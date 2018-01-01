Ученые доказали вред периодического курения

Эксперты провели исследование, замерив 40 тыс. добровольцам уровень холестерина в крови и давление

Курение опасно. Фото: pixabay

Ученые из США доказали вред, наносимый организму во время периодического курения. Утверждение о безопасности нерегулярного использования табака оказалось мифом.

Эксперты провели исследование, замерив 40 тыс. добровольцам уровень холестерина в крови и давление. Среди проверенных граждан были "социальные курильщики", балующиеся сигаретами только во время распития спиртных напитков, и люди, не желающие отказаться от вредной привычки. Анализ показал, что периодическое курение повышает риск развития сосудистых и сердечных патологий, причем он выше, чем у заядлых любителей сигарет.

Ученые также акцентировали внимание на пассивных курильщиках, которые с вдыхаемым табачным дымом попадают в группу риска.

Ранее сообщалось, что исследователи пришли к выводу, что курильщики потребляют более плотную по количеству калорий на грамм пищу, чем те, кто никогда не курил или завязал с вредной привычкой. У такой реакции организма на сигареты может быть нескольких причин.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что энергетическая ценность еды, которую потребляет человек, зависит от того, курит он или нет. Так, курящие участники эксперимента поглощают порядка 2,02 килокалорий на один грамм еды, при этом те, кто никогда не курил, – всего 1,79.

Ранее ученые пришли к выводу, что курение старит людей.