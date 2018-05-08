Убивает незаметно: клещи принесли в Украину смертельную инфекцию

Последствия болезни очень тяжелые – вплоть до паралича всего тела и смерти

Укус клеща. Фото: depositphotos

Врачи обеспокоены стремительным распространением болезни Лайма в Украине. Число инфицированных людей с каждым днем увеличивается, ведь передается эта инфекция через укусы клещей. Эксперты рассказывают, что последствия болезни очень тяжелые – вплоть до паралича всего тела и смерти. В США, например, болезнь Лайма стала второй по скорости распространения после ВИЧ.

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"Это заболевание еще называют клещевым боррелиозом, ведь его вызывают бактерии боррелии, которые человеку передают инфицированные клещи, - рассказывает изданию "Факты" кандидат медицинских наук, инфекционист Юрий Жигарев. — Согласно выборочным данным, в некоторых регионах Украины поражены около 70 процентов паразитов из всей популяции, поэтому шансы заразиться болезнью Лайма весьма высоки".

Люди практически не ощущают укуса клеща, так как, прокалывая хоботком кожу, он вводит обезболивающее вещество — анестетик. Если иммунитет крепкий, то организм может справиться с инфекцией самостоятельно, подавив ее в месте укуса. Но так бывает, к сожалению, не всегда. Поэтому пострадавшие должны обязательно обращаться к врачу.

Какие признаки указывают на болезнь Лайма

"Папула, возникшая в месте укуса, поначалу может не беспокоить и даже немного уменьшиться. Но через неделю-другую на коже появляется эритема: пятно расширяется, приобретает вид кольца — края более яркие и слегка выпуклые, как валик. Когда эритема небольшая, несколько сантиметров в диаметре, поставить диагноз, ориентируясь на кольцевидную структуру, довольно легко. Нередко это делают даже сами пациенты. Но когда эритема распространяется (рядом появляются похожие высыпания) или начинает расти до огромных размеров, определиться с диагнозом иногда трудно даже врачу. Тем более что во многих случаях пациент чувствует себя более-менее нормально: у него не повышается температура, не возникает интоксикация", – говорит врач.

От клещей можно уберечься, утверждают медики. Важно соблюдать основные правила.

Во первых, нужно выбирать для отдыха открытые поляны — они более-менее безопасны. Во-вторых, надевать закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами, заканчивающимися плотными манжетами или резинками. Такая одежда оберегает щиколотки и запястья от проникновения клещей, а к стопе или ладони, где грубая кожа, паразиту трудно присосаться. Одежда непременно должна быть чистой, потому что клещи обладают хорошим обонянием и "идут" на запах. Лучше надеть брюки и рубашку светлых цветов: на них клещ будет сразу заметен. Также, чтобы быстрее обнаружить паразита, выбирайте гладкую, без драпировок, складок, карманов (это идеальные места для укрытия насекомых) одежду.

Смотрите видео: чем опасен укус клеща и как вытащить паразита