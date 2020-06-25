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Тянем-потянем, но в детскую стоматологию все равно пойдем – так зачем тянуть

Сегодня, 08:49

Только детский стоматолог может увидеть первые признаки проблем с зубами у ребенка

В преддверии отпускного сезона, даже такого необычного, как в этом году, очень важно правильно подготовиться к отдыху, а главное – подготовить ребенка. И в первую очередь это касается здоровья, особенно здоровья зубов. Ведь стоматологические проблемы развиваются у детей стремительно, а родители, даже самые внимательные и заботливые, часто не могут увидеть назревающий кариес, пока ребенок не начнет жаловаться на боль в зубе.

Поэтому накануне поездки, даже если это отдых у бабушки или на даче, обязательно надо показать ребенка детскому стоматологу. Ведь не зря существуют настоятельные рекомендации о регулярных профилактических визитах раз в три месяца. Многие родители могут отмахнуться от таких советов, ведь пока для многих еще актуален стереотип "зачем лечить молочные зубы, они и так выпадут?" или "если ничего не болит, зачем вести ребенка к стоматологу?".

На эти вопросы отвечает главный врач детской стоматологии "Клиника Дубновой для детей" Олег Ковнацкий: "Только детский стоматолог может увидеть первые проблемные признаки и "поймать" процесс кариеса на самой ранней стадии, когда еще можно исправить ситуацию профилактическими методами или пролечить зубы ребенку с меньшей сложностью и продолжительностью лечения".

Если у ребенка появился зачаток кариеса, то как раз не нужно ждать, пока он "съест" весь зуб – чем раньше вылечить его молочный зубик, тем и проще, и надежней, и тем с меньшими последствиями можно предотвратить серьезные проблемы. И не стоит недооценивать важность этих самых молочных зубов – от их нынешнего состояния, от привычки ухода за ними, от их положения будет в будущем зависеть не только улыбка, но и в прямом смысле здоровье уже взрослого человека.

Если ребенок жалуется на боль в десне, но уже все молочные зубки на месте, то не нужно отмахиваться – это серьезный симптом. Ведь пусть и платная, но качественная консультация детского стоматолога не может стоить больше, чем ваш спокойный сон сейчас и отсутствие угрызения совести в будущем… Поймите, желание сейчас сэкономить пару часов времени может обернуться потерей не только месяцев жизни в будущем, но и упреком "а почему вы меня не отвели к детскому стоматологу, когда все можно было еще исправить?".

Беспечная мысль о том, что летом ребенок насытится витаминами и все само "встанет на свои места", может привести к тому, что ребенок действительно насытится витаминами, начнется фаза активного роста, в том числе и у зубов. Но расти они могут… не в ту сторону! Отсутствие своевременного осмотра детского ортодонта может привести к тому, что у ребенка начнет формироваться неправильный прикус. И чем раньше начать его коррекцию, тем это сделать легче, а активная фаза роста в данном случае будет на вашей стороне. Точнее – на стороне вашего ребенка.

Если необходимость есть, то зачем тянуть с визитом к детскому стоматологу, каждым оттянутым днем усложняя ситуацию? Не лучше ли при первых симптомах или при первых "мама, зуб болит" прийти на консультацию к хорошему специалисту и либо исправить ситуацию, либо успокоить и себя, и своего ребенка – если происходит, например, прорезывание последнего, не ожидаемого вами, зуба?

Если же ситуация уже запущена или очень быстро развивающаяся – сразу несколько зубов подвержены кариесу или зуб с разных сторон "атакован", то и здесь нет повода для паники. В современной детской стоматологии очень часто и совершенно спокойно практикуется лечение детских зубов во сне – не только с "особыми" детками, но и с теми, кто не в состоянии выдержать слишком продолжительное лечение. Ведь просидеть в кресле несколько часов способен не каждый ребенок. Особенно, если он настоящий непоседа.

Для таких случаев и существует медикаментозный сон – безопасный, понятный, предсказуемый. И главное – под контролем бригады детских анестезиологов. Но если у вас в нем нет необходимости, то не стоит бояться, что вам его "навяжут" – многие детские стоматологические клиники сегодня стараются работать по принципу "не проводить то лечение, в котором нет необходимости": если у вашего ребенка все хорошо, то вас просто похвалят. Ничего назначать и делать в таком случае не станут.

И это здорово! Прийти к специалисту и вместо ужаса, на который уже настроились, узнать, что ваш ребенок абсолютно здоров – не это ли счастье? И чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем больше шансов на такое счастье! По крайней мере, в вопросах здоровья зубов.

Информация для написания материала предоставлена сайтом детской стоматологической клиники Дубновой "СТОМАТОЛОГиЯ": https://stomatologia.com.ua/detskaya-stomatologiya

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