Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Убивает печень: врач указал на самый вредный алкогольный напиток

Опытный врач рассказал сайту Сегодня.Lifestyle о скрытой угрозе этого напитка

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:04
Энергетики очень вредят нашему здоровью. Фото: pixabay
Энергетики очень вредят нашему здоровью. Фото: pixabay

Самыми небезопасными для человека являются энергетические напитки, которые содержат в себе очень много кофеина. Такие напитки на самом деле улучшают кратковременную работоспособность человека, как обещает яркая реклама, но при этом приводят к истощению энергетических запасов в клетках органов и тканей, просто стимулируют активность нервной системы, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач указал на главные ошибки во время застолья: "Это разрушает печень, сердце и желудок"

"Как правило, люди, которые увлекаются энергетиками, имеют серьезные проблемы не только с печенью, но и с пищеварительной системой, сердцем и психикой", – рассказывает Сегодня.Lifestyle кандидат медицинских наук Анатолий Печенка.

Считается, что слабоалкогольные сладкие напитки не слишком вредят печени. Но на самом деле это не так. Они оказывают более агрессивное воздействие на организм, нежели, к примеру, достаточно крепкая водка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что ни в коем случае нельзя делать людям с больной печенью

"В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Подобная гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма", – утверждает Анатолий Печенка.

Напомним, как мясо влияет на здоровье печени: неожиданный ответ медиков.

Смотрите видео: формула успеха: рацион успешных людей

Еще несколько материалов по теме:
С чем категорически нельзя сочетать алкоголь Врач указал на главные ошибки во время застолья: "Это разрушает печень, сердце и желудок" Как понять, что организму срочно требуется очистка Несколько сигналов организма, которые не стоит игнорировать
здоровье спиртное алкоголь печень организм энергетики
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров