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Ученые доказали, что для улучшения памяти нужно больше спать

Исследователям впервые удалось увидеть, как мозг записывает воспоминания во время сна

Анастасия Пасичная
Сегодня, 21:24

Ученым давно известно, что мозг нуждается во сне, чтобы проанализировать события дня и перенести их в долговременные воспоминания. Но как именно мозг хранит наши воспоминания, было не исследовано.

Впервые благодаря крошечным микроэлектродам, заложенным в мозге двух людей, ученые увидели, как нейроны мозга срабатывают во время сна, чтобы воспроизвести кратковременные воспоминания и переместить их в постоянное хранилище. Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports.

Сон улучшает память
Сон улучшает память
Фото: freepik.com

"Исследование проводилось в BrainGate, академическом исследовательском консорциуме, занимающемся разработкой интерфейсов мозг-компьютер, которые позволяют людям с неврологическими заболеваниями, повреждениями головного мозга или потерей конечностей использовать сигналы своего мозга для перемещения компьютерных курсоров, роботизированных рук и других вспомогательные устройств для общения", — сообщает CNN.

В исследовании двух человек с имплантированными устройствами попросили вздремнуть, при этом активность их нейронов была записана в качестве базовой линии. Затем каждый играл в игру, смоделированную по мотивам популярной электронной игры 80-х годов "Саймон", в которой игроков просят повторить определенный порядок движений.

Как многообразие технологий влияет на наш мозг – смотрите видео:

Вместо того чтобы двигать руками, во время игры эти два человека использовали сигналы своего мозга, их нейронная активность была записана. Наконец, их попросили отдохнуть и вздремнуть. Результаты показали, что во время сна активность нейронов была очень похожа на активность, записанную ранее, когда пациенты играли в игру. Это означает, что их мозг продолжал играть даже тогда, когда они спали, воспроизводя те же паттерны в мозге на уровне нейронов.

По мнению доктора Ричарда Айзексона, который руководит клиникой по профилактике болезни Альцгеймера в Нью-Йорке, исследование подтверждает идею о том, что для оптимизации функций памяти и обучения наиболее важно достаточное количество сна.

Напомним, ранее мы писали, как быстро заснуть. Сайт "Сегодня" также сообщал, как научиться легко просыпаться.

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