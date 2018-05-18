Убивает печень: врач указал на самый вредный алкогольный напиток

Опытный врач рассказал сайту Сегодня.Lifestyle о скрытой угрозе этого напитка

Энергетики очень вредят нашему здоровью. Фото: pixabay

Самыми небезопасными для человека являются энергетические напитки, которые содержат в себе очень много кофеина. Такие напитки на самом деле улучшают кратковременную работоспособность человека, как обещает яркая реклама, но при этом приводят к истощению энергетических запасов в клетках органов и тканей, просто стимулируют активность нервной системы, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию.

"Как правило, люди, которые увлекаются энергетиками, имеют серьезные проблемы не только с печенью, но и с пищеварительной системой, сердцем и психикой", – рассказывает Сегодня.Lifestyle кандидат медицинских наук Анатолий Печенка.

Считается, что слабоалкогольные сладкие напитки не слишком вредят печени. Но на самом деле это не так. Они оказывают более агрессивное воздействие на организм, нежели, к примеру, достаточно крепкая водка.

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"В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Подобная гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма", – утверждает Анатолий Печенка.

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