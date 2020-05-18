Ученые доказали, что для улучшения памяти нужно больше спать

Исследователям впервые удалось увидеть, как мозг записывает воспоминания во время сна

Ученым давно известно, что мозг нуждается во сне, чтобы проанализировать события дня и перенести их в долговременные воспоминания. Но как именно мозг хранит наши воспоминания, было не исследовано.

Впервые благодаря крошечным микроэлектродам, заложенным в мозге двух людей, ученые увидели, как нейроны мозга срабатывают во время сна, чтобы воспроизвести кратковременные воспоминания и переместить их в постоянное хранилище. Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports.

Сон улучшает память Фото: freepik.com

"Исследование проводилось в BrainGate, академическом исследовательском консорциуме, занимающемся разработкой интерфейсов мозг-компьютер, которые позволяют людям с неврологическими заболеваниями, повреждениями головного мозга или потерей конечностей использовать сигналы своего мозга для перемещения компьютерных курсоров, роботизированных рук и других вспомогательные устройств для общения", — сообщает CNN.

В исследовании двух человек с имплантированными устройствами попросили вздремнуть, при этом активность их нейронов была записана в качестве базовой линии. Затем каждый играл в игру, смоделированную по мотивам популярной электронной игры 80-х годов "Саймон", в которой игроков просят повторить определенный порядок движений.

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Вместо того чтобы двигать руками, во время игры эти два человека использовали сигналы своего мозга, их нейронная активность была записана. Наконец, их попросили отдохнуть и вздремнуть. Результаты показали, что во время сна активность нейронов была очень похожа на активность, записанную ранее, когда пациенты играли в игру. Это означает, что их мозг продолжал играть даже тогда, когда они спали, воспроизводя те же паттерны в мозге на уровне нейронов.

По мнению доктора Ричарда Айзексона, который руководит клиникой по профилактике болезни Альцгеймера в Нью-Йорке, исследование подтверждает идею о том, что для оптимизации функций памяти и обучения наиболее важно достаточное количество сна.

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