  • 50 г сыра, 100 г диетического творога, 150 г красного сладкого перца, зеленый и репчатый лук, несколько листьев зеленого салата, соль, молотый черный перец.

Сыр натираем и смешиваем с творогом, солим, перчим..Нарезаем кубиками перец и зеленый лук, 2 стебля оставляем для украшения, остальной смешиваем с творогом. Репчатый лук нарезаем кольцами. Выкладываем на листья салата творожную массу, посыпаем кольцами репчатого лука, оставшимся сладким перцем и зеленым луком.

Клубника с творогом
Клубника с творогом
Фото: Pixabay

5-й день

Творог с клубникой и мюсли

  • 200 г клубники, 100 г диетического творога, 1 ст. ложка лимонного сока, 50 г мюсли, щепотка ванильного сахара.

Из клубники сделайте пюре, смешайте его с творогом и лимонным соком, добавьте ванильный сахар и мюсли. 

6-й день 

Творожная запеканка с малиной 

  • 100 г диетического творога, 2 яйца, 1 ст. ложка тертой лимонной цедры, 30 г манной крупы, 100 мл вишневого сока, 100 г малины (можно замороженной), 1 ст. ложка растительного масла, 1 ст. ложка измельченных фисташек, щепотка сахара.

Творог смешать с двумя яичными желтками, лимонной цедрой, манной крупой и сахаром. После чего добавляем вишневый сок и малину. Яичные белки взбить и соединить с творожной массой. Форму смазываем растительным маслом, выкладываем творожную массу и выпекаем в предварительно разогретой духовке 15-20 минут при температуре 180°С.

7-й день 

Творожный суп с огурцами

  • 150 г свежих огурцов, 100 г творога, 150 мл кефира, 2 ч. ложки лимонного сока, 2 ст. ложки тертой редьки, соль, молотый черный перец.

Огурцы и редис натираем на крупной терке. Творог смешиваем с кефиром, половиной огурцов и редиски. Из этой массы делаем пюре, добавляем лимонный сок солим, перчим. В пюре добавляем оставшиеся огурцы с редиской и тертую редьку.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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