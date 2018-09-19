Убивает печень и вызывает акне: ученые перечислили вредную косметику

Исследователи из США провели важные эксперименты

Косметика может навредить здоровью. Фото: pixabay

Ученые из американского Университета Джорджа Мейсона выяснили, что в составе повседневной косметики содержатся вещества, способные вызвать гормональный сбой. Исследователи утверждают, что бензофенол (BPA), хлорофенолам и парабены (составляющие косметических средств) способны имитировать женские гормоны и тем самым повышать их концентрацию в организме женщины. Эти вещества есть в составе самых разнообразных косметических средств: бальзамах для губ, духах, лаках для ногтей и даже в мыле, пишет The Daily Mail.

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Опасность подобных изменений в гормональном фоне грозит появлением межменструальных кровотечений, миомы матки, синдрома поликистозных яичников и рака молочной железы. Избыток женских гормонов также может вызвать повреждение печени, развитие акне и доброкачественных опухолей уретры, резюмируют исследователи из США.

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