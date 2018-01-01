Убийцы здоровья: Супрун опубликовала "запрещенный" список напитков

Ульяна Супрун дала советы, чем лучше всего утолить жажду

Супрун дала рекомендации по напиткам. Фото: pixabay

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует не отдавать предпочтение сокам, которые продаются в магазинах.

"Они содержат много сахара, однако не витаминов и полезной для кишечника клетчатки. Лучшей альтернативой сокам есть фруктово-овощные смузи", – заявила чиновник.

Сладких напитков следует избегать, пишет врач:

"Дети, которые потребляют их, на 60% более склонны к ожирению. Напитки с сахаром увеличивают риск кариеса, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых болезней".

Человеку нужно пить много воды, однако напитки с сахаром провоцируют развитие ожирения, диабета, сердечно-сосудистых болезней, а также кариеса.

Супрун отметила, что прежде всего необходимо пить простую воду, поскольку она не является источником дополнительных калорий, не портит аппетит и зубы. Однако для разнообразия Супрун предложила пить неподслащенные компоты и домашний лимонад.

"А вот пить воду или несладкие напитки вместе с пищей можно и нужно. Эта жидкость не разбавит желудочный сок, а наоборот, будет способствовать пищеварению. Сухая пища не способна перевариваться как следует", – говорит и.о. министра.

Кроме этого, Ульяна Супрун рассказала, чем лучше всего перекусить перед обедом:

"Когда наступает время перекуса, особенно вне дома, хорошо выбрать богатую на жидкость и питательные вещества опцию – йогурт, кефир, молоко или полосе. Они также должны быть несладкими".

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